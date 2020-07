Eliminatoria de Concacaf podría iniciar en octubre o noviembre del presente año

La Concacaf maneja las fechas de octubre o noviembre para empezar la eliminatoria. Así lo detalló Eduardo Atala, presidente de Motagua, quien aseveró que ya la Fenafuth les notificó a eso a ellos como club y por ende se obliga a que inicie la Liga Nacional.

“Este año la Concacaf está planificando juegos de eliminatoria para el Mundial de 2022. Hay fechas FIFA para octubre y noviembre, Fenafuth ya confirmó que Concacaf va a nombrar fechas, pero dependiendo del comportamiento del virus”, inició contando Atala en entrevista a Radio América.

Por ello se torna de carácter obligatorio que haya acuerdos en la próxima asamblea de Liga Nacional y sí se juegue el Torneo Apertura, esto porque siete clubes mandaron una carta donde exponían que no participarían si no hay recursos económicos.

“Si no hay juegos de Liga Nacional, no hay fecha FIFA para Honduras y no podría participar la Selección Nacional en las eliminatorias porque todavía no tenemos controlado el virus. Ellos están exponiendo expectativas para esas fechas”, acotó.

Esta fecha FIFA de octubre incluso la maneja ya el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias. "Tendremos técnico para la sele para finales de julio, entre el 20 y 25. A la espera del nuevo formato eliminatorio de Concacaf; está confirmado la fecha FIFA del 3 al 5 de octubre, donde se jugará un partido de eliminatoria o amistoso", detalló.

Se espera que en el presente mes de julio se haga oficial el nuevo formato para la eliminatoria en Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022.