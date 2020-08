Los complicados inicios de la Selección de Honduras en las última tres eliminatorias mundialistas

La Selección de Honduras iniciará las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar en junio del 2021. Todavía no conoce sus primeros dos rivales, pues estos saldrán de los duelos entre Canadá y Haití que son cabezas de serie, y el otro, está entre El Salvador o Trinidad y Tobago.

¿Cómo le ha ido a la Bicolor en su debut en las últimas tres eliminatorias? El camino no ha sido fácil. A la H se le ha complicado y más cuando le ha tocado abrir las hexagonales pasadas. En la próxima será octagonal y los dos primeros duelos de visita.

Ver. ASÍ SERÁ EL CAMINO DE HONDURAS RUMBO AL MUNDIAL 2022

El mejor arranque que ha tenido ha sido la eliminatoria rumbo a Brasil bajo la dirección de Luis Fernando Suárez. Comenzó los primeros dos duelos en casa y venció a Estados Unidos con aquella espectacular chilena de Juan Carlos García (Q.D.D.G.) y empató frente a México 2-2.

Y sin duda la peor fue la del 2010 con Reinaldo Rueda. En aquella al igual que esta con Fabián Coito, le tocó jugar sus dos primeros partidos fuera de casa. En el primero cayó frente a Costa Rica en San José y empató en Trinidad y Tobago.

La Selección de Honduras debutó en la hexagonal pasada frente a Panamá y cayó por la mínima diferencia en el estadio Olímpico.

Mientras que en la última, de la mano de Jorge Luis Pinto; el inicio no fue el mejor. Se comenzó en casa con una dolorosa derrota por la mínima frente a Panamá, pero se recuperó terreno venciendo con categoría a Trinidad y Tobago.

Ahora el cuadro nacional tendrá esas dos visitas en las dos primeras fechas, luego jugará en casa dos encuentros; uno contra Estados Unidos y otro ante Costa Rica. Pues en esta primera ventana del 2021, se disputarán cuatro encuentros, prácticamente un 50% de la clasificación. Cómo número mágico, se necesitan 22 puntos para clasificar de forma directa.

En la próxima eliminatoria de Concacaf, cada equipo jugará 14 partidos y clasificarán directo al Mundial las primeras tres selecciones; el cuarto va a un repechaje intercontinental el cual se conocerá el próximo año cuando la FIFA haga el sorteo. Desde octubre de este año comienzan a jugar las pentagonales para sacar los últimos tres países de la pentagonal.

INICIOS DE HONDURAS EN ELIMINATORIAS PASADAS

ELIMINATORIA 2010

Costa Rica 2-0 Honduras

Trinidad y Tobago 1-1 Honduras

Honduras 3-1 México

Estados Unidos 2-1 Honduras

ELIMINATORIA 2014

Honduras 2-1 Estados Unidos

Honduras 2-2 México

Panamá 2-0 Honduras

Costa Rica 1-0 Honduras

ELIMINATORIA 2018

Panamá 1-0 Honduras

Honduras 3-1 Trinidad y Tobago

Estados Unidos 6-0 Honduras

Honduras 1-1 Estados Unidos

ELIMINATORIA 2022

Ganador B/E vs Honduras

Ganador A/F vs Honduras

Honduras vs Estados Unidos

Honduras vs Costa Rica