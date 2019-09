Fabián Coito usó ante Puerto Rico el 11 más joven en la Selección de Honduras

La mezcla de experiencia y juventud en la Selección de Honduras es válida; pues eso sucede en todos los equipos en el mundo, pero Fabián Coito ha logrado bajar el promedio de edad en el equipo nacional y el 11 que usó ante Puerto Rico ha sido el más joven usado en los últimos tiempos.



El equipo hondureño que venció 4-0 a Puerto Rico, registró un promedio de edad de 26.3 años de edad, el más bajo que ha usado el entrenador Fabián Coito en los siete partidos que tiene al mando del equipo patrio.

El usar jugadores como Carlos Pineda (21 años), Jonathan Rubio (22), Denil Maldonado (22) y Jorge Benguché (23), hizo que el promedio de edad bajara; pudo ser más pero la edad de los experimentados Maynor Figueroa (36) y Emilio Izaguirre (33) hizo que se mantuviera arriba de 26 años.