Douglas Martínez: "He venido trabajando para lograr cosas buenas"

Es el primer entrenamiento con la Selección Sub-23 de Honduras para el delantero Douglas Martínez, quien milita en el Real Monarchs de la USL de Estados Unidos, el goleador se reporta listo para los duelos eliminatorios a los Preolímpicos de la Concacaf ante Nicaragua el 17 y 21 de Julio.

"Físicamente vengo bien, en los últimos partido he estado anotando goles y pues estoy muy contento por esta oportunidad que se me brinda en la Selección", comenzó diciendo el ariete.

Por la competencia que hay en el grupo y por llegar en desventaja con menos entrenamientos que los otros delanteros el goleador fue claro.

"Esto es fútbol y hay competencia sana, los compañeros viene trabajando y profe decidirá si soy yo el titular u otro de los delantero, el estar anotando me llena de confianza, he venido trabajando para conseguir cosas buenas", agregó.

En cuanto al trato que ha recibido por sus compañeros, Martínez se sintió agradecido por el recibimiento.

"Me han tratado bien, ya conocía a algunos compañeros en procesos anteriores y con los que no, me acogieron de la mejor manera, con el profe he hablado y me ha brindó confianza", arguyó.

Martínez se refiero al rival de turno y adujo que nunca será fácil vencer a los pinoleros en estos duelos.

"Nicaragua siempre ha sido difícil, en la Sub-20 lo enfrente, nadie dice que será un partido fácil", argumentó.

La Selección de Honduras se encomendó a Dios previo al inicio del entrenamiento.

También el ex del Vida fue consultado por sus compañeros que no han sido tomados en cuenta por Fabián Coito para este proceso.

"Lastimosamente no hay varios compañeros y son decisiones que se deben respetar, yo hable con algunos que no están pero siempre apuntan para dar más y poder ser parte de esto. Depende de nosotros si ellos tienen alguna posibilidad tenemos que pasar ante Nicaragua para que puedan ser llamados" cerró.

Douglas lleva en la actual temporada, nueve goles con los Monarchs, cosa que le valida su llamado a la Bicolor.