Reinaldo Rueda sobre el Olímpico: "El fútbol hondureño merece un escenario mejor"

El técnico de Chile, Reinaldo Rueda, vivirá un momento especial el martes 10 de septiembre cuando enfrente a Honduras en el Estadio Olímpico, un recinto donde vivió momentos inolvidables al frente de la Bicolor.

Reinaldo Rueda explica por qué le gustaría retirarse del fútbol dirigiendo al Vida

El estratega de La Roja habló de lo que significa volver a la Ciudad Industrial, del proceso que lidera Fabián Coito y del estado en el que encontró el coloso sampedrano.

Bienvenido a su casa; San Pedro Sula...

Feliz de estar en Honduras, de haber pactado este juego que tiene componentes afectivos por lo que significa este país para mí y por lo que vivimos con el cuerpo técnico en este. Ojalá sea un lindo juego.

¿Es una cita especial por esos sentimientos encontrados?

Siempre. Hace 8 años que no venía. Muy emotivo de recorrer algunos lugares que por cuatro años fueron nuestras casa. Recordar y reencontrarse con amigos. No había vuelto a San Pedro desde 2011 y es muy gratificante.



Reinaldo Rueda, técnico de Chile, mientras conversaba con DIEZ sobre el juego ante Honduras este martes. Fotos Moisés Valenzuela

¿Qué siente volver a un país que lo quiere mucho?

Alegría, felicidad. Recibir la calidez y cariño de la gentes es gratificante. También la gratitud de todo lo que vivimos, las experiencias inolvidables que nos marcaron para siempre como profesionales y como personas. Aprender a querer un país, por su riqueza natural, su calidez de gente y lo que hicimos en el fútbol, es un emotivo reencuentro.

¿Cuál es su mejor recuerdo al frente de Honduras?

El 12 de agosto cuando hicimos el juego con Costa Rica fue determinante porque socialmente se vivía un momento difícil. Ver a la gente como se abrazaba, disfrutaba el triunfo, como se unió el país algo que lo vivimos esa noche en San Pedro Sula. Después la clasificación, algo que significó mucho por el tema futbolístico y humano.

¿Qué provecho espera sacarle al partido del martes?

Antes que todo, felicitar al profe Fabián (Coito) por el trabajo que viene haciendo. Lo de los Juegos Panamericanos fue un gran suceso, eso ratifica la calidad el fútbol hondureño. Sostenerse en la élite por tantos años, ha ido a mundiales consecutivos, a olímpicos consecutivos y a unos Panamericanos con una generación que está con deseos de triunfar y orientados por líderes que nos correspondió dirigir. Un equipo que juega un fútbol moderno, competitivo, con algunos jugadores están en MLS y Europa. Es bonita esa transmisión y renovación que se proyecta para el fútbol hondureño.

¿Qué diferencias ve con respecto a la Selección de Honduras que dirigió?

Todas las comparaciones son odiosas, difíciles e irrespetuosas. Tuve la bendición de Dios de haber recibido un grupo muy maduro, con hombres que habían sufrido mucho, que habían hecho procesos por el profesor Chelato Uclés y Ramón Maradiaga y que les quedaba la última oportunidad de ir a un Mundial y se involucraron jóvenes como Emilio Izaguirre, los Palacios que iniciaban, Maynor Figueroa, Erick Norales, Melvin Valladares, muchos de los que proyectamos. Varios que fueron al Mundial Sub-17 de Corea como Garrido, Alfredo Mejía y Leverón. Se dio una mezcla importante y un liderazgo de Amado que fue importante. Luego Carlos Alberto, Dani Turcios, Valladares. Esta generación tiene ahora esa mezcla buena de hombres jóvenes y muy buenos. Ojalá que el liderazo de Emilio, de Maynor sirva para que sigan por buen camino.



Reinaldo Rueda resaltó el trabajo de Fabián Coito al frente de la Selección de Honduras.

¿Cómo ve el nuevo proceso de Honduras?

