Jorge Benguché vuelve a dar positivo en prueba rápida; el resto de jugadores de Honduras se mantienen sanos

Honduras no podrá contar con el delantero del Boavista de Portugal, Jorge Benguché, el jugador sigue siendo positivo por coronavirus y no estará ante la selección de Grecia.

La Federación de Fútbol de Honduras confirmó el sábado que el atacante ex Olimpia había dado positivo por la enfermedad dentro de los seleccionados.



Benguché no estará ante la selección de Grecia y se perderá el partido amistoso que se jugará en "La Tumba", juego donde si estará Jerry Bengtson, atacante que fue titular ante Bielorussia.

"El rival de nuestra Selección Nacional en el amistoso de hoy, que tendrá lugar en Tumba, devolvió negativamente todas las demás pruebas que se realizaron en la misión. En cuanto al caso, un jugador volvió a dar positivo en la prueba rápida en la que se presentó, asegura la prensa griega.



De esta forma, Benguché se perderá el partido y no podrá sumar minutos frente a Fabián Coito que lo ha podido ver poco ya que en el Boavista no es titular.

El delantero hondureño deberá mantenerse alejado, debido a las restricciones del Covid-19 y tendrá que esperar para viajar a Portugal cuando sea negativo.