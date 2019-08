Edwin Solani le dedica a su fallecido padre la convocatoria a la Selección se Honduras

El habilidoso volante de Marathón, Edwin Solani Solano, recordó sus orígenes cuando se le consultó sobre las sensaciones que le afloraban por su convocatoria a la Selección de Honduras para los amistosos de fecha FIFA contra Puerto Rico y Chile.

"Alegre, es un sueño hecho realidad, todo jugador aspira a ser llamado a la Selección o ser parte, a tomarlo con seriedad y humildad", fueron las primeras palabras del nacido en Comayagua por su llamado a la H.

Solano recuerda que "recién vengo iniciando en esto, fue el trabajo que venimos haciendo y me han recompensado por el trabajo". A su vez mencionó una anécdota vivida con su fallecido padre: "Me acuerdo cuando Costly nos puso a celebrar, me acordé mucho de mi padre cuando nos poníamos a ver los partidos de la Selección. Estaría muy orgulloso".

Confiesa que "es un sueño para todos, para mi familia y para mi. Ha sido muy pronto, por ahorita no lo esperaba", pero lo toma con responsabilidad pase seguir siendo convocado.

Espera "hacer un buen papel en la Selección si me toca jugar", siempre apuntando que sueña con "salir al extranjero" aunque su prioridad "ahorita es la Selección".







Cuenta que antes de la rueda de prensa de Fabián Coito "recibí unas llamadas en días anteriores de que estaba convocado, no recuerdo el nombre de quién (lo llamó), pero me dijo que estaba convocado".

Cuestionado por su curioso segundo nombre, el diminuto futbolista dijo en tono de broma que su papá, Marco Antonio Solano (fallecido hace unos 12 años), "como que estaba borracho o no me quería", de igual forma "para él va" esta convocatoria.