¡Aprobado! Estadio Olímpico y Morazán serán remozados con sillas en todas sus localidades

El estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula fue inaugurado en 1997, 22 años después se ha anunciado que recibirá una remodelación.

Proponen brindar 40 millones de lempiras para mejoras del Olímpico y Morazán

Gilberto Yearwood, ex futbolista y entrenado, ahora diputado del Congreso Nacional de la República de Honduras, ha detallado luego del anuncio de los 40 millones de lempiras para la mejoras de los estadios de San Pedro Sula.

Tanto como el Olímpico y Morazán recibirán una mejora en su imagen, una de ellas es colocar butacas en todas sus localidades, tal y como la exige la FIFA.

¿Qué tipos de trabajos se harán en los estadios?

Los que sean necesarios, tengan en cuenta que la FIFA hoy en día exige que todas las localidades tengan sus butacas, esa es una de ella, no tenemos que olvidar que el estadio Olímpico desde que fue construido no ha tenido ninguna remodelación, ningún acondicionamiento, entonces se tiene que poner en condiciones para partidos eliminatorios y el Morazán también, es un recinto histórico, para ciertos rivales es incómodo traerlos ahí, tenemos que tener las opciones de los campos

Unas de las opciones es la instalación de butacas ¿cierto?

Sí, exactamente, ese es un mandato de FIFA, también vendrán otras mejoras

¿Qué otras mejoras se le pueden hacer al estadio Olímpico, casa de la Selección?

Sí, hay accesos que faltan y todo eso es importante, ante tan gran recinto, también cosas internas que se han deteriorado, yo las desconozco porque imaginate tanto tiempo que tiene el estadio

De los 40 millones ¿serán 20 y 20 para cada estadio?

Según las necesidades de uno u otro estadio, está claro que la prioridad es poner en condiciones el Olímpico sin olvidarnos del Morazán

¿Este dinero será manejado por la municipalidad de San Pedro Sula?

Sí, exactamente

¿Quién fiscalizará este proyecto?

Eso es así, hay entes del estado, porque no se puede erogar ninguna cantidad económica sin sustento

¿Cuándo se iniciarán los trabajos en estos estadios?

Espero que lo antes posible, porque es una necesidad, esperamos que todos los entes involucrados pongan sus manos de oficio

¿Qué le motivó presentar este proyecto?

Me motivó muchas cosas, como ya se sabe lo que más conozco es el fútbol, entonces mi compromiso que tenemos con la sociedad, fuimos electos por mi pasado que me conoce, ahora no podemos jugar y tenemos que ver de qué manera somo útil

¿También los estacionamientos serán mejorados?

Sí, las cosas que están exteriormente, poner los accesos en debidas condiciones que ostilan hoy en día los estadios modernos