Fabián Coito: "Esta postergación de las eliminatorias realmente nos ayuda a nosotros"

Fabián Coito, técnico de la Selección de Honduras, habló en una conferencia virtual de la postergación del inicio de las eliminatorias Concacaf, considera que esto le beneficia y adelantó fechas para el primer microciclo.

También le abrió las puertas de la Bicolor al jugador Carlos "Muma" Fernández, puntero derecho que milita en el Fénix de la Primera División de Uruguay.

¿Cómo cambia su planificación al posponerse las eliminatorias?

Siguen los cambios. Hasta hace unos días teníamos inicio de eliminatorias en junio, ahora nuevamente es una incertidumbre. Que haya cambiado de hexagonal a octagonal modifica la preparación, se agregan dos rivales que buscarán esos cupos. Son más selecciones y probabilidades están repartidas. Con respecto al cambio, se mantienen las cinco selecciones y faltan las tres restantes. Con la postergación se necesitan fechas para la primera fase, lo que nos permite o nos obliga a replantearnos toda la parte de primer semestre, si bien tenemos Nation League y Copa Oro, que sirvan como preparación a la eliminatoria".

¿Cómo analiza el nuevo formato?

Cambia en cuanto a las perspectivas. Habrá que ver de qué manera van llegando los futbolistas, regulando las citaciones y convocatorias para llegar de la mejor manera a la eliminatoria. No hay confirmación, pero sería Copa Oro, Nation League, y luego eliminatorias. Eso nos da tiempo para pensar en la reconformación porque aparentemente comenzaría en septiembre la eliminatoria.

¿Cómo será el plan de trabajo, los microciclos y si contará con legionarios?

El objetivo es llegar al inicio de la eliminatoria con un numero de futbolistas que hayamos visualizado. Esa base se veía acotada por obligaciones de partidos, esta postergación nos viene bien porque nos permite tener más tiempo, usaremos todas las fechas FIFA y competir es lo mejor, pero si no existe la posibilidad de jugar amistosos, igual usaremos las fechas FIFA. En octubre y noviembre condicionados por temas de vuelos y sanitarios por lo tanto restringe contar con todos. En octubre está definido que usaremos la fecha FIFA para estar con un número de futbolistas elegibles para estar en la Selección para trabajar. En la medida que podamos culminar el microciclo con amistoso bien, sino igual será bueno tener contacto ton los futbolistas, con los de mayor tiempo reafirmando cosas, con los nuevos ir ganando tiempo en conocimiento y que conozca como trabaja la Selección. En noviembre tratando de jugar un amistoso y depende de donde se pacte poder contar o no con futbolistas que estén fuera. La idea es considerarlos, el momento de estrenar las selecciones es en fecha FIFA, por lo tanto no podemos descartar ninguna.

¿Carlos Fernández tiene la posibilidad de ser tomado en cuenta?

Tengo buena amistad con el entrenador del Fénix, conozco el club y el campo queda cerca de mi casa. Lo he visto jugar y tiene las puertas abiertas para participar y la sana competencia por un puesto. Por supuesto que tiene posibilidades de integrar la Selección en cualquier momento.

¿Ya tiene fechas para el microciclo del mes de octubre?

Las fechas son del 4 al 10 de octubre en las que vamos a estar con los jugadores del medio local.

¿Cómo ha tomado las críticas por estar fuera durante la pandemia?

Respeto mucho las opiniones, se puede concordar o discrepar. No estaba dentro de nuestras posibilidades retornar antes por el tema de cierre de fronteras y la pandemia. Respetando las sugerencias no hubiéramos hecho nada estando acá. Desde afuera estuvimos en contacto con jugadores, en reuniones permanentes al igual que con Fenafuth, algo similar a lo que hubiéramos hecho estando acá. Deseábamos volver, que se solucionara el tema y que volviera la actividad. Los futbolistas están acostumbrado a estar en grupo, en equipo, perseguir objetivos en los partidos, les estaba faltando eso al igual que a los entrenadores. Respeto mucho la crítica cuando es a favor o en contra, en este caso no tenía asidero.

¿Arrancar los dos partidos de la eliminatoria de visita es bueno o malo?

No está dentro de nuestras posibilidades cambiarlo. Jugarlos como vienen, esperando los rivales y comenzar a preparar esos partidos tomando en cuenta las distancias y rival de cada uno. Las eliminatorias son muy largas, hay que mantener la calma y tratar de sacar los mejores resultados de acuerdo a las condiciones de cada partid, por lo tanto cada partido es una historia diferente. Nos avocaremos a aprovechar todas estas fechas FIFA para ir preparando el comienzo y medida que vaya rodando ver como le damos continuidad a la idea que tenemos.

¿El formato de Liga Nacional qué tanto le ayudará a usted?

El formato es fruto de esta situación tan especial y el tiempo que hay para llevarlo adelante. Nosotros nos vendría bien que hubiera espacio aparte de las fechas FIFA para hacer microciclos y darle continuidad a los jugadores que tenemos en la mente en Mayor y Sub-23 que es el futuro. Pero estamos claro que todo será en función de los espacios que nos otorgue el calendario de Liga Nacional. Ese es nuestro deseo, pero los calendarios se arman no en base a los deseos de los entrenadores.

¿Cómo pretende que el torneo de Liga en 2021 sea bondadoso por el tema físico por tanta actividad de la Selección?

