¿Qué necesita un hijo de hondureños en el extranjero para ser visto en selecciones menores?

En Federación de fútbol han comenzado a hacer las cosas diferentes. Nuevos proyectos, procesos de selecciones completos y captar el talento para potenciar las escuadras nacionales, sobre todo las menores donde se pretende que futbolistas que están fuera del país puedan ser observados.



Daniel Uberti, director deportivo de las selecciones menores de Fenafuth, junto con su equipo de trabajo, han abierto una puerta para que todos aquellos jugadores que viven en otros países pero son de padres hondureños, puedan probar su talento.



Se ha abierto un canal de contacto para que dichos futbolistas puedan solicitar la visoria, pero se tiene que cumplir algunos requisitos; esto para llenar un filtro, pues tienen que ver si tienen calidad y sobre todo la disposición para convivir con el grupo para que los entrenadores lo puedan observar.



La Selección Sub-20 ha comenzado el trabajo para el Premundial que se realiza en junio. Habrá partidos de preparación y sobre todos muchos entrenamientos. Reynaldo Tilguath, técnico de este equipo será el encargado de hacer las evaluaciones de los chicos que quieran probarse.





La idea es captar talento como el caso de Jonathan Rubio, Rigoberto Rivas, Roger Espinoza, Ramón Núñez, Andy Najar… Futbolistas que en su momento tuvieron complicaciones para integrar las selecciones menores debido a algunos protocolos que tenían los entrenadores en ese momento.



“Queremos que la gente que se pueda incorporar pueda estar dos, tres o cuatro meses siguiendo los procesos de entrenamiento como lo siguen todos los muchachos que están aquí. La mayoría de los jóvenes que están, lo hacen en el fútbol profesional de Liga Nacional que es diferente al de academia, escuela y fútbol universitarios. No se le cierra la puerta a nadie que tenga la capacidad de competir en igualdad de condiciones con los de aquí”, explica a DIEZ, Daniel Uberti.

FILTRO DE CALIDAD

Y sigue explicando: “Queremos que los jóvenes que vengan puedan estar integrados al grupo. No como algunos que solo los miramos una vez aunque tengan condiciones y los volvemos a ver dentro de tres meses y así no aplica. Lo que pasa que cuando dicho jugador destaca en otro proceso de Selección vienen los problemas y se dice; por qué no lo llamaron, nadie se preocupó”, afirmó Uberti.

Daniel Uberti es el director de selecciones menores de la Fenafuth.



Para eso, la Fenafuth ha creado la cuenta de correo electrónico; contactoseleccionesjuveniles@fenafuth.org.hn y allí los futbolistas que tengan la oportunidad de participar en una visoría, pueden escribir para el seguimiento. “Esto se hace para que se hagan las cosas ordenadas y que quede una constancia de su participación; si llenó los requisitos, porque tenemos que ver si tienen la nacionalidad hondureña y tengan la edad para el proceso”, comentó.



Los futbolistas que apliquen y sean aprobados, tendrán que moverse por sus propios medios al país para integrarse a las selecciones menores. “Ya tenemos un arquero que viene de Estados Unidos; hizo todo el trámite y va a participar estos días y ser observado. Ahora que vamos a recibir las solicitudes se les va a evaluar para encontrar gente que pueda ayudar y potenciar el grupo”, contó Daniel.

LOS REQUISITOS PARA INTEGRAR LA SELECCIÓN:

Partida de Nacimiento



Pasaporte (hondureño)



Presentar una nota del club donde participa



Nota de la Liga del club donde está participando



Un video para ver sus condiciones



PASOS A SEGUIR



Enviar solicitud al correo: contactoseleccionesjuveniles@fenafuth.org.hn



Presentarse a la convocatoria tras aprobación de Fenafuth



Evaluación del entrenador en los entrenamientos.



DATO: La Selección Sub-20 es dirigida por Reynaldo Tilguath y estará disputando el Premundial Sub-20 en Bradenton, Florida en junio próximo. Los microciclos se estarán haciendo mes a mes hasta llegar al torneo. El Mundial será en Indonesia 2021.



La Selección Sub-17 es entrenada por Luis Alvarado, extécnico del Honduras Progreso y trabaja para poder llegar al Mundial de esta categoría que se disputará en Perú en 2021.