Federación de Honduras aclara que los 12 millones que enviará FIFA no es para clubes de la Liga Nacional

Luego que la FIFA anunció este viernes el pago por anticipado con una ayuda económica a las federaciones, las autoridades de la FENAFUTH, ha salido al paso para explicar que dichos fondos ya tienen un destino y no es para ayudar a la Liga Nacional y sus clubes.

"Ese dinero de los 500 mil dólares pertenece al programa FIFA Forward, ese lo dan todos los años. Ese un dinero que ya está presupuestado y tendría que venir en julio. Lo que están es adelantando ese dinero a las federaciones", explicó José Ernesto Mejía, secretario.

Para evitar malos entendidos en el país, Mejía indicó. "Ese dinero es para costos administrativos. Todas las federaciones firman un contrato de objetivos con la FIFA, donde se determina como se van a gastar esos fondos. Ese dinero ya está presupuestado, no es nuevo, sino que ellos lo están adelantando para que las federaciones salgan a flote".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había hecho mención de un fondo de ayuda extraordinaria de gran alcance par poder ayudar a los clubes, cosas distinto a lo que es este dinero que están adelantando en ese momento.

"Ese dinero no tiene nada que ver con el programa de ayuda extraordinaria de gran alcance que anunció FIFA. Este dinero es para ayudar a las federaciones que no cierren y que se mantengan a flote. No es para los clubes, la Liga (Nacional). Es muy poco dinero y no se podría hacer nada en la Liga Nacional".

En cuanto a las ayudas que ha estado teniendo nuestro país de parte de este ente deportivo. "Honduras va recibir esos $500 mil dólares, los otros ya se invirtieron en proyectos: proyecto de hotel de Siguatepeque. El 2019 nosotros vamos ejecuntándolo correctamente, todo auditado y estos 500 que van a venir son de costos operativos del programa FIFA Forward 2.0, no tienen nada que ver con el fondo de ayuda económica que prometió Infantino".

Sobre la ayuda que si podría beneficiar a los clubes, el secretario de la FENAFUTH dejó claro que podrían llegar en su momento, ya que Honduras hizo las gestiones al respecto.

"Honduras fue la primera en enviar la información, pero esos fondos todavía no los han liberado. Va haber dinero muy probablemente para las ligas, pero ese aún no ha sido liberado".