Bien. Consolidándose. Lo de la Copa Oro fue situaciones como las que suceden. Lo pensé muchos, nos pasó cuando Guadalupe nos sacó del camino, una isla que ni estaba asociada a Concacaf. Los goles de Jocelyn Angloma todavía los recuerdo, generó la crisis que prácticamente pudo haber hecho abortar el proceso nuestro. Habíamos "matado el tigre y nos asustamos con el cuero" porque eliminamos a México y quedamos fuera con Guadalupe. Ahora quedaron fuera con Curazao y me acordé. Eso va a servir muchísimo para lo que viene. Luego se vinieron los Panamericanos y creo que esa final con México indica que todo va por buen camino.

¿Qué opina del nuevo formato de Concacaf, usted dirigió con el anterior?

Siempre es difícil. Ahora se hizo un filtro, exigencia altísima de calidad y estar en la hexagonal tiene una exigencia para todos estos juegos amistosos. Estas clasificaciones en Centroamérica son igual de duras por lo que significa, subvaloramos mucho el tema de las islas, pero se puede encontrar una sorpresa. Vi en Canadá al Forge que compitió con Olimpia, estos ya están muy parejos. Nos tocó con Puerto Rico ese primer nocaut. Es una exigencia para mejorar en todos los sentidos y todas las selecciones deben estar competitivas.

¿Por qué incluyó en la lista para este juego a Arturo Vidal y Alexis Sánchez?

Cada uno vive una problemática diferente, tuvimos más de cinco o seis de Copa América que no vinieron como Marián, Islas, Gary Medel, Arturo Vidal, "Tucu" Hernández, y Nicolas Castillo, que son siempre fijos mas Alexis Sáchez que está recién transferido. Conversé con ellos, por ejemplo Arturo fue el último que se reintegró y casi no tuvo vacaciones por Copa América, estaba en la situación si los transferían o no. Alexis recién lo transfirieron al Inter, todos vivieron temas diferentes. Se dieron muchas situaciones, cada uno un tema diferente, mudanzas, cuestiones que resolver y no pudieron estar.

¿Cómo espera ese regreso al Estadio Olímpico?

Pasamos por un lado, he visto que han intentado mantenerlo, pero siempre uno pide más. El fútbol hondureño merece un escenario mejor, merece más cuido, más cariño. Honduras tiene todo con que brindarle un mejor escenario al Olímpico. Para nosotros será emotivo volver por todo lo que significó la clasificación y lo vivimos allí. Esperamos que la gente vaya y salga un lindo juego.



Reinaldo Rueda se refirió a las instalaciones del Estadio Olímpico que este martes albergará el amistoso Honduras-Chile.

¿El informe de Carlos Velasco, qué reporte le brindó?

Siempre Chile hace esa revisión. No es lo ideal, uno espera que se progrese como otras situaciones, uno quiere que Honduras siga mejorando en todos los aspectos. Me envió las fotos, me dio el informe, esperamos hacer un buen juego y ojalá siempre se sigan mejorando los escenarios para el bien el fútbol hondureño.

¿Un recuerdo que se llevó como DT de Honduras que siempre lo mantiene?

Muchísimos (sonríe). Fueron cuatro años muy intentos desde el primer día. Llegar a un país donde se vive con tanta intensidad el fútbol, hay muchas anécdotas. En este momento se me cruzan todas por la cabeza. La llegada por ejemplo, por el escepticismo e incredulidad en jugadores, árbitros, dirigentes, en uno como entrenador. Primer entrenador colombiano en la Selección Nacional. Corresponder a la confianza del señor Rafael Ferrari que nos respaldó y poco a poco se fue aclarando. El punto coyuntural importante fue acá en San Pedro cuando le ganamos a Ecuador y Paraguay en amistosos. Cuando la selección comenzó a descifrar juegos de local, que era una de las debilidades del fútbol hondureño donde había entregado la clasificación de local.. Cuando se dieron esos resultados comencé a creer que habían mejorado en la conceptualización tanto ofensiva como defensiva.

¿Emilio y Maynor estuvieron con usted y siguen siendo titulares?

Felicitarlos a ellos, han hecho unas carreras brillantes. Todos los años de Maynor estuvo en Inglaterra y Emilio en Escocia, demuestran su capacidad y lo llenan a uno de orgullo haber influido en el proceso de transformación como profesionales. Haber vivido la experiencia de clasificación. Todo eso nos mantiene con una relación de amistad y gratitud.