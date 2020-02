Sub-20 femenina de Honduras viaja a Dominicana soñando con el Mundial de Costa Rica

La Selección femenina Sub-20 de Honduras partió este jueves en horas de la mañana desde Teguciglpa con las maletas llenas de ilusiones hacia República Dominicana donde estará jugando el Premundial de Concacaf.

El equipo catracho que está integrado por 20 chicas que fueron seleccionadas pasando un filtro para llevar las mejores, van en busca de la primera clasificación a una justa femenina, pues todavía está esa deuda pendiente.

Fotos: CONOCÉ A LAS CHICAS DE LA SUB-20 DE HONDURAS

Integran el grupo C del Premundial junto a Estados Unidos, Cuba y las locales de República Dominicana. La competencia comienza este 22 de febrero contra las locales, un duelo donde se tiene que hacer sentir para poder asegurar el pase a la siguiente ronda.

Dos días después, el lunes 24 estará chocando contra las cubanas y cierra la fase de grupos el 26 nada más y nada menos que contra la mejor de la competencia; Estados Unidos, favorita para estar en el torneo mundial.

Momentos cuando las chicas de la Selección Sub-20 femenina de Honduras salía este jueves rumbo al Premundial en Dominicana.

Lo bueno de esta competencia es que el formato de clasificación es muy accesible; avanzan a la siguiente ronda las primeras tres selecciones y Honduras tiene muchas posibilidades. Es la Selección número 8 en el ranking de Concacaf en esta categoría.

Luego al avanzar a la siguiente ronda que se forman octavos de final, allí se enfrentará a una de las selecciones caribeñas que ya están clasificadas y su rival podría ser: Guyana, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Granada.

Todos los partidos de la fase de eliminación directa (octavos de final, cuartos de final, semifinales y final) se jugarán a un partido, con los finalistas y el ganador del partido por el tercer lugar clasificando para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2020.

GRUPOS DEL PREMUNDIAL DE DOMINICANA

GRUPO C

Estados Unidos

Honduras

República Dominicana

Cuba

GRUPO D

México

Costa Rica

Nicaragua

Puerto Rico

GRUPO E

Canadá

Jamaica

Guatemala

El Salvador

GRUPO F

Haití

Trinidad y Tobago

Panamá

Islas Caimán

LLAVES DE OCTAVOS DE FINAL

Partido #25: 1C vs Santa Lucía

Partido #26: 1E vs Guyana

Partido #27: 2C vs 3E

Partido #28: 2E vs 3C

Partido #29: 1D vs Granada

Partido #30: 1F vs San Cristóbal y Nieves

Partido #31: 2D vs 3F

Partido #32: 2F vs 3D