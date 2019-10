Rambo de León y la clasificación a Sudáfrica 2010: "No ajustarían las páginas para describirlo"

Ha pasado una década desde aquel memorable 14 de octubre de 2009 cuando la Selección de Honduras escribió su nombre en lo más alto al conquistar un boleto para el Mundial de Sudáfrica 2010, luego de una desesperante prórroga de 28 años sin incluirse entre los mejores países del fútbol.

Un día inmortal: El día que Honduras cambió el sufrimiento por un Mundial

La efervescencia de aquella noche lluviosa en San Salvador, bajo el aforo espectacular del estadio Cuscatlán, aún se percibe en la piel de quienes fueron protagonistas de una velada gloriosa para el balompié nacional.

Como luminarias resplandecientes aparecen los recuerdos de la alegría desbordante que vivieron los seleccionados y aficionados hondureños al enterarse que el triunfo 1-0 ante El Salvador, sumado con el empate en el último minuto de Estados Unidos frente a Costa Rica, colocaba a Honduras en el mapa futbolístico nuevamente.

Uno de los principales personajes que nos guió en el recorrido hacia la justa africana fue el simpático y querido por la afición, Julio César "Rambo" de León, quien exteriorizó detalles muy personales sobre ese memorable día que arropó de dicha a Honduras.



"Lindos recuerdos que seguramente millones también lo recordarán. Después de tantos años de no clasificar, en 2002 y en 2006 dejó una amargura muy grande. Supimos aprovechar la localía casi al 100% y también afuera aunque nos dio una ayudita Estados Unidos. Gracias a Dios fue un día inolvidable, cumplí el sueño de ver clasificada a nuestra nación a un Mundial y eso fue lo más importante, lo que siempre voy a recordar toda mi vida", expresó "Rambo".

Siendo uno de los mejores futbolistas que ha vestido la camiseta de la Bicolor, Julio César lamentó el grosero sufrimiento al que estuvieron sometidos los jugadores y la hinchada por tener que esperar hasta las últimas instancias para celebrar.



"Tenía fe que íbamos a clasificar allá. Quizás ese es uno de los defectos que tenemos los hondureños, a veces no sabemos aprovechar en casa cuando tenemos la oportunidad y debemos buscar la hombrada afuera. Esas son las cosas que hay que tratar de quitarlas del camino y sobre todo buscar un mayor equilibrio."

Llegó el pitido final y la inquietud por saber el desenlace de la competición se agrandó. Sin embargo, "Rambo" confesó que, pese desconocer lo sucedido en el juego entre Estados Unidos y Costa Rica, él tenía la convicción que se había logrado el objetivo.



"Cuando terminó el partido de nosotros sabíamos que estábamos en el Mundial, la mayoría de la gente estaba con la incertidumbre que terminara el otro partido pero yo ya sabía que estábamos clasificados, por eso estaba celebrando, llorando de la alegría por el gran premio. Desde niño soñaba con que nuestro país estuviera en un Mundial y así fue."

Momentos de locura se hicieron presentes y una imagen peculiar del festejo fue cuando Julio César se quitó el uniforme y terminó en ropa interior, totalmente bañado en sudor, lágrimas y una felicidad extrema.



"Hubo una alegría incontenible, una pasión y son cosas que en ese momento ni las pensás sino que tenés que vivir ese éxtasis al máximo. Son cosas lindas que en toda tu vida van a quedar."

"Rambo" de León se bañó de gloria con la Selección de Honduras al lograr clasificar a Sudáfrica 2010.

El camerino se llenó de fiesta, la sala de concentración de la Selección de Honduras pasó a ser un salón de baile en donde predominaba la euforia, la satisfacción y un grito de conquista que hace tiempo no se realizaba.



"Las palabras sobraban, los abrazos, los gritos, la alegría, los bailes, fue algo que no tiene ni por qué escribirse en los libros de historia porque no ajustarían las páginas para describirlo. Fue algo que cada quien tendrá en su mente desde que estuvimos en la cancha, el camerino, el hotel, el avión. Yo no dormí y el siguiente día me tocaba viajar a Italia, fue algo impresionante."

Gonzalo Carías sobre el gol de Bornstein: "No fui narrador ese día, sino un aficionado"

"Rambo" expresó cómo se fueron dando las cosas durante el proceso con Reinaldo Rueda pero fue claro en su análisis al enumerar los fallos cometidos en ese tiempo que pusieron en riesgo la clasificación a Sudáfrica.



"El hecho que no tuvimos un equilibrio a través de los resultados. Estábamos bien en cierto punto, luego estábamos tambaleando y eso generó un poco de dudas. Nos fastidiamos porque hacíamos un esfuerzo enorme. Diferentes cosas porque no todos teníamos el mismo pensamiento, estábamos enfocados en el mismo objetivo pero de repente vivíamos situaciones en nuestros equipos que nos impedía dar el 100%. Lo que dimos fue de todo corazón, pensando en el país."

Diez años después, la Selección de Honduras vive otro presente con una nueva generación de jugadores que aspiran a emular lo hecho por un grupo de futbolistas irrepetibles en la historia del fútbol catracho. No obstante, "Rambo" de León exhorta a los jóvenes para hacer las cosas bien con la H.



"Es un nuevo proceso, hay que apoyar a los chicos. El que aproveche la oportunidad hay que seguir apoyándolo y el que no que se haga a un ladito, y que le de la oportunidad al que tiene hambre y ganas de triunfar", finalizó.