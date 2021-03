Miguel Falero tras perder la final contra México: "Fuimos tan buenos como el rival, pero un penal definió todo"  

Miguel Falero dio la cara luego de la derrota en penales (5-4) contra México en la final del Preolímpico de Guadalajara 2021.

Te puede interesar: Selección de México le hace el pasillo a Honduras y aficionados en el Akron la despiden con aplausos



El entrenador de la sub-23 aseguró que se cumplió el objetivo de clasificar a Tokio 2021, pero que lastimosamente un penal los privó de llevarse el título.



"Un partido sumamente difícil contra una de las mejores selecciones del torneo, fue un encuentro durísimo, fue muy táctico, los dos refrescamos los equipos para ir viendo los detalles que podías corregir para ofender y disimular los defectos y al final un penal fue la diferencia. Me quedo con la tristeza de que estuvimos cerca del triunfo".

LEER MÁS: La espeluznante lesión de Denil Maldonado ante México; sufre un esguince grado 2, informa Fenafuth



Que le deja el Preolímpico de Guadalajara



"Me quedo con la imagen de un equipo ganador, en esta final entregaron todo, ellos pusieron en el campo lo que tiene que poner un equipo campeón, a nadie le gusta perder, si me toca perder me gusta hacerlo de esta manera dejando todo dentro de la cancha. Mi selección fue tan buena como el rival, pero simplemente no pudimos acertar en uno de los cinco remates de la tanda".



"Me quedo con la clasificación a los Juegos Olímpicos, que era uno de los objetivos", Miguel Falero.



Futuro de los futbolistas que dirigió



"Estoy convencido de que muchos de ellos serán el primer eslabón para la selección mayor, por la manera que jugaron, la personalidad y el manejo de la pelota. También porque aman los colores y por como disfrutan del juego".

MÁS: ¿Una manita a México? El polémico penal de José García a J.J Macías le da el empate ante Honduras



Lo que más destacó del torneo



"El juego de equipo, todos trabajaron para que el rival no estuviera cómodo. La manera como se prepararon y captaron la idea, estos jugadores disfrutaron de poder juntarse y asociarse para tener un buen rendimiento".



Honduras no perdió en el Preolímpico



"No perdimos en todo el torneo, tampoco en el alargue y solo erramos en un penal, ese fue el resumen de la actuación de Honduras aquí. Trabajamos con seriedad en todos los departamentos y eso fue vital para llegar hasta la final".