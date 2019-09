Romell Quioto: "A veces a uno tiene que caerle un baño de humildad, está bueno que me pase"

Follow @GustavoRocaGOL

El Romell Quioto más sincero y aceptando las culpas se ha visto este día en el Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa previo a viajar a los Estados Unidos para unirse nuevamente a su equipo, el Houston Dynamo de la MLS.

Quioto, quien ha tenido un 2019 para el olvido, dice que no anda subido y que lo que le estpa pasando 'está bien', ya que considera que eso lo va hacer recapacitar.

"Nunca he sido un jugador indisciplinado, no sé si por la tarjeta roja (ante New York), en el equipo tomaron alguna decisión, simplemente me toca respetar, tengo contrato con el equipo", comenzó hablando el futbolista hondureño de 28 años.



No es el mejor momento de tu carrera ¿lo reconoces?, le consultaron. "Sí. No estoy pasando por un buen momento, es parte de la vida reconocer cuando no estás bien, solo queda levantar cabeza", respondía de forma sincera.

Romell Quioto viajó a los Estados Unidos para unirse al Houston Dynamo.



Sobre su ausencia en la Selección de Honduras, el exOlimpia reconoce que él mismo habló con Fabián Coito y le contó todo lo que estaba sucediendo.

"Yo hablé con el profesor Coito y le dije lo que estaba pasando, no estoy jugando, mi situación con el equipo no es la mejor, yo siempre he dicho que en la selección están los mejores y en este momento no soy el mejor y no estoy bien físicamente ni mentalmente y el que está ahí debe estar bien", explicaba.



"Creo que la vida es así, uno tiene que reflexionar, este ha sido un año para mí difícil, tantas cosas... solo me queda levantar cabeza, darle vuelta la página, levantarse y seguir trabajando", se autocorrige.



Luego siguió regañándose ante la prensa deportiva que lo escuchaba y soltó: "A veces a uno tiene que caerle un baño de humildad, está bueno que me pase para poder estar tranquilo, la selección va a estar ahí siempre".





¿Andas agrandado?, le esgrimieron. "No, nada de eso, la gente me conoce que soy bun tipo bien tranquilo, trato de manejar mi vida como a mí me gusta, la gente dice que 'Quioto es esto que Quioto es lo otro', pero la gente que en realidad me conoce saben que soy tranquilo, pero está bien que pase esto para darme cuenta en lo que estoy fallando".

A su vez, el futbolista confirmó que en ningún momento hubo pelea con el estratega Fabián Coito y que eso derivara su no convocatoria a la 'H'. "No, nada que ver, el profe sabe que soy de carácter fuerte pero en la cancha, nunca me he peleado con un técnio".

Aconseja a Rigo Rivas y Jonathan Rubio



Romell Quioto, con su basta experiencia en la Selección de Honduras, se atrevió a mandarles un mensaje a los nuevos muchachos de la 'H'. "Que demuestren que estar en la Selección es algo bonito, muy lindo, creeme que yo quisiera estar ahÍ, desearía, si se da la oportunidad que tengan minutos que demuestren su calidad porque son dos partidos muy bonitos en casa con nuestra gente, el que esté ahí que lo aproveche".



"Me duele no estar en la Selección, ese es el deseo de cualquier jugador, representar a su país, solo queda esperar lo que se viene y poder estar ahí nuevamente", dijo.





Quioto asegura que seguirá en el Houston Dynamo. "Yo estoy bien ahí, ellos me han tratado bien, por ahí lo de ahorita no es un gran momento y aunque regresar a Honduras no es un retroceso, pero no es un buen momento".