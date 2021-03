Miguel Falero: "Estamos más preocupados en hacer un buen partido que en celebrar lo que hemos conseguido"

Miguel Falero, entrenador de la Selección Sub-23 de Honduras, ha comparecido este lunes en conferencia de prensa después de conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y previo a la final ante México el martes.



El estratega uruguayo aceptó que podrían haber variantes en su alineación ya que el conjunto hondureño ha resentido el esfuerzo físico después de estar jugando cada tres días.



Falero también mentaliza a su plantel que este no es momento de celebrar, sino de enfocarse en México quien será su rival en la final del Preolímpico y aceptan que por ser locales llegan como favoritos, pero que Honduras puede tomar el protagonismo una vez que el juego inicie.



¿Qué detalles nos puede compartir sobre la selección?

Estamos muy contentos por estar hoy cuando se han ido selecciones importantes y poder disfrutar del difícil encuentro ante México en la final. Nos sentimos felices de comandar este grupo de jugadores que día a día nos llenan de orgullo con los entrenamientos, sus estados de ánimo y ese honor que han mostrado dentro de la cancha, lo único que logramos con esto es reiterar el estilo de juego y vida del hondureño.

Hemos conseguido plasmar en el campo el sacrificio constante que estamos acostumbrado a realizar. Es una alegría ver los primeros frutos del proceso de Fabián Coito con quien permanentemente nos estamos ayudando al igual que todos los departamentos, en especial la sanidad para recuperar jugadores. Nos pone alegres verlos trabajar comprometidos en lograr su sueño ya que como dijimos desde el primer momento, nada nos impide soñar.

Como muestra de ser un buen líder, Miguel Falero fue lanzado al aire por sus muchachos celebrando el pase a los Olímpicos el domingo ante Estados Unidos.



¿Qué tan comprometido han sentido al grupo para quedarse con el título ante México?

Nuestro compromiso termina mañana luego de los 90 minutos más difíciles del torneo. Será un duro juego, ellos tienen enormes figuras, muy buen equipo. Si comenzamos a analizar tienen llegada, desborde, un mediocampo de excelente calidad, son agresivos, tiene un muy bien uno a uno por fuera con Roberto Alvarado y Uriel Antuna y ante eso nos vamos a enfrentar.

Estamos más preocupados en hacer un buen partido que pensar en festejar lo conseguido, eso lo haremos cuando lleguemos a Honduras donde vamos a tener tiempo, ahora no es momento de celebrar. Tenemos otro día más de esfuerzo, ese es nuestro objetivo y para lo que estamos trabajando, ojalá que se nos pueda dar.



¿Habrá cambios tras el desgaste físico del juego ante Estados Unidos?

Muy buena pregunta. Dimos todo ayer, el equipo ha estado haciendo terapia con botas de presión y recuperación junto a trabajos de estiramiento, por lo que hoy en la cancha evaluaremos el estado de salud 24 horas después del juego anterior esperando que se recuperen totalmente. Cada vez que el partido se acerque iré definiendo la alineación inicial, vamos a tratar de enfrentar a México con lo mejor que tengamos en el momento y no arriesgar la posibilidad de tener protagonismo sin llegar a lastimar a los nuestros.

Falero realizará cambios en su equipo y una de las variantes será el regreso de Kervin Arriaga a la titularidad tras no jugar ante EEUU por acumulación de tarjetas.



¿Va sobre poblar la defensa y mediocampo para contrarrestar al rival?

Será difícil hacerlo, vamos a tener que ostentar del mismo nivel de combate y aspecto físico, con el cual estamos contentos por quienes se encargan de ello. Tenemos un buen grupo que nos da tranquilidad, cuando vamos a un partido tenemos posibilidad de ganarlo, ser competitivos y contar con un despliegue como lo debe la competición.



Juan Carlos Obregón fue criticado y señalado tras fallos puntuales en los juegos anteriores, pero contra Estados Unidos anotó y se redimió. Cuéntenos sobre el desarrollo que él ha tenido en la selección preolímpica.

Criticados somos todos, a veces tenemos una lista de los mejores jugadores del momento con análisis de distintos aspectos y nos preguntan por qué unos quedaron afuera. Erramos unas situaciones de goles y no le dan importancia a la cantidad de llegadas que creamos.

Siempre hay cosas que se critican, pero no significa que todo sea malo. Juan Carlos nos da un gran aporte y es un excelente chico, que, para un equipo que no tiene estrellas y la estrella debe ser el equipo, es importantísimo su persona. Creemos que con los 20 muchachos que hemos traído no nos hemos equivocado y cada uno tendrá su momento de jugar.

Obregón ha sido criticado, pero hemos tratado de crear una burbuja dentro del grupo en el cual filtramos los aspectos negativos y destacamos y nos juntamos para aportar lo nuestro y sacar el equipo adelante. Él nos ha dado cosas muy buenas como mantener la pelota cuando jugamos con un punta y nos permite reconvertirnos en el ataque. Es un jugador muy aguerrido con buen rompimiento en diagonal atrás de los zagueros y se sacrifica para recuperar el balón tras una pérdida inmediata lo que ayuda a armarse cuando debemos hacer una transición defensiva. También nos aporta a tenerlo como poste para enganchar un ataque rápido.





¿Son favoritos en la final?

No, pienso que no, sería un irrespeto a lo que he visto de México. Ellos están muy bien dirigidos, tiene una infraestructura y un trabajo previo excelente, solo demográficamente cuando haces un trabajo en selecciones juveniles donde puedes elegir entre 120 millones más 12 que viven en Estados Unidos evidentemente nos llevan una ventaja. Sin embargo, lo anterior no está enredado al resultado, por lo que creo que el protagonista puede ser Honduras en todo momento y trataremos de hacer lo mejor para resaltar nuestras virtudes y opacar las del rival. Cuando inicie el partido veremos quién hace mejor las cosas en los 90 minutos.