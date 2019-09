Reinaldo Rueda: “En Sudamérica existe una subvaloración hacia Concacaf”

El entrenador de Chile, Reinaldo Rueda, habló con los medios hondureños en el aeropuerto sampedrano y destacó que nunca fue sorprendido por el equipo de Fabián Coito y lamenta que en Sudamérica se molesten cuando pierden contra equipos de Concacaf.

Rueda habló del homenaje que le hicieron en San Pedro Sula y la ovación que recibió de los aficionados al inicio del partido. Además dice que Honduras tiene muy buen potencial para competir.

¿Qué pasó con Chile que no pudo mantener el partido?

Bueno, se va asimilando poco a poco, ustedes saben que fue un partido parejo, un partido muy intenso como lo dije anoche; un primer tiempo muy bueno para Chile y un segundo tiempo muy agresivo, muy buena reacción de Honduras que capitalizaron con dos goles y espero sacar las conclusiones.

¿Qué sintió en el momento del reconocimiento y la ovación del público en el Olímpico?

Creo que se sintió una gran emoción y la gratitud por lo que significa el sentimiento del pueblo hondureño; los lindos momentos que vivimos en ese estadio y ustedes saben que todo eso es muy emotivo.

¿Qué le dejó esta fecha Fifa?

Creo que mucho, fueron dos juegos muy interesantes. Considero que contra Argentina fue bueno, ayer un buen comportamiento de la Selección y al final queda en la óptima el resultado y los últimos minutos contra Honduras pero siempre Honduras es muy fuerte en San Pedro Sula, hicieron un juego muy inteligente y nos desequilibraron.







Muy sufrido. ¿Qué pasó en el segundo tiempo; los chilenos se preguntan por qué el equipo cambia de un tiempo a otro?

Porque el factor climatológico pesa, la reacción del rival. Cuando se juega acá en Honduras se podrá entender; quizá porque el que no sabe jugar en San Pedro Sula no va a entender nunca que es como jugar en Barranquilla, Colombia, en Asunción, Paraguay… esta es una buena experiencia por el futuro que nos espera para las eliminatorias sudamericanas.

¿Por qué para el sudamericano parece que es un pecado perder contra selecciones como Honduras…?

Sí, desafortunadamente existe esa subvaloración hacia Centroamérica, hacia Concacaf y bueno, creo que es lo que más castiga el pueblo sudamericano porque no conocen el desarrollo que ha tenido Centroamérica, todo lo que se ha ganado aquí y eso es lo que hay que saber asimilar.

¿Qué significa venir de empatar con una potencia como Argentina y venir a perder contra Honduras?

Creo que Chile hizo un buen juego en el primer tiempo, un equipo con orden, carácter, con mucho criterio, muchas ideas, pero faltó el gol. Al final considero que es una buena inversión los dos resultados como el empate con Argentina que ustedes se dieron cuenta ayer lo que le hizo a México y el juego ante Honduras independientemente del resultado.

¿Por qué los sorprendió Honduras realmente?

A mí no me sorprendió nada, yo conozco a Honduras y conozco a sus jugadores y como se los dije a mis futbolistas; todos los jugadores de Honduras tienen un Mundial Sub-17, un Mundial Sub-20, Juegos Olímpicos y lo que pasa es que cuando no los conocés te sorprenden, pero a mí no me sorprendieron.







¿Considera que los cuatro cambios que hizo Honduras fueron los que le dieron el cambio al partido?

Bueno, indudablemente que se fortaleció Honduras, reaccionó y llegaron con el marcador inverso cuando les íbamos ganando 0-1, pero cuando íbamos arriba Honduras fue muy agresiva y vamos ganando, jugando bien y no tenía necesidad de hacer cambios.

Reinaldo, al final del partido Claudio Bravo dijo que había hablado con Marcelo Díaz sobre…

“Ese juego no lo voy a seguir… de ese tema no hablo”, dijo Rueda y abandonó la rueda de prensa y se marchó a Chile.