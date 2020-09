Juan Vita: "Nos estamos preparando para enfrentar una selección de Honduras de nivel mundialista"

La selección de Nicaragua se convirtió en el rival de Honduras para la fecha Fifa del 10 de octubre y DIEZ habló en exclusiva con el técnico argentino, Juan Vita, quien deja claro sus conocimientos que tiene del fútbol hondureño.

Con desafíos claros y un reto por cumplir con la escuadra pinolera, Vita pretende encarar con mucha responsabilidad este compromiso ante la Bicolor, escuadra a la que tiene muy bien estudiada y considera que enfrentará con responsabilidad.



El técnico argentino llegó recientemente a tomar las riendas de la selección de Nicaragua, donde sueña con devolverle la alegría e implementar su sello particular.



¿Qué tal todo por Nicaragua?

Todo bien por acá gracias a Dios, llegado hace muy poquito, pero adaptándonos y preparando lo que viene, no hay mucho tiempo, pero hay que competir.



Se habló que venía a Platense y luego llega a Nicaragua.

Tuve dos acercamientos de dos clubes de Honduras, uno fue Platense y la verdad que no se dieron en aquel momento, pero el fútbol da muchas vueltas y sorpresas. Hoy estoy acá en Nicaragua gracias a Dios, un desafío muy importante para mí y la verdad que el fútbol hondureño lo sigo muy de cerca, lo conozco mucho, he visto muchos partidos, sigo a muchos clubes, jugadores interesantes, al entrenador de la Selección también lo tengo bien visto. Así que estoy bastante familiarizado con el fútbol de Honduras.





¿Será una prueba de fuego enfrentar a Honduras?

La segunda prueba de fuego, ya que la primera es contra Guatemala, el 6 de octubre, luego descansamos un día, el otro viajamos y dos días después enfrentamos a Honduras. Ya estamos preparando lo que viene y mentalizándonos para enfrentar estos dos retos con el mayor compromiso y siendo muy competitivos.



¿Luego de su llegada a Nicaragua encontró las expectativas que tenía?

Mi llegada acá fue buena, me han recibido bien y me toca inaugurar el centro de entrenamiento que es la Escuela de Talentos acá en Nicaragua, con una cancha sintética de primer nivel, con instalaciones para que descansen excelente. Así que me sorprendió para bien. Si bien la eliminatoria se postergó para el año que viene, estos partidos para nosotros son muy importantes porque tenemos que comenzar a afianzar una idea.



¿Encontró lo que se imaginaba en aspectos futbolísticos y poder soñar con cosas grandes?

Sí, encontré a Nicaragua y a la federación bien armadita, es un país humilde, pero la federación está haciendo un buen trabajo con los recursos que tiene, no soy muchos. No tiene los recursos de Honduras, Panamá, ni mucho menos de algunas selecciones sudamericanas o europeas, pero con los recursos que tiene se está acomodando bien. Eso es importante, ya que no podemos pretender tener lo que tienen las demás selecciones, pero lo que tenemos se está optimizando. También dependemos de los mucho o poco sepamos utilizarlo para el bien del fútbol de Nicaragua.



¿Con qué objetivos lo contratan a usted, Copa Oro o soñar con una Copa del Mundo?

Nicaragua venía de buenos años en la Copa Oro 2018, 2019, pero el año pasado tuvo un tropezón importante, no le fue bien en la Copa Oro, Liga de Naciones de su grupo y sé que Nicaragua lo podía competir. El primer objetivo que tenemos es tratar de afianzarnos, reconstruir el grupo desde lo humano y una identidad táctica que tiene que ver con mi manera de ver el fútbol, y es ser competitivos a nivel centroamericano. Creo que Nicaragua puede comenzar a competir paso a paso e ir creciendo y en uno o dos años para estar a la par de las selecciones que lo rodean. Honduras viene bien, pero si a la par de Guatemala, El Salvador y porqué no de Panamá. En este momento no estamos clasificados a la Copa Oro y tenemos que trabajar fuerte para la Copa Oro de 2023, pero el primer objetivo es la eliminatoria para Catar 2022. Nosotros la queremos competir, no le queremos regalar el grupo a Haití, ni a las Islas y queremos competirlo hasta el último partido.



¿El nuevo formato le vino bien?

Sí, le dio una nueva oportunidad a muchos, excepto El Salvador que fue la selección perjudicada con este nuevo formato porque quedó a una posición, pero al resto le dio una ficha más y esto va depender de todas las selecciones de ir por esta nueva oportunidad, pero hay que estar a la expectativa de lo que pase con el Covid-19, ya que vienen habiendo muchos cambios y estamos preparándonos para lo que sea. Creo que en este momento mundial tan confuso hay que prepararse porque en cualquier momento toca competir.





¿El no parón de la Liga de Nicaragua le benefició?

