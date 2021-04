Grupos y calendario: Honduras va contra Nueva Zelanda, Corea del Sur y Rumania en Juegos Olímpicos de Tokio

La Selección Nacional Sub-23 de Honduras conoció este miércoles a sus rivales de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras el sorteo realizado en Zürich, Suiza, sede oficial de la FIFA.

La escuadra catracha quedó ubicada en el grupo B junto a Rumanía, Nueva Zelanda y Corea del Sur.

En el grupo A destaca Japón, Sudáfrica, México y Francia. En el C aparece Egipto, España, Argentina y Australia.

Finalmente, el sorteo ubicó a Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita en la agrupación D.

¿Contra qué debutará y cuál será su calendario?

El equipo Rumanía, primer rival de la "H" el próximo 22 de julio a las 5:00 am. Esta escuadra está valorada en 22.65 millones en euros con jugadores figuras como Radu Dragusin (Juventus), Radu Boboc (FC Vittorul) o Darius Olaru (FCSB).

En el caso de Nueva Zelanda será hasta el 25. Su plantilla es de las más baratas de este grupo con tres millones de euros. Su jugador más caro es Liberato Cacace de 20 años y juega para Sint-Truidense W de la primera división de Bélgica.

Finalmente, cerraría ante Corea del Sur el 28 de julio. Su costo es de 11 millones de euros en total, un rival conocido para la H en Río 2016 a quien eliminamos en cuartos de final. La mayoría de los jugadores de la selección asiática juegan en su liga local, pero para esta competencia podrían contar con la figura mundial del Tottenham: Son Heung-Min.

¿Cómo llega Honduras a Tokio?

La escuadra dirigida por Miguel Falero, logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio como segundo lugar tras perder la final ante México en el Preolímpico 2021 disputado en Guadalajara.

Las principales figuras de Honduras son Edwin Rodríguez, Kervin Arriaga, Alex Naid, Luis Palma, Denil Maldonado, Douglas Martínez y Rigoberto Rivas.

SEDES PARA FÚTBOL

Durante los Juegos, serán utilizadas un total de 42 sedes. Habrán 339 eventos de 33 deportes diferentes y se cubrirán 50 disciplinas.

A nivel de fútbol se usarán cinco sedes: Cúpula de Sapporo, Estadio de Miyagi, Estadio Ibaraki Kashima, Estadio Saitama y Estadio Internacional de Yokohama

OTROS DUELOS ESTELARES Y FIGURAS

Brasil, defensor del título en el torneo olímpico de fútbol masculino, tendrá un grupo difícil en los Juegos de Tokio, contra Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita, mientras que España y Argentina quedaron encuadradas en la misma llave, junto a Egipto y Australia, según el sorteo efectuado este miércoles.

En Rio-2016, Brasil se colgó la medalla de oro con Neymar y esta vez iniciarán la defensa de su título dentro del grupo D, donde su duelo estrella ante Alemania será el 22 de julio en Yokohama, en un partido por todo lo alto entre dos potencias de este deporte.

El grupo C de España y Argentina es también especialmente fuerte, ya que además de Australia estará Egipto, que espera la participación de Mohamed Salah, la estrella del Liverpool.

El enfrentamiento entre españoles y argentinos tendrá lugar el 28 de julio en Saitama.

Argentina intentará volver al camino del éxito en un torneo que ya le dio grandes alegrías con las medallas de oro en Atenas-2004 y Pekín-2008, pero donde en Rio-2016 decepcionó cayendo en la primera fase.

En el grupo A, Japón (anfitrión) intentará obtener uno de los dos billetes clasificatorios para los cuartos de final, contra México, Sudáfrica y Francia.

Como ocurre con los argentinos, México (campeón en Londres-2012) tiene la misión de pasar la página de lo vivido en Rio-2016, donde no superó el grupo de la primera fase.

Los franceses tienen previsto presentar un plantel fuerte, pese a que la estrella Kylian Mbappe (París Saint-Germain) no estaría en la cita nipona.

Calendario para Honduras en los Juegos Olímpicos de Tokio:

Honduras vs Rumanía 5:00 pm (22 de julio) -Estadio Ibaraki Kashima

Nueva Zelanda vs Honduras 2:00 am (25 de julio) -Estadio Ibaraki Kashima

Corea del Sur vs Honduras (28 de julio) -Estadio Internacional de Yokohama