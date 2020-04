Miguel Falero: "No hay buenas canchas y así es difícil trabajar"

Más de seis mil kilómetros separan a Honduras de Uruguay, lugar donde se encuentra al cuerpo técnico de la Selección Nacional, pero su sentimiento y esmero por lograr la clasificación al próximo mundial de Qatar se mantiene siempre muy cerca pese a los atrasos que el coronavirus ha causado.

Miguel Falero, asistente técnico de Fabián Coito, aprovechó la charla con Diez y contar cómo están viviendo este momento de la pandemia, lo que les está afectando en sus trabajos en la Bicolor y el apoyo a los jugadores.



El técnico uruguayo ha hecho un repaso del proceso y no escondió nada y confesó uno de los problemas más grandes con los que se han encontrado son las canchas.



Para iniciar la charla cuenta cómo decidieron hacer el viaje: "Por suerte el último día que se cerraban las fronteras y colapsar las aerolíneas, nos pudimos venir para Uruguay. Estamos agradecidos que podemos estar en este momento duro junto a la familia. Es muy difícil esta situación y estamos tratando de respetar las reglas sanitarias y poder ayudar a los demás".



Falero, mano derecha de Fabián Coito, tiene un panorama de lo que puede pasar luego que pase la crisis del coronavirus. "Nosotros ya teníamos toda la planificación armada hasta el partido ante Estados Unidos, lamentablemente todas las fechas se han ido corriendo. De parte de la Concacaf y la FIFA hay una inquietud en volver lo antes posible para terminar las ligas y que todo empiece a normalizarse con el menos riesgo posible. Yo creo que ese será el primer paso. Pienso que los primeros partidos no serán con público y la televisión tomará mucha importancia por los derechos adquiridos en las ligas".



Una de las preocupaciones del cuerpo técnico de la Selección Nacional es la forma física en la que retornarán los jugadores.



"Yo coincido con el técnico del Motagua (Diego Vázquez) y creo que no llegarán a una buena forma física para poder competir, pero si en un caso extremo se pueden dar trabajo a los jugadores para que pierdan (forma física) lo menos posible".



Es por eso que ellos están manteniendo un monitoreo. "En contacto diario con todos los jugadores de la mayor y la Sub-23. Se les ha mandado una planificación de trabajo individual a cada uno y a los que no tienen equipo. Hemos aconsejado con el tema de la alimentación. Los sábados nos estamos reuniendo con la Sub-23, donde hay un trabajo táctico y se le envían compactos de trabajo. Hay cosas que debemos erradicar y ciertas cosas que se vuelvan a repetir y en los partidos se les muestra".

EN CONTACTO PERMANENTE CON RIVAS Y LOZANO

Italia y España son dos de los países que más se han visto afectados por dicha pandemia y es ahí donde radican dos de los jugadores de la Selección Nacional, Choco Lozano y Rigoberto Rivas.



"Ha habido contactos, sabemos cómo están y las rutinas que les mandó el equipo. Sabemos de las dificultades que tienen. Rigoberto (Rivas) no está en la zona de mayor riesgo, pero si hay mucha precaución ahora en el norte de Italia y se han puesto más rigurosos. Él debe de justificar cada salida de la casa y la distancia que va. Entonces en el caso de resistencia al no tener una caminadora o un campo cerca, se hace difícil. Es muy individual y los estamos tratando de cubrirlos a todos. Con los dos hemos tenido contacto".



Pese a que se mantiene un contacto directo con los legionarios, Falero deja claro que no hay una diferencia marcada en relación a los que están en Honduras.



"Nos preocupan todos y los cuidamos como nuestras joyitas. Lo que pasa unos tienen más facilidades que otros. Pongo como ejemplo a Maynor (Figueroa) le mandaron una rutina y al siguiente día le llegaron los aparatos para que las comenzara a realizar. El Dynamo se ha encargado que no se moviera e hiciera las rutinas. Esa es una envidia sana".

VISUALIZA CAMBIOS EN EL FORMATO

Sin lugar a dudas esta situación ha cambiado la planificación mundial del deporte y el cuerpo técnico de la Bicolor tiene su propia manera de analizar las cosas.



"Esto va a llevar a que se vayan montando las competencias a futuro. Es preocupante porque hay ligas que ya comienzan a rodar, no hay tiempo que perder. Fabián Coito tiene tiene estas frase: "Es una linda oportunidad para ponernos a tiro con otras federaciones que tienen un mayor poder económico que nosotros". Vieron que Japón no deja los Juegos Olímpicos suspendidos, sino que los ratifica y los va a mantener".



Y agrega: "En caso que se cambie el formato, pienso que cuatro grupos de cuatro le va resultar complicado, sino que volver a los dos cuadrangulares está más al alcance y así Don Víctor (Montagliani) quedaría tranquilo".

