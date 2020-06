Inicio de eliminatoria en Concacaf y dinero de FIFA a Honduras: Las 10 respuestas de Fenafuth

La Federación de Fútbol de Honduras (Fenafuth) brindó una conferencia de prensa mediante la plataforma Zoom y donde contó con las intervenciones de Jorge Salomón y José Ernesto Mejía, presidente y secretario de la Federación respectivamente.

Los dirigentes de Fenafuth explicaron a detalle el tema del dinero que dará FIFA a las federaciones del mundo, un millón de dólares en primera instancia y 500 mil dólares para fútbol femenino si los países lo gestionan.

Desde ya Jorge Salomón dejó en claro que ese dinero no deberá ser utilizado por los equipos de Liga Nacional en pagar deudas de salarios producidas antes del mes de marzo y el fin es la reactivación del fútbol en cada nación.

UN MILLÓN DE DÓLARES QUE DARÁ LA FIFA: “Es millón y medio de dólares, vamos a aplicar al millon y medio y el formato de cómo aplicaremos al dinero todavía no lo sabemos. Necesitamos entender los procedimientos que debemos seguir y lógicamente vamos a decir cómo lo vamos a utilizar. El dinero se incluye para la federación, selecciones menores, Segunda, Liga Nacional, fútbol menor. Vamos a tener que ajustarnos a lo que tenemos. Con lo que entró de los fondos forward se usa una parte en la operatividad, selecciones y una parte en lo plasmado con la FIFA”.

500 MIL DÓLARES PARA FÚTBOL FEMENINO Y SI SE PEDIRÁ: “Lo discutiremos con FIFA porque tenemos otras necesidades aparte del fútbol femenino, veremos si aplicaremos a esos fondos, se tiene que activar el fútbol en Primera y Segunda División”.

DINERO NO ES PARA DEUDAS VIEJAS DE LOS CLUBES: “Las ayudas de FIFA son para cosas nuevas, no son para deudas del pasado. La distribución aún no está para ver con qué contamos y decidir cómo se van a manejar estos fondos y que así la Liga Nacional como Ascenso puedan iniciar. El dinero es para reactivar el fútbol, para cosas que pasaron después de marzo. Hay que dejar en claro eso porque no es para cosas antes de marzo y tienen razón. El dinero se da para cuestiones causadas por el coronavirus, esta ayuda no hubiera venido si no hubiese ocurrido la pandemia”.

AÚN NO SE SABE CÓMO SE REPARTIRÁ: “La manera de la distribución la hablaremos con la FIFA, cuando tengamos el formato a cumplir se trasladará para que ellos (clubes) entiendan cómo será repartido”.

EN ENERO HABRÍA FECHA FIFA: “No han dado las fechas exactas, posiblemente se dé una fecha fifa en el mes de enero y se abra una fecha más en el mes de julio, eso va a entrar en discusión en las próximas semanas. Tenemos final de Liga de Naciones y Copa Oro para saber cómo se va a enfrentar la eliminatoria, habrá una preparación diferente para la eliminatoria y no sabemos si habrá espacio para jugar amistosos, el profesor Coito ya tiene algunas ideas sobre esto. Fecha de octubre y noviembre quedaron habilitadas para algunos eventos. En el caso de Concacaf por el tema de restricciones en aeropuertos y demás cosas que estáana pasando es complicado que se usen esas fechas”.

EN JULIO SE TENDRÍA EL FORMATO DE CONCACAF: “La fecha de octubre y noviembre sigue abierta, las condiciones son distintas a diferencia de UEFA. Igual el formato no se ha definido y esto puede cambiar en uno o dos meses, tenemos que ir teniendo planes o estrategias para eso. Esperamos tener el sistema de juego para la eliminatoria en el mes de julio, en julio se sabrá cómo será el formato”.

LO MÁS FACTIBLE, INICIAR ELIMINATORIA EN 2021: “A partir de ahora formalmente iniciamos a discutir formatos, tenemos un panorama más claro y con la única desventaja que tenemos es que la fecha de octubre se use. El calendario nuestro pareciera que pudiera iniciar el otro año. Concacaf presentará algunas opciones para ver qué es lo más conveniente, la UEFA quiere iniciar su eliminatoria en septiembre u octubre. Ya nos dan una línea a todas las confederaciones de cómo operar, ojalá sea un formato que sea justo”.

CASO DE HENRY FIGUEROA (José Mejía): “Lamentamos la situación que está pasando el jugador, pero son dos cosas diferentes, Henry no estaba en régimen de selección, nosotros como Federación no hemos tenido ninguna comunicacón con la Agencia Antidopaje de Costa Rica. Esperamos que salga bien librado porque tiene mucho que ofrecer, son situaciones bastante complicadas. Si podemos hacer algo se va a hacer”.

LIGA DE CAMPEONES DE CONCACAF: “Concacaf suspendió actividades en septiembre, se analiza si el torneo se puede terminar en una sola sede o se haga tal cual está”.

SE ABREN MÁS VENTANAS FIFA (José Mejía): “En junio de 2021 se podrán jugar cuatro partidos en lugar de dos, FIFA habilitó cuatro fechas FIFA para ese mes”. .