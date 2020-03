Fabián Coito propone que el hexagonal inicie después de septiembre

Fabián Coito, técnico de la Selección Nacional, participó este día en el programa Teletica Radio de Costa Rica y charló sobre diversos tópicos. En primera instancia el mandamás de la Bicolor consideró que, ante el coronavirus, es oportuno que el hexagonal de la Concacaf no inicie en el mes de septiembre como estaba planificado.

“Sería una buena sugerencia en mi caso particular correr la eliminatoria. Por justicia y para que también los amistosos se puedan efectuar y redondear la planificación, aparte no creo que en septiembre esté todo muy normalizado como para tener en tiempo y forma a los futbolistas. No estaría mal replanificar y dar un espacio de tiempo primero a los campeonatos locales y luego a las selecciones para que se normalice”, inició contando.

VER: DAVID SUAZO REVIVE LA POLÉMICA CON OSWALDO SÁNCHEZ



Cuando se le preguntó por el nivel de las selecciones que estarán en el hexagonal y a falta del sexto lugar, Coito detalló:

“Estados Unidos lo veo en un nivel quizás superior por lo que signifiva hoy su liga y México muy por encima, la otra eliminatoria cuenta con un camino muy duro por las condiciones y la cantidad de partidos. Hay una paridad entre varias selecciones”.

El charrúa también mencionó que está aprovechando bien el tiempo a pesar de no haber fútbol por la pandemia del coronavirus en el mundo. “Se puede trabajar en muchas cosas. Primero es repasar los partidos que hemos jugado, conocer más a los futbolistas de otras selecciones, yo lo estoy aprovechando muy bien aunque no es la situación ideal. Personalmente tengo mucho espacio para la formación de nuestras ideas”.

TE RECOMENDAMOS: MAYNOR FIGUEROA SE REFIERE A SU EDAD Y SEGUIR JUGANDO

Honduras tenía planificado jugar el 29 de marzo contra República Checa en Estados Unidos. De momento no se sabe cuándo se volverá a tener actividad deportiva ya que los gobiernos están luchando contra el coronavirus, enfermedad que ya dejó un muerto en nuestro país.