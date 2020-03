Fenafuth se pronuncia sobre continuidad de Coito, torneo Clausura 2020 y crisis del Covid-19

En la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth) ni se les pasa por la cabeza interrumpir cualquiera de los procesos que se han echado a andar con la mira en las competencias internacionales... Desde la Selección Mayor hasta la Sub-17.

En charla con la Mesa Redonda de TVC, el presidente de la Fenafuth, Jorge Salomón, confirmó lo que se había mencionado en DIEZ días atrás en torneo que "se vas a suspender la fecha de junio", moviendo "más que Liga de Naciones" el "sexto clasificado -al Hexagonal de Concacaf- entre El Salvador y Canadá".

Aclaró que el amistoso previsto, justamente, para este domingo 29 de marzo no se realizará contra el mismo rival pero "se va a buscar la fecha en que se pueda rehacer el partido, me imagino que no va a ser con República Checa sino con alguien más".

El torneo premundialista juvenil programado para desarrollarse en San Pedro Sula seguirá su curso, según Salomón: "Concacaf todavía no ha suspendido fechas del Premundial, vamos a esperar que hace la FIFA con el Mundial Sub-20 y con la competición olímpica... Debido a la incertidumbre es bien difícil vaticinar".

Acepta que la crisis del coronavirus Covid-19, la cual ha sido a nivel mundial, le ha tocado a la Federación en materia financiera: "Hemos estado con bastantes pérdidas económicas".

PROCESOS DE SELECCIÓN, LIGA NACIONAL...

"La lógica nos dice que van a respetar las edades, se van a respetar tanto para Sub-20, Sub-23 y Sub-17 porque es algo fortuito y a nivel mundial, las selecciones ya estaban trabajando", dijo sin atisbo de duda Jorge Salomón sobre el límite de edad que se temía afectara a los distintos procesos clasificatorios.

En cuanto al campeonato Clausura 2020 de la Liga Nacional, el mandamás de la Fenafuth dijo que "estamos en eso, Concacaf nos va a ampliar los periodos para firmar los campeonatos para el 30 de junio, va a ampliar los periodos para darle chance a todas las ligas de terminar sus torneos".

Contó que "la Liga Nacional tiene decisiones importantes que tomar porque parte de nuestra vida diaria es el fútbol y tenemos que llegar a ciertas condiciones, es importante que el fútbol regrese a la normalidad", eso sí, advirtió.

Declaró que están en constante contacto con las autoridades de la Liga: "Siempre tienen que venir a que se autorice cualquier decisión que se tome, tenemos buena comunicación con la Liga Nacional, permanente... Están tratando de hacer lo mejor por el fútbol y tenemos que hacer lo más sensato, la idea es siempre tratar de respetar lo más posible que se terminen los torneos y eventos".

Consultado sobre la posibilidad de que se tambalee el proceso adulto de Fabián Coito, Salomón fue contundente al decir que "la idea es continuar con todos los procesos, creo que nada va a parar, vamos a sostener todo lo que podamos sostener... La Selección Mayor, en septiembre, es lo más seguro que tengamos partidos, es inevitable; el torneo Sub-20 se va a jugar, queramos o no, en el siguiente semestre, y la Sub-17 igual".

¿Y LAS FINANZAS?

Sí anticipa que a nivel organismo "va a haber algunos ajustes, a nivel de Federación usar algunos recursos de mejor manera, tenemos que recuperar nuestra vida normal, el fútbol debe continuar", lanzó.

Confirmó que Concacaf y Fifa respaldan a Fenafuth en estos momentos, por lo que "esperamos tener colaboración de ellos para el uso de fondos y fortalecer la inversión que se hizo en el primer trimestre de este año y el último del año pasado, pues retrocedemos" de alguna u otra forma.

Y remató este tópico explicando que "tuvimos comunicación con la oficina de desarrollo de la Fifa y todavía no tienen el panorama, ellos también están viendo hasta dónde termina esto... Pero sí tenemos comunicación pidiéndoles qué tipo de auxilio nos podían dar, pero hay que tener paciencia porque están reajustando".