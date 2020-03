Fabián Coito relata cómo vive en Uruguay la crisis del coronavirus

No tenía planes de viajar, pero al suspenderse toda actividad deportiva en el mundo por el coronavirus, lo hizo tomar un vuelo hacia Uruguay y pasar este tiempo acompañado de su familia, que dicho sea de paso, no podrá cumplir los planes trazados a inicios de año de pasar la Semana Santa en Honduras.

Pactamos la entrevista por la mañana, pero fue hasta en la noche que tuvo el tiempo para atendernos.

Desde su casa en el barrio Bella Vista en Montevideo, Uruguay, Fabián Coito, seleccionador de Honduras, nos relata cómo pasa la crisis, cómo aprovecha el tiempo y sobre todo, cómo valora a su familia en momentos tan excepcionales como el actual.

El estratega uruguayo, en una extensa charla con DIEZ, nos confiesa que pasa en contacto con los legionarios y que recientemente ha tenido una conversación con Rigo Rivas que vive en Italia, epicentro del Covid-19 en Europa, y que suma más de cuatro mil personas fallecidas.

¿Cómo se encuentra en Uruguay ante esta situación de emergencia que vive el mundo?

Por ahora nosotros estamos bien, no hay dentro del círculo cercano ningún caso y tampoco hemos asistido a lugares que hayan sido foco de propagación del virus, así que hay que ir pasando los días.

¿Este viaje lo tenía planificado a Uruguay o fue que no pudo volver al país?

No tenía planeado venir, pero una vez que se suspendió todo, decidí venir porque teníamos planeado que mi familia viajara en Semana Santa a Honduras, pero preferí que ellos no salieran del país. Yo estoy en comunicación con la gente de Honduras y apenas exista la posibilidad yo vuelvo.

¿Están en toque de queda por allá, salen de sus casas? ¿Cómo está la situación en Uruguay?

Aún no. Se sugiere y se nos dice permanentemente que no se salga, pero todavía no ha llegado esa cuarentena obligatoria y veremos día a día cómo avanza.

¿Usted cómo vive el día a día?

Tomando todas las precauciones, escuchando riesgos, también intentando ayudar a mi familia a que estemos evitando estar afuera.

Al estar cancelado todos los eventos deportivos ¿cómo aprovecha el tiempo?

Yo me puse a preparar lo próximo que tenemos que es el partido ante Estados Unidos (en el final four), poniéndome al día en cuanto a temas de lectura y varios videos pendientes que tenía por ver, fue algo no deseado, pero es un espacio de tiempo que me ha venido bien para seguir trabajando.

Me dice que aprovecha el tiempo para leer ¿qué libro ha elegido para este tiempo?

En este momento estoy con un libro que me han conseguido en Argentina, es del entrenador del Mónaco, Robert Moreno (Ex DT de España y antes asistente de Luis Enrique), que se llama 'Mi Receta del 4-4-2".

Mi Receta del 4-4-2 es un libro de reflexión, desarrollo y aplicación de este modelo de sistema, según Moreno y del cual Coito se empapa.

Aunque ha sido algo a nivel mundial ¿cómo tomó la cancelación de estos eventos deportivos?

Poco se puede hacer más que aceptar la situación, esperar noticias sobre posibles fechas o disputas próximas y estar atento a alguna reprogramación. Después aprovechar lo que hemos venido haciendo para lo que se venga por delante.

¿Cómo se puede replantear todo esto o no se puede?

No, no se puede. No hay fechas. Por eso te digo, comienzo a mirar lo próximo que es el 4 de junio ante Estados Unidos, pero aún esperando posibles cambios que haga Concacaf y FIFA. Yo aprovecho además para hablar con jugadores y ver cómo están, transmitirles tranquilidad y que seamos cuidadosos tomando las precauciones que cada país intenta transmitir.

¿Este parón le trastoca el buen nivel que traía la selección?

No trastoca, esto sucedió para todos. Y la verdad que para esta fecha FIFA (29 de marzo) no íbamos a contar con los futbolistas Sub-23, no estaba Ever Alvardo, Andy Najar no está recuperado o sea que sería un partido, aparte de la fortaleza del rival, en condiciones no ideales; por lo tanto no nos distorsiona mucho que no se haya jugado. Sí queremos que cuando todo vuelva a la normalidad, retomar lo más pronto posible lo bueno que hicimos el segundo semestre del año pasado.

Entonces termina siendo un respiro porque también estaba el Preolímpico en esa fecha.

Mirá, tenemos una generación muy buena, pero los futbolistas (Sub-23) de Olimpia competían hasta un día antes de viajar a Guadalajara. Rigoberto Rivas estaba muy en duda su participación, de hecho no hubiese participado porque Italia no hubiese permitido su salida o estuviese en cuarentena y no habría podido compartir el torneo.

Entonces habían algunas situaciones que no eran las ideales y sé que algunas selecciones llegamos con ciertas dificultades, pero en este caso puntual para nosotros, repito, tenemos un buen grupo, pero la preparación sabíamos que podía distorsionarse un poco por situaciones específicas; bienvenido que Olimpia esté logrando los resultados para todo el fútbol local, pero para la selección complicaba, así que las cosas hay que tomarlas como vienen.

