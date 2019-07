Fabián Coito ya palpita los Panamericanos: "Vamos con la ilusión e intención de jugar cinco partidos"

Follow @GustavoRocaGOL

Fabián Coito valoró el trabajo que la Sub 23 de Honduras realizó ante Nicaragua en la serie que determinó el pase al Preolímpico con miras a Tokyo-2020.

La escuadra hondureña venció 0-2 y 0-3 a los nicaragüenses y con ello selló su pasaje de forma solvente, pero por los momentos, el técnico se enfoca en los Juegos Panamericanos.

"Me queda la alegría de haber obtenido el pasaje en esta llave que a priori, podíamos imaginar que teníamos cierto favoritismo, pero había que mostrarlo en la cancha, habían factores que podrían influir en el resultado, como la venida tarde de futbolistas, la poca información del rival y la cancha sintética en Managua, pero lo hicimos con un buen juego, merecimos llevarnos la serie, ahora a seguir preparando este equipo porque son futbolistas de mucha proyección", comenzó explicando el timonel uruguayo de Honduras.



Coito fue consultado por la falta de precisión en ataque que privó a la Sub-23 de redondear una goleada de escándalo ante los nicas.

"En cierta manera tener opciones de gol y no concretarlas tiene parte buena, que es gestarlas, no convertirlos sin duda hay que mejorarla... es trabajo, entrenamiento, un poquito más de calma al momento de la definición, es lo que van a ir ganando los futbolistas en sus clubes, no es algo que no me preocupe, pero hay que mejorar", argumentó.



¿Quedó satisfecho con el resultado?. "Suficiente en el sentido que ya obtuvimos el pasaje lo es", dijo. "Y sí, estoy satisfecho por la entrega, la actitud y la intención, en el fútbol, hoy por hoy las diferencias se han acortado, nuestra selección está en formación, tener una diferencia de cinco goles en dos juegos eliminatorios, marca una distancia, en el juego tenemos que seguir evolucionando y madurando".

El mensaje que dio en el camerino: "Lo que hablamos en el medio tiempo fue que estábamos bien en cierta manera controlando el tiempo, pero había que mejorar y generar peligro por las bandas, hacer llegar la pelota a los externos, no dejar evolucionar a Nicaragua y que no llegaran al área, a Alejandro Reyes le dije que no se viniera tan rápido adentro del área, tenía que hacer un movimiento circular; tenemos que mejorar con los laterales para que la pelota llegue a ellos (delanteros)".

Y es que Fabián Coito ya palpita los Juegos Panamericanos, donde él ya sabe qué es ganar, pues lo consiguió con la Selección de Uruguay.

Fabián Coito se saludó con el tico Henry Duarte, técnico de Nicaragua.

Sobre lo que sigue para esta selección, adujo. "Primero voy a informarme de los futuros rivales, de ahí lo veremos, creo que nosotros tenemos cosas para mejorar, funcionamiento, automatización, en los Panamericanos vamos a jugar partidos intensos, y los jugadores van a obtener respuestas, por eso no llevo jugadores mayores, para que ellos lo jueguen y puedan ser más importantes a nivel de Sub-23".



"Voy a los Panamericanos con este grupo, solo habrá dos jugadores que saldrán", informó en conferencia de prensa.



Analizó, además, al grupo que le tocó, donde se verá las caras con Jamaica, Perú y Uruguay, su antigua selección.

"Las posibilidades están intactas, vamos a ver cómo nos encontramos al momento del torneo, es muy especial porque las selecciones se forman con futbolistas que no podemos llevar, y es una fiesta del deporte donde convive el fútbol con otras disciplinas deportivas, por lo tanto, todo eso genera un entorno diferente muy lindo y hermosa experiencia para ellos, vamos con la ilusión e intención de jugar cinco partidos, jugar la ronda de grupos y después ver qué podemos hacer, Perú viene trabajando hace días con su selección, a Uruguay lo conozco muy bien, a Jamaica no lo conozco pero vamos a prepapar ese partido porque es el primero".

Rigo Rivas saludando a Fabián Coito tras salir de cambio.

HABLÓ EN ESPECÍFICO DE RIGO RIVAS



"Es un jugador que la selección le hizo muy bien con su tema en Europa, seguramente ahora vuelve crecido de como llegó desde Europa, vino a jugar con la selección, no pudo jugar la Copa Oro por un tema de lista, de tiempo, pero da un aporte muy bueno, va con posibilidades de consolidarse en primera división de Italia", cerró diciendo el técnico sudamericano.