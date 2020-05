Noel Valladares revela la división que tenía la Selección de Honduras en el Mundial de Sudáfrica

Noel Valladares habla poco la prensa. El que es considerado el mejor portero que ha tenido Honduras, dos veces mundialista con Honduras y capitán de la Bicolor, ha contado lo que pasó con la Selección Nacional en las Copas del Mundo, principalmente en Sudáfrica.

Valladares que durante la semana brindó una extensa entrevista al programa "Así es el fútbol" que se emite en Radio Suprema FM en Tegucigalpa, menciona con detalles, la división que había en el grupo que llegó a Sudáfrica 2010. Explica que al estar peleados algunos no se hablaban.

Tapada del Mundial de Sudáfrica ante Chile: "Gracias a Dios, esa bendición de estar allí en ese momento. Ahora me acuerdo de esa jugada como si fuera ayer y siendo la misma sensación que tuve en ese momento con el balón, todavía se me enchina la piel. Los porteros trabajamos ese tipo de jugada, llego a la pelota por la rapidez de piernas".

Sus mejores partidos con la H: "Yo sinceramente entre tantas alegrías y tristezas que tuve, porque cuando me metían goles que eran responsabilidad mía, pasaba... En ese partido ante Suiza no me lo esperaba de recibir un premio individual en un Mundial me llena de satisfacción. Creo que no hay hondureño que tenga premio jugando en una Copa del Mundo".

Jugadores con mala comunicación en 2010: "Sinceramente ese es un Mundial que hasta mucho hicimos así como íbamos. Yo digo que si se pudo haber hecho algo mejor, incluso así como llegamos con los lesionados... Lo que pasa que cuando en un equipo no hay unidad, aquella camaradería, humildad, familiaridad entre los jugadores y es muy difícil. Ya en el campo si un jugador te cae mal, prefieres tirar la pelota para otro lado, ya que no le hablás, así cualquier equipo ya puede tener a Messi, a Cristiano Ronaldo no se va a hacer nada".

División del grupo en el Mundial de Sudáfrica: "Básicamente la relación entre cada uno de los que llegamos en ese momento no estaba como muy bien y eso generó desconfianza, muchas cuestiones que lastimosamente las pagamos caro y es parte del pasado que no son recuerdos gratos que no vale la pena traerlos a la memoria".

En la eliminatoria rumbo a Brasil 2014, Noel Valladares recibió un reconocimiento de parte de DIEZ por sus 100 partidos en la H.

Mejor pareja de defensores con que jugó: "Con Samuel Caballero, Reynaldo Clavasquín y Ninrod Medina, fue otra generación y con ellos me sentía seguro, podría meter a Maynor Figueroa allí a un ladito, esa sería una defensa salvaje".

Mundial de Brasil 2014: "Con Maynor Figueroa y Osman Chávez, el mismo Muma también, pero con Maynor era de confianza, yo me sentía muy bien, aunque el se sacrificaba para que la zaga estuviera bien".

Diferencia de Mundial del 2010 y 2014: "La misma cosa (risas). En Sudáfrica en el primer partido que jugamos, Chile estaba más asustado que nosotros y no nos dimos cuenta de eso; realmente en Brasil lo mismo, creo que el habernos ido tantos días antes del Mundial (del 2010) a prepararnos en Alemania donde estuvimos, eso nos hizo daño estar bastante tiempo encerrado. Bueno, ahorita lo estamos viviendo que llevamos como dos meses y no hayamos que hacer en nuestras casas; imagínate nosotros allá, entrenando y encerrado en los hoteles sin salir a un Mall a divagar la mente, porque no todo es fútbol. Eso nos pesó bastante y eran los últimos días y cuando llegaron los partidos lo que nosotros andábamos pensando era jugar y venirnos porque el hecho de estar en un país lejano sin ver la familia, estresa. Cualquiera puede decir, uyy estar en Brasil, pero en un hotel encerrado y sin conocer y distraer la mente es estresante".

El portero Noel Valladares en acción en el Mundial de Brasil 2014 frente a Francia en el primer partido de la fase de grupos.

