Honduras jugará en junio de 2021 dos partidos de visita y dos de local en el inicio de las eliminatorias

La Selección de Honduras ya conoce el camino al Mundial de Qatar 2022. El equipo que dirige Fabián Coito jugará de visita los primeros dos partidos y le tocará visitar a los ganadores de las pentagonales, en este caso, el rival sería Canadá o Haití.

Hay que recordar que para la Bicolor, las eliminatorias arrancan en junio del 2021. En la segunda fecha de la pentagonal, enfrentará de visita al ganador de las series que lideran El Salvador y Trinidad y Tobago.

El sorteo se realizó este miércoles en Zurich, Suiza y el hondureño David Suazo, exseleccionado nacional, fue el encargado de sacar las bolas donde estaban representados los países. Honduras ocupó la posición dos en el sorteo.

El equipo nacional jugará en casa hasta la tercera fecha de la pentagonal y lo hará recibiendo a Estados Unidos. El equipo americano vendrá también de disputar un juego de visita y uno en casa.

La cuarta fecha también será de local frente a Costa Rica. Hay que mencionar que estos primeros cuatro compromisos se disputarán del 31 de mayo al 15 de junio. Son 12 puntos los que habrá en disputa donde Fabián Coito buscará hacer un buen arranque.

El hondureño David Suazo fue el encargado de realizar el sorteo de las eliminatorias de Concacaf sacando las bolitas de las tómbolas.

El equipo nacional le tocará cerrar la eliminatoria en Jamaica, así como lo hizo rumbo a Brasil 2014 donde se celebró la clasificación. Antes de ese encuentro, habrá que enfrentar a México en San Pedro Sula.

CALENDARIO DE HONDURAS EN LA OCTAGONAL

Jornada 1 Junio 2021 - Ganador B/E vrs Honduras

Jornada 2 Junio 2021 - Ganador A /F vrs Honduras

Jornada 3 Junio 2021 - Honduras vrs Estados Unidos

Jornada 4 Junio 2021 - Honduras vs Costa Rica

Jornada 5 Septiembre 2021 - México vs Honduras

Jornada 6 Septiembre 2021 - Honduras vs Jamaica

Jornada 7 Octubre 2021 - Honduras vs Ganador C/D

Jornada 8 Octubre 2021 – Costa Rica vs Honduras

Jornada 9 Noviembre 2021 - Honduras vs Ganador B/E

Jornada 10 Noviembre 2021 - Honduras vs Ganador A/F

Jornada 11 enero 2022 Estados Unidos vs Honduras

Jornada 12 enero 2022 Ganador C/D vs Honduras

Jornada 13 marzo 2022 Honduras vs México

Jornada 14 marzo 2022 Jamaica vs Honduras

ASÍ SERÁ LA PRIMERA VUELTA DE LA OCTAGONAL.

Jornada 1 (Junio 2021)

Ganador B vs E vs Honduras

Ganador A vs F vs Estados Unidos

Ganador C vs D vs Costa Rica

México vs Jamaica

Jornada 2 (Junio 2021)

Estados Unidos vs Ganador B vs E

Ganador A vs F vs Honduras

Costa Rica vs México

Jamaica vs Ganador C vs D

Jornada 3 (Junio 2021)

Ganador B vs E vs Ganador A vs F.

Honduras vs Estados Unidos

Ganador C vs D vs México

Costa Rica vs Jamaica

Jornada 4 (Junio 2021)

México vs Ganador B vs E

Honduras vs Costa Rica

Ganador A vs F vs Ganador C vs D

Estados Unidos vs Jamaica

Jornada 5 (Septiembre 2021)

Jamaica vs Ganador B vs

México vs Honduras

Costa Rica vs Ganador A vs F

Ganador C vs D vs Estados Unidos

Jornada 6 (Septiembre 2021)

Ganador B vs E vs Ganador C vs D

Honduras vs Jamaica

Ganador A vs F vs México

Estados Unidos vs Costa Rica

Jornada 7 (Octubre 2021)

Ganador B vs E vs Costa Rica

Honduras vs Ganador C vs D

Ganador A vs F vs Jamaica

Estados Unidos vs México