EL BRAZO DERECHO DE SUÁREZ Y COITO

Falero fue pieza clave en la eliminatoria al Mundial de Brasil, donde estuvo al lado de Luis Fernando Suárez en la Bicolor.

Miguel Falero ya tuvo la oportunidad de trabajar bajo el mando del colombiano Luis Fernando Suárez, con el que se consiguió el pase al Mundial de Brasil 2014. Ahora fue tomando en cuenta por Fabián Coito y aprovechó para analizar las diferencias entre estos dos entrenadores.



"Hay una diferencia en los dos procesos y gran parte de las figuras de mitad de cancha para arriba habían dejado la Selección, aún habían jugadores de mucho rodaje en el primer proceso. Evidentemente se demoró muchísimo el recambio y se está cumpliendo el cambio. Hoy hay muchos jugadores jóvenes con grandes expectativas, muy buena calidad y ojalá puedan cuajar y que en el campo haya una buena expresión de juego. La base se mantenía, pero de mitad de cancha para arriba hubo mucha deserción".



Y agregó: "Hay diferencia, si bien los dos son muy productivos y con los dos se va a poder llegar a un Mundial, pero con el mayor de los respetos se clasificó de manera directa en el primer proceso y donde había duda desde el arranque. Había buen diálogo con Luis Fernando Suárez y los jugadores, pero ahora yo veo muy buen potencial en este cuerpo técnico y el jugador se está sintiendo cómodo, hay una coherencia y el mensaje es uno".

LAS CANCHAS, EL PEOR ENEMIGO DE LA BICOLOR

El Estadio Olímpico se ha convertido en los últimos años como la casa de la Selección Nacional, pero el estado de la cancha se ha deteriorado.

Uno de los puntos fuertes en los que no se quedó callado y dejó muy claro, fue el mal estado de las canchas en el país y cómo afecta a la hora de enfrentar a las selecciones que tienen alto rendimiento.



"No hay buenas canchas y así es difícil trabajar. Por suerte se pudo terminar la cancha de Siguatepeque y eso ayudará a las menores, pero la mayor no tiene una casa. El piso de San Pedro Sula es más o menos. Nosotros cuando vamos a jugar contra México, Canadá o Estados Unidos que son nuestros rivales principales cuentas con canchas en excelentes condiciones y eso lleva a que puedan jugar y entrenar a una velocidad que es de alta competencia, donde si no se está preparado lo pagás. Lo único que estamos pidiendo son medios para poder trabajar".



Falero asegura que los directivos de Fenafuth están intentando mejorar las canchas.

"Están haciendo grandes esfuerzos, sabemos de cómo se están moviendo para hacer una estructura acorde, pero cuando se pide algo del cuerpo técnico es para la mejora de las federación y de los jugadores".



Lo que no comparte es que en el estadio Olímpico se jueguen partidos que no se considerados de importancia. "Una cosas es que juegue Olimpia, Motagua a nivel internacional, la Selección entrene, pero no podemos hacer un partido de solteros contra casados ja, ja, ja. Es muy difícil si el predio es Municipal que haya un buen control".



Hasta se atrevió a decir que. "Hay canchas que la pelota parece un conejo, vos la vas a parar y te pega en la rodilla. Cuando uno hace una observación así no es para quejarse, sino para mejorar. Hay veces que se puede y otras no. Cada vez hay que pedir que se mejore".

UN SUEÑO POR RETORNAR UN DÍA AL REAL ESPAÑA

Miguel Falero estuvo al frente de la Máquina del Real España, pero su proceso no tuvo continuidad en el conjunto aurinegro.

El técnico charrúa estuvo al mando del Real España en el 2016, pero luego se le cortó el proceso, pero guarda un gran cariño por la institución y deja claro que un día le gustaría volver a la Máquina.



"Uno lo que tiene que demostrar es que es un trabajador honesto. El jugador de fútbol respeta tres cosa en el entrenador. Una de ellas es la capacidad y ellos mismos se encargan de decir si uno le va a ayudar para hacer una buena campaña, ya que de 10, solo uno sale campeón, pero no quiere decir que los demás sean un desastre".



Y añade. "Para mí una de las cosas más gratificantes fue que me llamaran del Real España, luego de verme trabajar en la Selección. Ahora que me llamaron nuevamente para estar en la Selección, es un honor. Es ratificar confianza. Donde uno se porta mal no lo quieren"



Con gran amor por los colores negro y amarillo. "Ojalá siempre pueda regresar a lugares donde me trataron bien. La verdad que es un equipo fuerte, le deseo lo mejor porque se lo merecen. Siempre hacen un gran esfuerzo para presentar buenas plantillas. Está en buenas manos y ojalá tenga buen desempaño y en un futuro estemos nuevamente por ahí", cerró.