Diferencias Rueda, Primi y Suárez: "Son los de los mejores entrenadores que tuve en mi carrera. El profesor Rueda es un caballero en toda la extensión de la palabra, accesible. Luis Suárez lo mismo, personas educadas, saben cómo llegarle al jugador cuando hay situaciones adversas. Eso lo llena de confianza a uno y lo compromete. Lo que pasa en nosotros los hondureños que cuando un entrenador es demasiado bueno se comienza a aflojar sabiendo que el profe es tranquilo y no nos dirá nada. Primi fue el que me enseñó todo a lo largo de la carrera que hice. Estoy agradecido con Maradiaga que aprendí a pesar de sus castigos".

La vida fuera del fútbol: "No, he estado estudiando, ya tengo la segunda licencia, solo me falta la licencia A para ser entrenador, estoy esperando que venga el curso para contar con ese título. Los últimos meses me ausenté de los partidos porque todavía no se me ha pasado lo de jugador, de sentir el olor a camerino. Keosseián dio un memorándum que no podía entrar nadie que ni jugadores y familiares podrían entrar y por eso dejé de ir, ya que pasar por el portón azul, no".

Así se ha preparado: "En los últimos años comencé a prepararme tanto económicamente como psicológicamente y eso me funcionó porque ya cuando estaba por retirarme. Quería jugar hasta los 42 años y sentía que podía, pero como en eso ya me había comenzado a prepararme y por eso fue que dejé un año de contrato con Olimpia porque tenía otras cosas que hacer".

El equipo de Honduras en el Mundial de Sudáfrica con Noel Valladares como capitán cuando enfrentó a Suiza. Fotos DIEZ

Decisión de terminar el campeonato: "Ahorita como está la situación no está para estar celebrando, hay afectados y beneficiados y cualquier decisión iba a ser lo mismo. Motagua es el afectado, pero hay que recordar que no hay decreto que diga que se va a dar campeón al que va en la punta de la tabla porque pasen estas cosas. Hay que tomar las cosas sin emoción".

Portero hondureño en mejor nivel: "Realmente aparte de los extranjeros, del de Motagua que ha mostrado buen nivel, yo pienso que Buba ha andado allí regular, manteniéndose, no ha tenido una cuerva ascendente. En Olimpia me da pesar con lo que pasó con Harold Fonseca que venía asechando a Buba en la Selección y lástima que se lesionó. Creo que a Harold hay que hacerle un estudio, que pena. Será que tiene algún problema, será de caries (risas). Edrick Menjívar, pues me gustaría verlo en la Selección junto a Buba y Harold, aunque está Rafa Zúniga de Platense que anda bien".

Una de las tapadas que hizo Noel Valladares en el Mundial de Sudáfrica frente a Suiza donde lo eligieron el MVP del partido.

Recambio de la Selección de Honduras: "Mirá que para hablar así, pensando en decir que tiene o no tiene para clasificar, la Selección me ha dejado como dudas porque no ha enfrentado equipos que signifiquen tres puntos de eliminatoria. No me atrevería a decir que ya está preparada, porque no hemos enfrentado a Costa Rica, a una selección de Panamá con sus figuras. Esperemos que logremos ese conjunto porque hay mucho jugador joven y de experiencia ya que la gente tuvo acostumbrado a ver figuras como Amado, Dani y ahora la ven cómo débil, pero esperemos que no sea así".

Las experiencias más recordadas: "Primero fue el partido ante España la que quedó campeona en 2010 y esos manes de primera tocaban. Los que juegan en el extranjero están acostumbrado y la grama es bien cortita es finita y la cancha está mojada. La cancha se toca fuerte y aquí vas a Cortés y no se te mira el taco de la grama alta y eso pasa factura. Nosotros no controlamos bien el balón y eso se nos dificulta".

Rival más difícil que enfrentó: "Jugar contra esos equipos como España, al ver ese tipo de jugadores, como que te hipnotizan. Le dicen a uno: reaccioná, pero uno está como hipnotizado, al ver que la pelota pasa de un lado a otro. Cuando Wilson Palacios iba a buscar la pelota, Xavi ya se la había pasado al otro Xabi de un solo toque (risas). Hay que ir preparados bien para ese tipo de partidos".