John van't Schip, entrenador de Grecia, asegura que "no sabe mucho de la selección de Honduras"

Tras empatar1-1 ante Bielorrusia el miércoles, la Selección de Honduras afrontará este domingo a los 8 de la mañana hora local a Grecia en su segundo amistoso de esta doble fecha FIFA. El escenario que albergará el juego será el estadio La Tumba en Salónica



Los griegos vienen de dar concretar una brillante actuación ante la gran España contra quien igualaron 1-1, encuentro donde se mostraron sólidos, cosa que intentarán realizar de igual manera ante la ‘H’.



Respecto a este partido, habló en conferencia de prensa el estratega de los helenos, John van't Schip, quien aseguró que no sabía mucho respecto a Honduras pero que intentarán hacer las cosas bien.

Lo que dijo

¿Qué esperas ver en el juego ante Honduras?



“Es claro que no sabemos mucho sobre Honduras, hemos visto unos partidos que han jugado como cuando lo hicieron contra Bielorrusia (el miércoles). Es un juego importante para entrar en ritmo y en la manera en que queremos jugar, tenemos que estar concentrados”, inició.



“Será un juego enfocado en nuestro propio equipo, en la forma en que queremos jugar. Sabemos que contra España fue un juego distinto, ellos tenían más la pelota y ahora seremos nosotros quien la tendrá mucho más, deseamos que sea así contra Honduras al igual que en los próximos juegos”.



“Mañana tenemos un juego nuevo ante Honduras, selección de otro continente, y nosotros trataremos de mejorar como cada día, afianzar nuestro ataque por medio de goles y oportunidades creadas, esta es una de las cosas que hemos hablado. Nuestro fútbol debe mejorar porque como dije, estamos en la posición 53 del ranking FIFA y queremos bajar hacia uno mejor”, declaró el neerlandés.





John van’t Schip fue cuestionado por sus medios locales quienes hicieron referencia a que su selección no tiene un buen rendimiento ante equipos de talla inferior.



Durante tu trayectoria como entrenador de Grecia has conseguido buenos resultados contra selecciones superiores, pero ha sido lo contrario con las selecciones inferiores. ¿Has notado eso y qué podrías hacer al respecto para así conseguir más estabilidad con los resultados?



“Primero que todo estoy en desacuerdo, yo no he jugado contra equipos inferiores. Por ejemplo, Eslovenia a quien enfrentamos, viene de ganarle 1-0 a Croacia y al igual que Kosovo son equipos que vienen cosechando buenos resultados, por lo que dice bastante sobre la fortaleza que tienen las selecciones europeas, no hay equipos débiles”, abrió.



“De igual manera no deben olvidar el lugar donde Grecia está parado actualmente y no es que estemos en el top 10 mundial, pero si en dentro del 50 o superior a ello. Debemos ser humilde y aprovechar cada oponente, en buena forma, como lo haremos con nuestro próximo rival Georgia, quien perdió por la mínima ante Suecia”, cerró el estratega.