Que la liga esté activa es bueno. Es importante que los jugadores se han mantenido bien físicamente y en competencia. Para estos partidos quisimos traer a los jugadores de afuera pero no se pudo por el tema que hay fronteras cerradas y cuando ellos regresaran de acá, les pedían cuarentena, eso imposibilitó que vengan jugadores legionarios y hay que afrontarlo con lo que hay.



¿Cuántos jugadores legionarios tenía considerados para estos partidos ante Guatemala y Honduras?

Yo había considerado seis legionarios: uno que está en Colombia, tres en Costa Rica, uno en Europa y uno en Estados Unidos. Estamos trabajando con los jugadores de la liga local y la idea se va afianzar en estos dos partidos. Tanto Nicaragua como Honduras somos afortunados de poder competir en esta fecha Fifa porque se acomodó a la último este partido por tanta incertidumbre. Yo me siento afortunado y me parece que las otras selecciones también porque hay que competir para mejorar, ver aciertos y errores.



¿Cuál será la propuesta o idea de juego que usted implementará en Nicaragua?

Ya lo verá dentro de poco, no se lo quiero comentar porque usted es hondureño y después se lo va comentar a su entrenador, pero el 10 de octubre nos vamos a ver y después del partido podemos hablar. Este es un proceso nuevo que recién empieza y queremos ser lo más competitivo posible, soñamos con ser competitivos a nivel centroamericano, pero tenemos los pies sobre la tierra que debemos trabajar mucho, esto no es magia y no se hace hablando, sino que trabajando. Nos tocaran dos amistosos con selecciones que están mejor ranqueadas que nosotros.



¿Cómo maneja la agenda de esta doble fecha Fifa?

Jugamos el 6 de octubre contra Guatemala acá (Nicaragua), el 7 descansamos, el 8 viajamos y son muchas horas porque es vía terrestre, llegamos el 9, descansamos y el 10 a competir.





¿Qué concepto tiene de la Selección de Honduras?

Tienen un técnico que está apostando a una generación nueva con esa Sub-23 o Sub-20 que le ha ido bien. Le han hecho seis goles a Trinidad en octubre y noviembre, le ganó a Chile en septiembre. Tengo claro que usan un 4-4-2 y a veces lo transforma en un 4-4-1-1, pero con dos mediocentros que alternan, con laterales y volantes que ocupan muy bien los espacios. La selección hondureña últimamente se afianzó bien en la defensivo en los partidos del año pasado, buen juego aéreo, no sé si va atajar Buba López, pero tiene un buen arquero. La verdad que sabemos a quien enfrentamos, tenemos bien claro y estudiado a Honduras, no sé lo nombres porque estamos esperando los nombres de la convocatoria. Sabemos que están los jugadores de Olimpia, Motagua, Marathón y Real España, ya está empezando la liga y los respetamos porque el historial está a favor de Honduras, pero nos queremos animar a competirle. Es un partido que nos tiene que servir para competir y lo asumimos de esa manera.



¿De Fabián Coito qué opinión tiene?

Me parece un buen entrenador, formador, muy docente también. Ahora está buscando amplitud en las iniciaciones de abajo. Por ejemplo de cómo busca amplitud con los centrales, como los laterales los avanza, como genera movimientos con los dos volantes cincos, como pone bien una referencia en ataque, un punta y media punta. La verdad que lo tenemos muy bien estudiado al profe, sabemos que trabaja bien, pero también sabemos algunas debilidades que se las vamos a buscar a todos los equipos para poder contrarrestar los aciertos de Honduras, el poderío físico, ya que el jugador hondureño es fuerte, rápido, potente y tenemos que contrarrestar eso. Nos estamos preparando para enfrentar una selección de Honduras de nivel mundialista, Si bien en la última copa no se le dio, pero en las anteriores sí. Nos estamos preparando para un partido como que fuera una final porque el rival lo merece y no queremos sentirnos menos, queremos estar a la altura del partido.



¿Este partido se puede esperar una propuesta de tú a tú?

Nosotros vamos a llegar a Honduras con un partido jugado en 28 horas, un viaje en seguida, haremos unos movimientos de reactivación el día previo y vamos a salir a la cancha a jugar, sin mucho tiempo de descanso. Somos una selección corta y sin mucho recambio como para poner un equipo con Guatemala y otro distinto con Honduras. Sabemos los recaudos que debemos tomar, no somos sonsos, vamos ser inteligentes, pero tampoco me parece que es la mejor estrategia meterse atrás.

¿Qué jugadores de Honduras les ha seguido la pista?

Son muchos y más a que los nombres propios sabemos que nos van a poner dos volantes rápidos por dentro, un centro delantero de referencia, van atacar bien los espacios, usarán la velocidad. Nos estamos preparando para características, no para nombres. Somos muy conscientes del poderío de Honduras y que la última parte del año pasado fue buena, ya que en el 2019 no empezó bien y después con las competencias se fue acomodando y terminó bien. Por eso somos conscientes que enfrentamos a una selección de nivel mundialista.