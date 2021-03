¿Cuándo volverá a jugar Honduras en el Preolímpico de la Concacaf en Guadalajara?

La Sub-23 de Honduras debutó este viernes con una goleada por 3-0 ante Haití en el estadio Jalisco en Guadalajara, México, y encamina su rumbo para conseguir el boleto a Tokio-2021.



El combinado catracho fue partícipe de una insólita presentación haitiana quien empezó el partido con 10 jugadores al no contar sus futbolistas con el resultado negativo de pruebas COVID-19 porque llegaron tarde a la ciudad de Guadalajara.



La H volverá a la acción y tendrá su primera prueba de fuego el próximo lunes 22 de marzo donde se verá las caras ante su similar de El Salvador, misma que dirige Hugo Pérez, exmundialista con Estados Unidos en la Copa del Mundo de 1994.



El Salvador debuta este viernes en el mismo escenario las cuatro de la tarde hora local frente a Canadá. Los guanacos buscarán romper con la paternidad que sostiene el combinado nacional ante ellos en las competencias internacionales.



Posteriormente, la ronda de grupos la "H", y ya con Rigoberto Rivas incorporado, se cerrará el jueves 25 de marzo a las 6:00 de la tarde ante la siempre complicada Selección de Canadá.

Hora, día y juegos de Honduras en el Preolímpico:



Viernes 19 de marzo - Estadio Jalisco



1:30 PM: Honduras 3-0 Haití

4:00 PM: Canadá vs El Salvador



Lunes 22 de marzo - Estadio Akron



4:00 PM: Haití vs Canadá

6:30 PM: El Salvador vs Honduras



Jueves 25 de marzo - Estadio Jalisco



5:30 PM: El Salvador vs Haití

8:00 PM: Honduras vs Canadá