Jaime Lozano se mostró sorprendido por la eliminación de Estados Unidos y reveló las fortalezas de Honduras  

México logró vencer a Canadá en las semifinales del Preolímpico 2-0 y se aseguró un boleto para los Juegos de Tokio 2021.

El entrenador del equipo azteca, Jaime Lozano, se mostró feliz por la clasificación y habló de Honduras, su rival de la final del martes. También aseguró estar sorprendido por la eliminación de Estados Unidos.



Honduras y sus virtudes



"Un equipo muy aguerrido, con muy buenos jugadores, cada pelota la disputa con todo lo que puede, utilizan mucho el contacto físico, es una de sus fortalezas, buscan hacerse fuertes con el contacto físico, no he podido ver nada del partido contra Estados Unidos", reveló.





USA eliminado y fuera de los JJOO



"Sí me sorprendió el resultado, la verdad. No pensaba que fueran a ganar y cuando supe del 1-0 pensé que sería un partido cerrado".

Jaime Lozano también dijo que se cumplió el objetivo y ahora tienen que trabajar más para lograr ser una de las selecciones favoritas a ganar medalla de Oro en Tokio 2021.



"Me siento pleno, muy feliz de poder tener la fortuna de vivir este momento, agradecido con la Federación por la oportunidad y confiar en mí, el staff, los jugadores, siento agradecimiento, me siento, siento que todo ha valido la pena. Creo que cuando te preparas, cuando te rodeas de gente capaz, todo es más fácil, soy el más feliz de México me parece en este momento, aunque no lo demuestre tanto me siento tranquilo, contento, con ganas de más", aseguró.



Lozano también contó en conferencia que hubo un momento en el partido contra Canadá que se sintieron desesperados porque el gol no caía.

"Lamentablemente me parece que Canadá venía a tratar de alargar el partido lo más pronto posible, defenderse bien, aprovechar un error, nos empezamos a distraer con el tiempo, resolver antes, nos empezamos a desesperar con el tiempo y rival. Plasmar nuestra idea de juego, enfocar, bajar las revoluciones un poquito, desesperados por buscar el gol, corregimos bien, el equipo empezó a fluir, en una presión tuvo su recompensa que es el primer gol de Antuna", cerró.