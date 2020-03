Maynor Figueroa: "A veces se me olvida cuántos años tengo, me enfoco en rendir y disfrutar"

Maynor Figueroa (36 años) sigue jugando a un alto nivel, aunque ahora en la MLS, donde cumple su segunda campaña con el Houston Dynamo y sexta en esta liga estadounidense después de destacar en la Premier League con el Wigan y Hull City.

El capitán de la Selección de Honduras atendió a DIEZ desde Houston donde reveló entre otras cosas su deseo que tiene para esta temporada, la clave de Fabián Coito en la 'H' y del juego ante la República Checa del 29 de marzo en Estados Unidos.

Al oriundo de Nueva Armenia, Atlántida, también le quedó tiempo para felicitar al Olimpia por la gesta hecha ante el Seattle Sounders por la Champions de Concacaf.

Figueroa comenzó hablando de sus roces con Chicharito Hernández en el duelo inaugural de la MLS entre Dynamo-Galaxy. "Ya lo conocemos, no es nada nuevo, varias veces había tenido la oportunidad de enfrentarlo, a nivel de equipos y selecciones, es un jugador que si le das espacios dentro del área te mata, pero gracias a Dios pudimos hacer un buen trabajo, al final lo que resaltamos es el trabajo en equipo".

Maynor Figueroa se enfrentó a Chicharito Hernández en el debut de éste en MLS.



Y siguió. "Solo nos saludamos antes del partido porque obviamente, ya nos hemos enfrentado y nada más eso, una vez iniciando el partido cada quien a lo de uno".



El dos veces mundialista con Honduras en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, se mostró agraedecido con el Houston Dynamo por renovarlo. "Contento y agradecido con Dios por hacer lo que me gusta, nos han dado la oportunidad y hay que rendir al máximo; como decimos con Boniek García, son muchos meses que nos quedan (risas) hasta donde Dios disponga, por lo pronto nos sentimos bien, con salud y ganas".



Consultado sobre sus metas para est2 2020, el zaguero hondureño no dudó en decir. "Hacer una gran campaña aquí, llegar a los playoff con el equipo y obviamente con la selección lograr cosas importantes".

Nunca ha sido parrandero

Maynor Figueroa ha sido un futbolista bien centrado y con una carrera intachable. Al capitán de la escuadra catracha nunca se le ha tildado de parrandero o actos de indisciplina, algo de lo que también habló, además de su cuidado.

Maynor Figueroa es el jugador con más partidos en la Selección de Honduras.

"Ya casi tengo 37 años, no me los quito. Al pasar el tiempo uno va adquiriendo madurez y cuidándose aún más, uno sabe lo que necesita, disfrutando nada más, a veces se me olvida cuántos años tengo, nada más me enfoco en rendir y en disfrutar de este lindo deporte", afirmó.



Luego afirma: "Nunca he sido parrandero, y si no lo fui cuando tenía 20 años mucho menos pienso que lo sea ahora, me gusta disfrutar el futbol y cuando no, pasar tiempo con mi familia".



Al mismo tiempo se le aborda por el tema del retiro y su semblante sigue siendo de serenidad, pues se siente duro como un roble aún. "No sé, Dios sabrá qué es lo que nos tiene para el futuro, mientras tanto disfruto el día a día".





¿Le gustaría retirarse en Olimpia?. "Ojalá y se de la posibilidad de regresar al Olimpia, nunca cerramos la puerta, siempre he estado agradecido tanto con el Victoria y Olimpia, que han sido mis dos equipos en Honduras".

Selección de Honduras, Fabián Coito y Olimpia

Qué conoce de República Checa: "En realidad es poco, hay un delantero que viene siendo referente y juega en el FC Dallas y que ya lo hemos enfrentado en algunas ocasiones, pero ya tendremos más detalles en la concentración y que el profe nos de más información".



Recuperaron la confianza: "Hemos recuperado la confianza y creo que en eso es más importante, ahora vamos a tener a una gran selección que nos va a poner a prueba, y que independientemente del resultado nosotros debemos de seguir en una línea ascendente, somos conscientes que son rivales diferentes, ahí veremos qué tanto hemos evolucionado".





Clave de Fabián Coito en la H: "Pienso que la confianza que Fabián Coito le brinda al jugador es fundamental, él tiene sus códigos y todos lo hemos sabido entender, creo que eso le ha venido dando resultados, te diré que todos nos sentimos cómodos con la ideología de juego de él, y con la forma de trabajar y de tratar, antes que al futbolista, a la persona".



Olimpia en Concacaf: "No me sorprendió la clasificación porque Olimpia es un equipo grande y en los momentos que ha tenido que sacar su grandeza lo ha hecho, hoy por hoy creo que es el equipo que está representando a Honduras y a Centroamérica, es el único que ha quedado, vencieron a un gran rival como Seattle Sounders, no fue fácil, creo que nadie dio por hecho que el Olimpia podía pasar de esa llave pero lo lograron con muchos méritos aún con varias ausencias y así lo lograron".