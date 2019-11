Descuido defensivo de Honduras y Emmanuel Riviere castiga a Harold Fonseca

Un claro descuido defensivo de la Selección de Honduras ha permitido que Martinica se haya puesto a ganar en el juego de Liga Naciones de Concacaf que se disputa en el estadio Pierre-Aliker.

El veloz atacante Emmanuel Riviere aprovechó un pase que recibió desde la banda derecha ganándole en velocidad a los defensores Marcelo Pereira y Maynor Figueroa que llegaron tarde a la pelota y sacó un potente derechazo que venció al arquero Harold Fonseca.

En esta acción Bryan Acosta en dos ocasiones no pudo evitar el pase desde su banda y cuando intentó ir por Riviere, pero este fue más rápido que él y remató en el sector del arco que cubría Fonseca, pero que se vio lento en su reacción.

Este juego de la Bicolor no representa ningún peligro en el ranking FIFA ya que Martinica no está afiliada, prácticamente es un juego de trámite ya que la Bicolor tiene casi asegurado el primer lugar del grupo C de la Liga A.

Es por ello que el entrenador Fabián Coito decidió llevar un cuadro alterno al caribe y ha utilizado como titulares Harold Fonseca, Danilo Tobías, Marcelo Pereira, Edwin Rodríguez, Edwin Solani, Juan Ramón Mejía y Douglas Martínez que generalmente no eran convocados o tenían pocos minutos en el proceso.