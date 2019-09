El día que Honduras puso de rodillas a Chile con Iván Zamorano en el estadio Olímpico

La Selección de Honduras venció 3-1 a Chile en el 2001. Ese día el portero chileno Marcelo "El Rambo" Ramírez agredió al árbitro Vivian Rodríguez.

El 21 de marzo de ese año, la selección andina encabezada por su estrella, Iván Zamorano, que venía de jugar del Inter de Milán, visitaron San Pedro Sula para enfrentar a Honduras que tenía un equipazo con Amado Guevara, Carlos Pavón, Rambo de León, Samuel Caballero en sus mejores momentos.



Los chilenos llegaron a ese partido como una selección mundialista que venía de jugar Francia 1998, pero con algunos altibajos en las eliminatorias rumbo a Corea y Japón y se llevó una sorpresa. Ese día en el estadio Olímpico, cayeron derrotados 3-1 frente a los nuestros.





La primera estocada nace tras una jugada de Amado Guevara que ganó línea de fondo, corrió para el marco y cuando remató, la pelota la vomitó el portero con tan mala fortuna que se estrelló en un defensor para hacer explotar un lleno estadio Metropolitano.



Pero los chilenos rápidamente reaccionaron con un derechazo de Sebastián "Chamagol" González que venció a Noel Valladares tras aprovechar un pase que le dejó "Bam Bam" Zamorano. Pero si algo tenía esa selección que dirigía Primi Maradiaga es que no se daba por vencida rápidamente liquidó el encuentro.



Amado Guevara otra vez fue vivo y rápidamente cobró un tiro libre que encontró dormido al portero Marcelo "El Rambo" Ramírez. Ese fue el 2-1 pero tras la jugada del gol, los chilenos reclamaron que no había barrera y de la furia, el guardameta le dio un empellón al árbitro Vivian Rodríguez que se cayó al piso. Tras levantarse lo expulsó.



Esa noche Noel Valladares, portero hondureño, disputó uno de sus mejores encuentros con la Bicolor. Le tapó dos mano a mano a Iván Zamorano que parecían gol. Rápidamente el estadio lo ovacionó por esa espectacular actuación que mantenía a Honduras ganando el encuentro.



En el segundo tiempo, el equipo nacional puso el tercero y definitivo para el 3-1 con tanto de Ricky García que llegó a cerrar un centro de Carlos Pavón. El equipo chileno ya sabe que meterse en San Pedro Sula no es fácil y ahora de la mano de Reinaldo Rueda regresan para jugar este martes a las 7.00 pm.

Honduras vs Chile en el Olímpico

21 de marzo de 2001: Honduras 3-1 Chile

11 de junio de 2003: Honduras 1-2 Chile