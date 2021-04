Denil Maldonado viajará a Chile antes del cierre de la frontera para recuperarse de su lesión en el Everton

El defensor y capitán de la Selección Sub-23 de Honduras, Denil Maldonado, se mostró optimista por su lesión este jueves en su llegada al país luego de conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Maldonado fue capturado saliendo en silla de ruedas del Aeropuerto Internacional Toncontín y luego apoyado por las muletas.

Según el reporte del cuerpo médico de la delegación hondureña, el zaguero habría sufrido un esguince de segundo grado en su tobillo derecho durante la final ante México.

En palabras del propio futbolista, "la situación está complicada, pero vamos a tratar de recuperarnos pronto para estar pronto en la cancha".

Maldonado dijo que se realizaría nuevos exámenes médicos una vez que viaje este viernes a Chile para integrarse al Everton, todo esto antes del cierre de las fronteras chilenas el próximo lunes por el tema de covid-19.

"Vengo en silla de ruedas por protección, es algo preocupante, pero veremos qué pasa en la resonancia. Mañana salgo para Chile, luego esperaré a ver qué sucede", dijo a través del Facebook Live de DIEZ.

Finalmente, le dedicó la clasificación al pueblo hondureño. "Este triunfo es para toda esta afición y pueblo hondureño que estuvo atento a nosotros porque siempre nos dan ese apoyo y en buenas y malas".

¿REFUERZOS A LA SUB-23?

El líder de la escuadra catracha respondió que "eso ya es decisión del técnico, no me conviene hablar, él sabrá si tiene que llevar refuerzos o no. Vamos a esperar a ver qué sucede".