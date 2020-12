Entre septiembre del 2021 y marzo del 2022 Honduras disputará la octagonal final rumbo a Qatar

Concacaf ha confirmado las fechas para el inicio de las eliminatorios rumbo a Qatar 2022 luego de la suspensión debido al coronavirus. Como se había estipulado, la octagonal final, donde estará Honduras, arranca hasta en septiembre del 2021.

Hay que mencionar que cinco selecciones ya están clasificadas a la ronda final y son: México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras. Luego habrá una eliminatoria de repechaje entre las selecciones de menor ranking entre marzo y junio del próximo año, donde saldrán los últimos tres países que completarán la octagonal.

Una de las novedades es que estas eliminatorias serán cortas, solo se jugarán entre septiembre del 2021 y marzo del 2022, pues la FIFA redujo el calendario, en junio deben estar los 32 equipos ya clasificados a la Copa del Mundo.

El entrenador Fabián Coito, tiene una tarea titánica con Honduras el próximo año con las eliminatorias de Concacaf.

"Esto permitirá que Concacaf comience la Ronda Final de la Clasificatoria en septiembre de 2021, después de disputar la Primera Ronda, en marzo y junio de 2021, y la Segunda Ronda, en junio de 2021 (en junio de 2021 hay dos Fechas FIFA)", dice el comunicado de Concacaf.

EL CAMINO DE HONDURAS

En septiembre del próximo año, Honduras tendrá tres partido. Comienza jugando de visita contra el ganador de los repechajes del grupo B y E (posiblemenda Canadá o Haití), luego cuatro días después visita al ganador del repechaje de los grupos A y F (El Salvador o Trinidad y Tobago). Cierra septiembre en casa jugando nada más y nada menos que contra la poderosa Estados Unidos.

La siguiente fecha FIFA es en octubre 2021. Aquí son otros tres partidos. La Bicolor estará jugando en la cuarta fecha contra Costa Rica en casa, posiblemente en San Pedro Sula ya que el estadio Nacional no está en condiciones; luego en la quinta le tocará visitar el estadio Azteca para medirse a México y cierra la sexta fecha en casa contra Jamaica.

La Selección de Honduras perdió el último partido amistoso del año frente a Guatemala.

Las competencias son seguidas, en noviembre vuelve a tener actividad. Enfrentará en la séptima fecha de la octagonal en casa, al ganador de repechaje de los grupos B y E (posiblemente Canadá o Haití) y cerrará el 2021 en la octava jornada de la octagonal de visita contra Costa Rica.

Otra de las novedades que tendrá el cuadro patrio es que FIFA programó partidos oficiales en enero del 2020 y allí el calendario lo abrirá en la novena fecha en casa contra el ganador del repechaje de los grupos B y E (Canadá o Haití), seguidamente en la décima jornada juega en casa contra el ganador del grupo A y F (El Salvador o Trinidad y Tobago). Cierra enero enfrentando de visita a Estados Unidos.

Las eliminatorias son con un final dramático para la H. Juega en la primera fecha FIFA de marzo contra el ganador del repechaje C y D (Curazao, Guatemala o Panamá) de visita, para cuatro días después recibir a la selección de México y cerrará el camino a Qatar de visita contra Jamaica como lo hizo en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014.

Al finalizar la octagnal, los tres mejores equipos clasificarán para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. La selección clasificada en la cuarta posición avanzará al repechaje Internacional de la FIFA, a jugarse en junio de 2022.

CALENDARIO COMPLETO OCTAGONAL

JORNADA 1 Septiembre 2021

B/E (Canadá o Haití) vs Honduras

A/F (El Salvador o Trinidad) vs Estados Unidos

C/D (Curazao, Guatemala o Panamá) vs Costa Rica

México vs Jamaica



JORNADA 2 Septiembre 2021

Estados Unidos vs B/E (Canadá o Haití)

A/F (El Salvador o Trinidad) vs Honduras

Costa Rica vs México

Jamaica vs C/D (Curazao, Guatemala o Panamá)



JORNADA 3 Septiembre 2021

B/E (Canadá o Haití) vs A/F (El Salvador o Trinidad)

Honduras vs Estados Unidos

C/D (Curazao, Guatemala o Panamá) vs México

Costa Rica vs Jamaica



JORNADA 4 Octubre 2021

México vs B/E (Canadá o Haití)

Honduras vs Costa Rica

A/F (El Salvador o Trinidad) vs C/D (Curazao, Guatemala o Panamá)

Estados Unidos vs Jamaica



JORNADA 5 Octubre 2021

Jamaica vs B/E (Canadá o Haití)

México vs Honduras

Costa Rica vs A/F (El Salvador o Trinidad & Tobago)

C/D (Curazao, Guatemala o Panamá) vs Estados Unidos



JORNADA 6 Octubre 2021

B/E (Canadá o Haití) vs C/D (Curazao, Guatemala o Panamá)

Honduras vs Jamaica

A/F A/F (El Salvador o Trinidad) vs México

Estados Unidos vs Costa Rica



JORNADA 7 Noviembre 2021

B/E (Canadá o Haití) vs Costa Rica

Honduras vs C/D (Curazao, Guatemala o Panamá)

A/F (El Salvador o Trinidad) vs Jamaica

Estados Unidos vs México



JORNADA 8 Noviembre 2021

B/E (Canadá o Haití) vs México

Costa Rica vs Honduras

C/D (Curazao, Guatemala o Panamá) vs A/F (El Salvador o Trinidad)

Jamaica vs Estados Unidos



JORNADA 9 Enero 2022

Honduras vs B/E (Canadá o Haití)

Estados Unidos vs A/F (El Salvador o Trinidad)

Costa Rica vs C/D (Curazao, Guatemala o Panamá)

Jamaica vs México



JORNADA 10 Enero 2022

B/E (Canadá o Haití) vs Estados Unidos

Honduras vs A/F (El Salvador o Trinidad)

México vs Costa Rica

C/D (Curazao, Guatemala o Panamá) vs Jamaica



JORNADA 11 Enero 2022

A/F (El Salvador o Trinidad)vs B/E (Canadá o Haití)

Estados Unidos vs Honduras

México vs C/D (Curazao, Guatemala o Panamá)

Jamaica vs Costa Rica



JORNADA 12 Marzo 2022

Costa Riva vs B/E (Canadá o Haití)

C/D (Curazao, Guatemala o Panamá) vs Honduras

Jamaica vs A/F (El Salvador o Trinidad)

México vs Estados Unidos



JORNADA 13 Marzo 2022

B/E (Canadá o Haití) vs Jamaica

Honduras vs México

A/F (El Salvador o Trinidad) vs Costa Rica

Estados Unidos vs C/D (Curazao, Guatemala o Panamá)



JORNADA 14 Marzo 2022

C/D (Curazao, Guatemala o Panamá) vs B/E (Canadá o Haití)

Jamaica vs Honduras

México vs A/F (El Salvador o Trinidad)

Costa Rica vs Estados Unidos

