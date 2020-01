Tilguath: “En la Sub-20 estarán los mejores; no miramos equipo, sino capacidad”

Seguir a @kelvincoelloHN

El entrenador de la Selección Sub-20 de Honduras, Reynaldo Tilguath, cuenta porqué por ahora no ha vuelto a convocar al portero del Atlético Pinares, figura en la obtención del campeonato de Apertura en el Ascenso con 18 años. Cuenta las expectativas.

“El Chino”, un entrenador hondureño con mucho potencial, se emociona porque su primera experiencia al mando de la Bicolor será en casa en el Premundial Sub-20 de junio en San Pedro Sula. Revela que hay dos futbolistas en las inferiores del FC Dallas de la MLS que vendrían a la H.

Ver. ASÍ ES EL CALENDARIO DEL PREMUNDIAL SUB-20

¿Ya tiene una base para enfrentar este torneo o sigue buscando?

Sí, siempre se convocan alrededor de 22 jugadores de cancha y tres porteros; nos estamos haciendo de una base que es la que nos va a representar en el Premundial que gracias a Dios será en San Pedro Sula, en Honduras.

¿Cómo miró al guardameta Delwin Flores que vino de Houston y al mediocampista que vive en Portugal?

Tienen cosas interesantes pero no los puedes ver en un solo microciclo, tienes que ver cómo los puedas seguir acercando. Probablemente los tendremos esta semana y la otra no, pues el muchacho de Portugal tiene que ir a arreglar unos papeles, pero hay que verlos. El guardameta que vino de Houston, él pagó sus gastos, la Fenafuth solo le da hotel y comida. El pagó sus pasajes, vimos los videos y llenó los requisitos.

El portero del Atlético Pinares, Fernando Henríquez, fue figura en el campeonato en el Ascenso.

¿Usted muy contento de que tenga el Premundial en San Pedro Sula?

Yo estoy muy contento; feliz de que sea en Honduras, tenemos dos estadios y eso es muy importante.

Ver: FABIÁN COITO Y LA PREGUNTA INCÓMODA EN SPS

¿Qué tan difícil es hacer una convocatoria tomando en cuenta que en esta categoría hay muchos futbolistas?

Es que aquí van a estar los mejores. Aquí no miramos equipos, vemos capacidad, tenemos un cuerpo técnico que anda viendo en distintas partes. Este fin de semana hay partidos en Choluteca, Danlí, allí estaremos, nos dividimos, miramos y sacamos conclusiones para poder llamar.

¿Cómo evalúa este amistoso que tuvimos con Parrillas One?

Muy bueno, equipos de Ascenso que aspiran a estar en primera división; es algo importante y nos sentimos bien. Me interesa el funcionamiento más que el resultado; que la idea esté clara, pero creo que cómo queremos jugar lo estamos haciendo de la mejor manera.

Hemos visto que se han quejado de que no ha vuelto a llamar al portero del Pinares, Fernando “El Conejito” Henríquez, campeón del Ascenso que ha sido figura en su equipo.

La verdad que es que en ocasiones la gente habla que esto y lo otro. Nosotros queremos ver la gente, no queremos equivocarnos. Nosotros lo conocemos y sabemos la capacidad de él, pero hay otros jugadores que son muy buenos como Bryan de las reservas del Real España, Ariel Valladares del Olimpia. Aquí en la Sub-20 la oportunidad está, se le convocó, en su momento tomaremos la decisión de volverlo a traer.

Reynaldo Tilguath, entrenador de la Selección Sub-20 de Honduras se prepara con el equipo para el Premundial de junio.

En este listado de este mircrociclo casi todos los clubes de primera tienen futbolistas, solo Honduras Progreso no.

Es correcto, Honduras Progreso no tiene, de allí todos. Por eso es que nosotros nos damos la tarea de ir, ver, no solo los partidos sino también los entrenamientos. Miramos si pueden estar aquí, ser parejos para todos tanto en Liga Nacional como en el ascenso que los muchachos puedan tener la oportunidad.

¿Tienen información de muchachos que militan en el extranjero puedan estar aquí?

Tenemos información de dos muchachos que militan en el FC Dallas, uno se llama Eric Gúnera y el otro es Kevin Bonilla, el muchacho está en las posibilidades de poderlo traer. La gente tiene que entender que en esta categoría la Fenafuth no tiene presupuesto para pagar pasajes de avión, son esfuerzos que debe hacer el padre. La Fenafuth solo tiene gastos de hotel y comida, luego si el padre puede y nosotros creemos conveniente lo traemos.

¿Qué asesoramiento le está dando Fabián Coito quien conoce a profundidad el trabajo con selecciones menores porque tuvo éxito en Uruguay?

Desde ayer el profesor está acá; estamos platicando, hemos visto, se nos ha acercado. Ha tratado de aconsejarnos un poco, en qué podemos mejorar, el viene observa. Nos dice que hay cosas que yo no miro y él puede ver desde afuera, es una persona que estará cerca de nosotros y es importante.

¿Usted es receptor a que lo estén asesorando porque hay técnicos que no aceptan eso?

Es que lo que pasa que yo no lo sé todo. Si tengo al lado alguien que sabe y me puede ayudar, bienvenido sea. Entre más gente tenga que me pueda ayudar, el trabajo se me va a facilitar. No estoy a que esto y lo otro; sí tenemos un cuerpo técnico en la Sub-20 pero el entrenador de la Selección Mayor que está pendiente de nosotros.

¿Cuál es el plan de trabajo con los amistosos antes del Premundial?

Ya lo tenemos, hay un cuadro de trabajo para cada mes y la próxima semana tenemos dos partidos amistosos contra Belice que los queremos sacar de la mejor manera para ir conociendo a estos muchachos y la idea que queremos, es jugar bien y ganar. También tenemos la planificación de dos partidos más, ante Costa Rica, no sé si van a venir o hay que ir.