Concacaf anuncia el calendario del Premundial Sub-20 que se jugará en San Pedro Sula

La Concacaf oficializó que el Premundial Sub-20 clasificatorio a Indonesia 2021 se jugará en San Pedro Sula del 20 de junio al 5 de julio de 2020.

El abrazo de Pedro Troglio a Ramiro, tierno beso a Cristian Cálix y la pelea entre Leverón y Delis

También anunció el calendario de partidos. Los grupos E, F, G y H jugarán la ronda en los estadios Olímpico y Morazán.

Grupo E está conformado por Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y San Cristóbal y Nieves. En el Grupo F se encuentran México, El Salvador, Canadá y Aruba. Grupo G: Panamá, Haití, Trinidad y Tobago y Surinam.

Honduras se ubica en el Grupo H junto a Cuba, Guatemala y Antigua y Barbuda.

La Bicolor se estrenará el sábado 20 de junio ante Antigua y Barbuda. Su segundo duelo es el martes 22 contra Guatemala y cierra ante Cuba el miércoles 24.

Todos los partidos de la fase de eliminatoria directa se jugarán a un solo partido, los horarios están pendientes de confirmar. Clasifican los primeros tres de cada grupo.

Los octavos y cuartos se jugará en ambos estadios. Las semifinales y final será en el Olímpico Metropolitano.

Sábado, 20 de junio de 2020

01: Panamá vs Surinam

02: Haití vs Trinidad y Tobago

03: Cuba vs Guatemala

04: Honduras vs Antigua y Barbuda

Domingo, 21 de junio de 2020

05: Estados Unidos vs San Cristóbal y Nieves

06: Costa Rica vs Jamaica

07: El Salvador vs Canadá

08: México vs Aruba

Lunes, 22 de junio de 2020

09: Panamá vs Trinidad y Tobago

10: Haití vs Surinam

11: Cuba vs Antigua y Barbuda

12: Guatemala vs Honduras

Martes, 23 de junio de 2020

13: Estados Unidos vs Jamaica

14: Costa Rica vs San Cristóbal y Nieves

15: El Salvador vs Aruba

16: México vs Canadá

Miércoles, 24 de junio de 2020

17: Trinidad y Tobago vs Surinam

18: Panamá vs Haití

19: Antigua y Barbuda vs Guatemala

20: Honduras vs Cuba

Jueves, 25 de junio de 2020

21: Jamaica vs San Cristóbal y Nieves

22: Costa Rica vs Estados Unidos

23: Canadá vs Aruba

24: El Salvador vs México