Marvin Chávez sobre Brasil 2014: "Se estaban arruinando muchas cosas, no sé si los directivos nos querían ver la cara"

"Injusticias", "divisiones" y a un DT que "le faltó amarrarse los pantalones", son muchas de las cosas que consideró como fluctuaciones el exfutbolista hondureño Marvin Chávez durante su paso en la selección nacional de Honduras rumbo a los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

El "Hijo del Viento", como se le llamó durante su etapa de jugador, guardó lugar para charlar con DIEZ junto a los periodistas Carlo Castellanos y Edgar Witty a través de la plataforma live de Facebook y Youtube, ahondando en temas claves durante su trayectoria y la división en la "H" que no llevó a disfrutar con decoro las últimas dos participaciones en una Copa del Mundo.

Según Chávez, "la verdad que fueron divisiones no más, quizá grupitos. La selección es un país, pero lo que no saben es que no todos se llevan bien. Puedes saludar a unos, pero tienes tu grupo con quienes te reúnes. Quizá eso fue el fracaso en Sudáfrica 2010".

Y agregó: "Yo era de las personas que no escogía grupo, donde me abrían las puertas allí estaba, no tenía preferencias. Gracias a Dios tuve la bendición que, si estaba David, Pavón... yo iba en los dos, porque éramos un país. Nunca tuve problemas con grupo así. Porque el que tiene problemas con grupos así es hipócrita, yo no sé si me he juntado con hipócritas o gente falsa, solo Dios lo sabe. Cuando yo me juntaba con gente les daba mi amor, lo mejor de mí".

Selección Nacional de Honduras celebrando su clasificación a Brasil 2014

Para ello terminó de considerar que el DT colombiano y hondureño, Reinaldo Rueda le faltó carácter para sostener una plantilla plagada de "estrellas".

"Él vio todo el acuerdo y desacuerdo. En la selección no pueden pasar esas cosas. Siempre he dicho que los técnicos son unos líderes. El técnico que maneja una selección tiene que ser un crack", tiene que saber manejar esos grupos. Recuerda que estaban jugadores de alto nivel (Carlos Pavón, David Suazo). El técnico tenía que tener personalidad para decir -esto está malo-. Yo pienso que Rueda le faltó amarrase los pantalones", manifestó.

CONFLICTO E INTERESES

Su representación en la H: "Me siento contento con lo que brindé, con lo que ofrecí. Los minutos que me brindaban nunca me quejé, al contrario, cuando me metían siempre pensaba en un país que estaba orando por la selección. A todas las comunidades garífunas les mando mucho cariño porque estaban pendientes de todos los jugadores, más que todo Sambo Creek que siempre han estado viendo a los jugadores que salieron de la comunidad".

México o la MLS: "Jugué muchos partidos con Reinaldo Rueda, pero en ese momento se me estaba dando la oportunidad de ir a la MLS. Recuerdo que estaba convocado para un partido ante México (Aztecazo). Rueda se reunió conmigo y me preguntó si había tomado la decisión de ir a México o a la MLS. Yo preferí Dallas, fue una oportunidad que me abrió muchas puertas. No me arrepiento.

Te puede interesar: Ricardo Canales recuerda cómo fue su intercambio de camisa con Iker Casillas

Sudáfrica 2010: "Había muchos cracks. En Sudáfrica para lo que Honduras tenía quedó cortito. Jugaron contra países bravos, pero Honduras tenía a la mayoría de jugadores que estaban jugando en el exterior. Honduras se quedó corto, podían dar más. Esas fracturas fueron las razones".

"Los jugadores experimentados deberían de tener un puesto dentro de la Federación para enseñarles a los jóvenes cómo es definir. Siempre hay que aprender de cada jugador".

Luis Suárez: "Con él pasaron cosas similares. En una reunión en Miami estábamos todos reunidos. Estábamos tocando muchos temas. El grupo estaba dividido, pero después se arregló. Cada quién tocó su punto de vista. Qué es lo que estábamos haciendo mal y bien. Dialogamos todo lo que hacía mal antes de ir a Brasil".

Discusión por premios y viáticos: "Se estaban arruinando muchas cosas. Llegaron cosas de afuera (desde la Federación) que casi dividía el grupo. Los directivos que estaban en ese momento, no sé si querían vernos la cara o nos vieron la cara. Hablamos hasta con el presidente de los premios (Juan Orlando) y viáticos. Hubo cosas injustas. Allí se manejaron tantas injusticias. Algunos jugadores se molestaron, como Jerry y Wilson Palacios".

Te puede interesar: Diario As recuerda el clan de los Palacios en Sudáfrica 2010

"El grupo que estaba entre los titulares llamó, pensamos en viajar o no viajar, pero pensamos en el país. Nos pusimos los pantalones. -dijeron- que paguen si quieren pagar. No nos salieron las cosas, pero todo se arregló en Miami. Nos fuimos con garra de catrachos a dar lo mejor. El partido ante Francia estaba parejo, no quiero justificar la expulsión de Wilson Palacios, pero ibas a ver una selección diferente. Hay mucha gente que no sabe lo que pasa en la selección. Allí se sufre mucho. En el proceso de 2014 se sufrió mucho porque se juzgó mucho lo de "mercenarios". No es tanto el dinero, sino también las injusticias".

Marvin Chávez durante uno de sus encuentros en Brasil 2014 ante Suiza.

Un Mundial que no se disfruta: Estamos defendiendo un país. La afición sufre yo siempre que me daban la oportunidad la aprovechaba. Cuando pierdes en la selección te tratan como mediocre y tienes que aceptarlo porque no lo diste todo.