Hoy primero es la salud, colaborar con los gobiernos, evitar propagar el virus e intentar en la medida, cada uno en su función, no alejarse de su forma y aprovechar ese tiempo para valorar la familia, los afectos y la importancia de algunas cosas de la vida que algunas veces no se la damos y estar preparados para que cuando todo vuelva a la normalidad, retomar los lugares que cada uno tenemos.

¡11 DE LUJO! El equipazo de Coito en la Sub-23

¿Qué ha conversado con Rigo Rivas que está en Italia, un país castigado por este virus?

Justamente estuve en comunicación con él hoy, me dice que la situación en Italia es muy complicada, él está bien, está en su casa, esperando que vaya pasando este mal momento.

Fabián Coito informa que Rigo Rivas está bien pese a estar en el país con mas casos de Covid-19 en Europa.

¿Y con Choco Lozano?

No he hablado con él estos días, pero seguramente lo haré próximamente. Pero lo más importante es saber que existe un riesgo no solo personal, sino hacia las personas con las cuales compartimos en el día, así que debemos tener precaución en nuestras conductas.

Luego tratar de que esto nos golpee lo menos posible, en mi caso como entrenador aprovechar tiempo para leer, ver videos y lo que tenemos por delante y los jugadores para que su forma (física) no se rompa totalmente y que cuando pase, los agarra sin competencia, pero no tan lejos de su forma original.

¿Y para el que piensa que está de vacaciones?

Es un error pensar que estamos de vacaciones porque nos va a predisponer a hacer cosas que están contraindicadas y que atenta contra la preparación de un deportista.

En Centroamérica, Panamá y El Salvador han dado por finalizadas sus ligas, viendo usted la situación en Honduras ¿cree que es correcto dar el torneo por terminado o hay que esperar?

Dejo en manos esa decisión a las personas que están al frente de ese organismo y de los clubes que tomen la decisión. Todo tiene sus pro y sus contras, no habrá nada ideal porque lo ideal era seguir de acuerdo al calendario fijado, pero hay que esperar un poco los tiempos y plazos, luego adaptarnos las decisiones de las personas que están al frente.

Bryan Moya por fin ya tiene equipo en Colombia, ¿qué ha hablado con él?

Cuando estuvimos en el microciclo en Tegucigalpa él estuvo entrenando con nosotros. Charlé, lo vi muy bien, a la expectativa de lo que pasara, supe lo de Colombia, pero está en la misma situación que los demás futbolistas con las competencias paradas.

¿No lo vio físicamente distante?

Él acompañó el entrenamiento, estuvo a la par de los demás y físicamente lo vi muy bien.

Fabián Coito afirma que, aunque hubiese preferido el curso normal de la planificación, este parón termina beneficiando a la Sub-23 y la Mayor por algunos aspectos puntuales que se presentaban en el mes de marzo.

¿Estuvo en contacto con la Sub-20 de Honduras y que no podía salir de su país?

Sí, estuve en el hotel con ellos. Luego en comunicación diaria con Daniel Uberti y Ariel Bustamante. Estuve a las órdenes para lo que pudiera ser útil, pero también acatando disposiciones a nivel de gobierno que nos pedían no salir de casa a no ser que fuera necesario. Además el lugar donde ellos estaban es bastante lejos de mi casa, pero igual estuve con ellos.

¿De Andy Najar qué información maneja porque ha estado entrenado con Los Angeles FC?

Lo último supe es que estaba terminando de recuperarse y posiblemente formalizara su acuerdo con Los Angeles FC, sinceramente no sé si lo ha hecho, pero me comentó que estaba muy bien y que estaba adquiriendo la forma.

Este tiempo le da oportunidad para que algunos jugadores como Najar se recuperen.

Sí, claro. También Ever Alvarado, es un jugador con una lesión importante y en definitiva el tiempo y este tema excepcional les ha jugado a su favor.

¿Qué le ha parecido el nivel mostrado por Olimpia a nivel internacional y que le devuelve a Honduras eso que no había tenido hace muchos años a nivel de clubes en Concacaf?

Muy bueno, muy, muy bueno para todo el fútbol. Lo mismo que hizo Motagua llegando a la final con Saprissa, lo de Olimpia actualmente, a mí me alegra por ser un equipo del fútbol hondureño porque hay jugadores jóvenes que están consolidándose y tomando gran experiencia.







Me imagino que el arranque de Romell Quioto siendo titular en el Montreal de la mano de Henry le provoca alegría.

Sí, cómo no. Él es muy bueno. Siempre el nivel de un equipo lo dan los jugadores y cuando están en buen nivel se ven favorecidos. Quioto cambió de club, entrenador, tiene nuevas expectativas, nuevos desafíos y las condiciones estaban, ahora hay que esperar que siga creciendo y nos permita imaginar a un Romell Quioto como el que toda Honduras desea.

¿Qué consejo o recomendación le deja a los futbolistas que están parados en casa?

Primero como ciudadano común; que respeten los pedidos que hace el gobierno, colaborar desde el lugar que nos toque, primero intentando frenar este virus que ha sido muy dañino, en primera instancia eso. Después aprovechar este tiempo para cosas que la actividad del día y la vorágine no lo permite como la familia, la vida en casa, reforzar los valores afectivos y también no olvidar que somos profesionales, que esto va a pasar, que vamos a volver a competir y estar en donde nos gusta estar que son torneos y partidos, así que no debemos alejarnos de la mejor forma física y mental.