Andy Najar: "Los entrenadores anteriores debieron haber preparado a la nueva generación"

Una gran cantidad de temas se platicaron en la entrevista exclusiva que DIEZ le hizo al legionario hondureño, Andy Najar, quien tuvo muchas respuestas a las interrogantes que se le realizaron durante el espacio que nos concedió en el proceso de recuperación que está llevando.

Andy Najar podría volver a jugar antes de los seis meses, según Óscar Benítez

Entre los apartados que incluyó la conversación, el futbolista del Anderlecht de Bélgica habló sobre la actualidad de la Selección de Honduras, se refirió al entrenador de la Bicolor, las eliminatorias para Qatar 2022 y las secuelas que han dejado anteriores técnicos en la H.

Con un año de contrato aún con el cuadro europeo donde milita, Najar fue consultado si en algún momento contemplaría jugar en la Liga Nacional.

“Uno nunca puede decir nunca y no hay que cerrarle las puertas a jugar en Honduras, primero me voy a recuperar y después ver qué es lo que dice Dios si hay equipo allá en Europa, Estados Unidos o México. Veremos más adelante”.

Pese a que solo ha compartido poco tiempo con el seleccionador Fabián Coito, Andy formó un concepto de la forma de trabajar del uruguayo.



“A mí me pareció un buen entrenador, el método de cómo él trabaja es muy bueno. Espero que los compañeros se puedan adaptar a lo que él quiere", aseguró.

Uno de los mayores retos que tiene el timonel charrúa con la escuadra catracha es ensamblar bien los circuitos de un equipo que cuenta con mucha juventud y que ya no tiene los grandes referentes que existían en el pasado.



“Tenemos una selección bastante joven y eso pesa, ya no tenemos un Carlos Pavón, un (Carlo) Costly que ya va de retirada o un David Suazo. Los entrenadores anteriores debieron haber preparado a la nueva generación para que el día de hoy hubiera sido una gran Selección."

Continuó diciendo: "Yo creo que le hace falta madurez, para estar en la selección hay que tener madurez porque representar al país es bastante y hay que estar siempre al cien para cuando se da la oportunidad de estar en la Selección. Creo que poco a poco irán agarrando la madurez que se necesita y esperamos que antes de la eliminatoria se pueda lograr eso."

También expresó lo que sintió en ese esperado segundo debut con la Bicolor durante el partido amistoso que finalizó 1-1 frente a Paraguay.



“Era una sensación muy bonita, desde hace años no me volvía a poner la camisa de la selección. Son sentimientos que uno siente como cuando por primera vez lo llaman a una Selección. Lamentablemente pasó eso de la lesión, desde que sentí sabía que era grave. El profesor me deseó suerte, que me recuperara bien y que iba a estar en los planes de él."

Además no dudó en opinar sobre el fracaso de la H en la Copa Oro, en donde quedó eliminada en la primera fase tras perder contra Jamaica y Curazao.

“Pensé que podíamos hacer mucho más, lamentablemente no fue así. Me dolió bastante porque yo hubiese aportado bastante a la selección, pero bueno, son cosas que uno no puede decidir”.

Además: Andy Najar fue dado de alta tras ser operado de su rodilla

Para el polifuncional futbolista, el nuevo formato de la Concacaf para las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 es atractivo ya que se fomenta la alta competencia.

"A mí me gustan los retos, me gustan las competencias de alto nivel y creo que es mejor que lo hagan así porque el jugador tiene más hambre y más ganas de clasificar al Mundial. Me gusta mucho el nuevo formato que han hecho."

Sin embargo considera que la preparación de la Bicolor debe ser ardua para poder competirle a los clásicos rivales del área.



"Honduras se tiene que preparar muy bien, ya pudimos ver en la Copa Oro que no mostraron lo que debieron mostrar los jugadores. Para llegar a las eliminatorias hay que llegar al cien, no hay que regalar nada. Tenemos Selección para darle pelea a Estados Unidos, México y Costa Rica, así que espero que los jugadores que estén allí puedan llegar y dar lo mejor de ellos."

Fabián Coito ha dejado claro que aunque el combinado nacional esté compuesto por mayoría de legionarios, el puesto en la titularidad de la Selección lo deben ganar con trabajo.

"Eso es importante, es bueno saberlo porque el jugador se prepara mejor, cada vez que tiene la oportunidad de jugar en el equipo tienen que dar la mejor versión de ellos. Eso es muy bueno del entrenador que sea muy directo porque eso ayuda bastante en el nivel y crecimiento del jugador. Eso es muy importante y me parece muy bien que lo haga para que el jugador que ande en el mejor nivel sea llamado a la Selección."

Tampoco evitó tener palabras sobre el notable crecimiento de algunas selecciones que en el pasado no representaban un contendiente para los planes del cuadro cinco estrellas.

"Nos ha sorprendido bastante porque Panamá ha mejorado muchísimo, Jamaica anda en muy buen nivel, Haití y los otros países del Caribe han mejorado bastante. Será una eliminatoria muy difícil y hay que estar preparados al cien para encarar esas eliminatorias. Solo es cuestión de trabajo, llegar al cien y encarar bien las eliminatorias. Tenemos oportunidad para llegar a Qatar 2022".

También: La foto que subió Andy Najar en sus redes sociales tras su operación

Por último, Andy Najar brindó su parecer sobre el muy sonado caso del delantero Romell Quioto que previo al juego ante Jamaica en la Copa Oro, se encontró en el camerino con su celular. Algo que causó indignación en muchos sectores quienes lanzaron duras críticas en contra del "Romántico".

"No es la primera vez que se da eso, allá en el equipo (Anderlecht) se da mucho eso y no crucifican a la persona. Si hubiéramos ganado, nadie habría hablado de eso pero como no fue así, entonces todas las personas buscan una excusa. Debemos ser justos en eso, yo no lo veo nada mal. En Europa eso es normal, cada persona hace lo que quiera hacer. Ya en el terreno tiene que dar lo mejor de ellos."