Que piensen en los futbolistas. El torneo hondureño es exigente por traslados, temperaturas y condiciones en las que se prepararan los jugadores que no son las ideales, ojalá vayan mejorando en cuanto al descanso y la alimentación. Eso es importante considerarlo. Algo que sería bueno sería tener espacio para microciclo sin que genere sobrecarga, que sea solo contacto para seguir reafirmando ideas para que si les toque llevarlas a delante. Cuando venga Copa Oro, que el futbolista pueda descansar. El descanso es parte del entrenamiento, ellos son seres humanos que tienen desgaste, rendimiento, una vida y hay que considerarlo.

¿Cómo están las posibilidades de conseguir amistosos para octubre y noviembre?

Si conseguimos será el rival que podamos y no el ideal. Pero sería bueno cerrar un microciclo con el objetivo que es jugar un partido. Lo que se logra en un partido no lo transmite nunca un entrenamiento. Sabemos las dificultades, si no se pueda, vamos a tener el contacto sin ese partido al final del microciclo.

¿Ha hablado con los legionarios, porque al parecer FIFA dejará como normativa que los clubes decidan sobre el préstamo de jugadores?

Las negociaciones de clubes corresponde a la parte administrativa. Después, me parece una decisión inconveniente porque está en juego una eliminatoria, dejaría en manos de clubes ceder a jugadores que por algo están en el exterior. Aparte en América hay muchas selecciones fuertes que tienen muchos jugadores fuera, en definitiva debe ser una decisión de la misma manera y no dejar en manos de la voluntad de los clubes. En noviembre veremos con qué futbolistas del exterior podemos contar.

¿Con cuantos legionarios espera traer?

Todos tienen las posibilidades y puertas abiertas, el número al cual recurriríamos va en función a la fecha FIFA que nos toque. Se habla de dobles y hasta triples fechas, hay un número importante de futbolistas fuera con nivel y experiencia necesarios. No me quiero atar a un número.

¿Qué seguimiento le está dando a Jorge Benguché y ya sumó a Muma Fernández a las conferencias?

Nos hemos repartido los futbolistas del exterior con Arnold y el ha mantenido contacto con Jorge, le ha dicho que está bien, se está preparando para competir. Entré a la página del Boavista y lo ponen como posible titular junto a los refuerzos, ahora hay que esperar su respuesta en la temporada. A Carlos Fernández, no lo hemos integrado aún a las reuniones grupales. Él está en Uruguay desde hace tres años y el alto rendimiento lo ha tenido en estas últimas semanas.

¿Es desventaja para Honduras que EUA y Mexico ya tengan activos sus torneos y como contrarrestará esa distancia?

No digo que estamos en desventaja, estamos en otra etapa. Ese atraso que ha vivido cada país, no hay que lamentarse por lo que no se pudo hacer, sino armar estrategias para disimular ese tiempo que los futbolistas han estado inactivos. En cuanto a la diferencia con otras selecciones, esta postergación de las eliminatorias realmente nos ayuda a nosotros a que de aquí a que inicien, lo vamos podamos disimular. Sería una dificultad grande si iniciara la eliminatoria en octubre, como en Conmebol o como hubiera sido para algunas selecciones comenzar ya. Los jugadores del extranjero están todos en actividad, los locales ya en pretemporadas. Buscaremos amistosos para tener esa experiencia que solo se gana jugando partido, para que vayan adquiriendo ese nivel. No creo que sea desventaja, estamos en distintas etapas y toca acelerar, los clubes están acelerando y nos permitirá irnos poniendo al ritmo que todos deseamos.

¿Qué impacto tendrá en 2021 que los jugadores de MLS sigan activos?

Es bueno que estén compitiendo, aparte lo están haciendo en un buen nivel. Aunque es irregular por la corta preparación que tuvieron para el tiempo que estuvieron inactivos, pero están en un torneo muy organizado, es una ventaja tener un buen número compitiendo. No creo que impacte negativamente, si manejamos bien las aréas, será importante entrenar como descansar. Solo regular las carga, ponernos de acuerdo con los otros cuerpos técnicos para manejar las cargas de los futbolistas para que rindan.

¿Ha visto a Douglas Martínez, quien se ha convertido en figura en el Real Salt Lake de la MLS?

Douglas es un futbolista que trae un proceso de años en las diferentes selecciones. La importancia que tiene en la Sub-23 y la Mayor le ha dado confianza y respaldo que Real Salt Lake ha utilizado. En el torneo en Orlando fue titular, solo en la victoria sobre Los Ángeles inició de cambio, pero son circunstancias, no nos preocupa. Debe completar su formación, a futuro es un futbolista a considerar por la Selección Mayor.

¿Se perdió el 2020 o todavía se puede recuperar?

Se perdió desde la competencia, se ganó en darle valor a otros aspectos que producto de la rutina no le hemos dado importancia. Lo que no se hizo, ya no se hizo. Hay que mirar hacia adelante, intentar a partir aquí de caminar, rodar y ponernos nuevamente al nivel que deseamos. Deben entrenar los jugadores con sus equipos, deben ser con sus clubes ver en qué momento están. Vamos en ese orden, sin eloquecernos, los equipos iniciaron a entrenar, tenemos buen contacto con los entrenadores. De ninguna manera podíamos tomar la iniciativa o atrevimiento de comenzar nosotros a entrenar por nuestra cuenta aparte, pasando por encima de los clubes. Ellos son los dueños de las fichas y promueven los futbolistas a la Selección. Estamos haciendo las cosas como se deben, quizá retrasados con respecto a otros países, pero comienza el torneo de liga y cada vez que haya tiempo aprovecharemos para ganar tiempo y recuperar el nivel.