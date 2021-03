Miguel Falero: “Esperamos que esta Sub-23 sea una rueda de auxilio en un futuro para la Selección Mayor”

Miguel Falero, entrenador de la Selección Sub-23 de Honduras, habló en Exclusiva con DIEZ sobre lo que le espera a la Bicolor en el Preolímpico. Sus sueños, el grupo conformado, los capitanes y lo que conoce de los rivales que enfrentará en la fase de grupos.

¿Por qué llevar a Rigoberto Rivas solo para un juego de fase de grupos? El timonel dice que hacer la lista ha sido complejo por la cantidad de buenos jugadores. Le responde a Ilce Barahona y le da explicación de por qué no entró en la lista de 20.

Leer. LOS TRES JUGADORES DE RESERVA QUE TENDRÁ HONDURAS

¿Qué conocemos de Haití, el primer rival de Honduras en el Preolímpico?

Típicamente es una escuela francesa, es un equipo que no tiene una liga fuerte pero exporta a sus mejores a Francia, donde tiene un nexo futbolístico y cultural, pero hay distintos jugadores militando en varias ligas. Ellos tienen tres jugadores en Francia, dos en España, uno en Armenia, uno Italia, uno en Estados Unidos y otro en Dinamarca. Es un equipo muy rápido y de acuerdo eso nos iremos preparando.

Decía Darixon Vuelto que no han visto videos de Haití. ¿Ha sido complicado tener un video de cómo juegan estas selecciones?

Sí, evidentemente no han tenido competencia internacional en los últimos tiempos, los últimos videos mínimo que hemos conseguido ha sido de los últimos seis meses, ellos acaban de jugar amistosos con equipos locales y enfrentaron un equipo amateur mexicano.

La Selección de Honduras está trabajando en San Pedfro Sula y viaja el martes a México para disputar el Preolímpico.

¿Siente que este grupo que les tocó menos complicado en relación al otro encuadre, aunque Haití no creo que sea fácil?

Totalmente. Primero porque ellos vienen de una escuela francesa, tienen nueve jugadores en el exterior, pero sí sus valores están en las ligas importantes y eso hace que el 50% de sus futbolistas tengan buen nivel porque militan en el exterior. El otro tema es que El Salvador de último momento inscribió a cinco jugadores que están en el exterior, Canadá tiene también en el exterior.

No será fácil clasificar.

Para nada. Nosotros desde que estábamos en la Sub-23 anterior, en Fort Lauderdale había campamentos de selecciones menores canadienses y han avanzado mucho. El lateral izquierdo del Bayern Munich es canadiense (Alphonso Davies). Toda esa producción de jugadores es importante, los mandan a ligas importantes y después los traen para recoger el trabajo, está haciendo competitiva la zona. Todos los equipos isleños como Trinidad y Tobago, Jamaica, Haití, siempre han sido buenos contrincantes para los equipos hondureños.

¿Cómo define a los otros rivales, El Salvador y Canadá?

El Salvador tiene cinco jugadores militando afuera, tiene un entrenador que conoce los jóvenes y conoce bien su trabajo, viene trabajando juveniles y haciendo buenas presentaciones y le hacen esfuerzo para mejorar el trabajo. Sabemos de la paridad que representan los partidos ante Honduras y eso representa una entrega especial y hará que sea un partido difícil. Pienso que la bebé del grupo sigue siendo Canadá, y bueno, a medida que vayamos encaminados en el campeonato tendremos una información mucho más fresca y eso va a llevar que sepamos la realidad luego de las dos primeras jornadas.

¿Cuál es su opinión sobre el hecho que habrá un 25% de público en los partidos?

No sé qué importancia le da ellos (Concacaf) al Coronavirus, una cosa es controlar y llevar gente que está vacunada, analizada, testeada con los protocolos adecuados a un estadio o abrir las puertas para que entre cualquiera y contagiar a todo el mundo.

¿Hay temor?

Hay protocolos. Las cosas; este es el primer torneo donde se habilitará público, está bien, es el 25%, pero justo nos toca en el partido nuestro. Además somos el único equipo que juega a la 1.30 de la tarde.

¿Cómo se encuentra el grupo en su aspecto sanitario con las pruebas de Covid-19?

En excelente nivel, por suerte los contagios pararon luego de los de Edwin Rodríguez y Elvin Casildo, el tema de lesiones también ya que veníamos castigados desde Carlos Pineda, Jorge Álvarez hasta Josha Canales. El tema sanitario ha venido mejorando y los protocolos han sido los mejores y los hemos venido cumpliendo de buena forma. Por suerte en la parte administrativa y de sanidad vienen trabajando bien.

¿Al regresar a un preolímpico, qué diferencia hay del grupo que dirigió junto a Luis Suárez rumbo a Londres 2012 a este que lleva ahora?

Hay diferencias. Pienso que anteriormente había una mayor riqueza y ahora nos vemos obligados los entrenadores a trabajar para una mejor producción. Salen esporádicamente los talentos, nosotros por suerte juntamos un buen grupo con una riqueza técnica especial. Estamos confiados en hacer un buen campeonato.

Ilce Barahona explicó que a él le gustaría tener una explicación de por qué no lo tomaron en cuenta cuando anda buen nivel en el Platense. ¿Qué le diría?

Lamentablemente el listado es de 17 jugadores de campo y tres arqueros. Yo hablé con él personalmente; había dejado de jugar desde su último partido, dos meses y medio, nosotros lo tuvimos, lo preparamos y en este momento está teniendo buen nivel y es uno de los valores que tenemos para completar el listado, pero los rendimientos son el hoy. Yo no puedo seguir apostando a un tal vez cuando tengo compitiendo a jugadores en esa posición que lo están haciendo bien. En base a todo el conocimiento que tuvo, fue titular ante Nicaragua y Guatemala. Él ha sido observado permanentemente no solo en la Sub-23, también en la Mayor. Siempre ha estado dentro de los planes porque es buen jugador. Quizás la fecha cuando dimos el listado final no estaba en su mejor momento.

¿A esta altura ya definió el capitán de este grupo; seguirá siendo Denil Maldonado?

Es Denil Maldonado nuestro capitán.

¿Y el subcapitán?

Rigoberto Rivas con muchas posibilidades.

¿Profe, que tiene futbolísticamente Juan Carlos Obregón para entrar en lista cuando no se han visto videos de su desempeño en el fútbol de Estados Unidos?

Juan Carlos es un excelente jugador, es una excelente persona y nosotros le damos importancia a lo personal. Es un centro delantero técnico que aguante muy bien la pelota y aprovecha los espacios, eso lleva que facilite el juego interior y las combinaciones con el resto de los compañeros.

¿Qué piensa usted que antes de iniciar la competencia se dé como favoritos a clasificar a México y EUA cuando Honduras lleva tres boletos consecutivos a Olimpiadas?

Son dos potencias porque organizativamente están muy bien, han trabajado de buena forma, tienen todas las instalaciones, jugadores que trabajan y fueron formados en distintas categorías juveniles. Canadá hace 10 años viene haciendo campamentos y compitiendo en amistosos y torneos para sacar jugadores. Toda esta producción y esas comunidades rinden fruto. Después el fútbol tiene esa lógica y nos equipara a los que no tenemos tantas figuras pero sí un gran corazón, un gran espíritu y se empareja. Todos los partidos son especiales.

¿Siente el peso de llegar a este preolímpico con la historia lanzada de que los tres técnicos anteriores clasificaron a las olimpiadas?

Eso es gratificante y nos marca el camino. No asegura nada porque el pasado es el pasado, nosotros le apostamos al futuro con trabajo y la realidad será el hoy que comienza en el partido contra Haití el día 19.

¿Tiene esta Selección talento para después echar mano para la Mayor ya en las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar?

Sí. Nosotros hemos trabajado de forma conjunta con el profesor Fabián Coito y todo el cuerpo técnico entero. Estoy segurísimo que si hoy no hubiesen coincidido las fechas, muchos de estos jugadores, cuatro o cinco estuvieran citados en la Mayor para jugar contra Bielorrusia y Grecia. Creemos que vamos por buen camino y esperamos que esta Sub-23 sea una rueda de auxilio para un futuro próximo en la Bicolor adulta.

¿Ya tiene definido qué arquero atajará el primer partido del Preolímpico?

Sí claro. Hay una base y no me apresuraré a dar el listado porque no quiero que el jugador se informe por medio de la prensa antes de hablar conmigo que yo se lo digo, pero si ya tengo un alto porcentaje del equipo que arrancará el partido.