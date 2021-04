Presidente de Fenafuth confirma el técnico que dirigirá a Honduras en Tokio y habla de la polémica del América-Olimpia

Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, le otorgó una amplia entrevista a Diario DIEZ donde explicó varios temas de las diferentes selecciones hondureñas que competirán en la Liga de Naciones, Copa Oro y los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

El jerarca confirmó que Miguel Falero será quien dirija a la Sub-23 catracha en la justa olímpica y será acompañado por el mismo cuerpo técnico, sobre los refuerzos no quiso entrar en detalle y aduce que será el DT que lo decida. También aseguró que Danny Acosta aún no decide si jugará con Honduras.

Así, el directivo despejó las dudas del rumor que indicaba que el estratega uruguayo no iba a la justa por su compromiso con la la selección mayor, tal y como sucedió en el 2008 cuando apartaron a Alexis Mendoza, que lo había clasificado, y en su lugar pusieron a Gilberto Yearwood.

Finalmente opinó acerca de la polémica que rodeó el post partido que el Olimpia doblegó al América de México (0-1) en el estadio Azteca. Jorge Salomón dice que la prensa y el club utilizó el tema de la lesión del "Chucho" López como disuasivo para evitar hablar de la derrota.

LA ENTREVISTA A JORGE SALOMÓN:

¿Qué significa para usted esta clasificación a los Juegos Olímpicos bajo su gestión?

Primeramente orgulloso del cuerpo técnico y todas las personas administrativas que colaboraron con este proceso, fue duro, pero contentos con esa clasificación a los Olímpicos. El fútbol de Honduras está activo en todas las actividades, estamos peleando la final de la Liga de Naciones, clasificados a la Copa Oro, a la Octagonal y Juegos Olímpicos, hemos logrado todo esto en un momento tan difícil. La Federación ha estado en tanta actividad y Dios quiera que nos vaya bien en todas. Estamos compitiendo en alto nivel y contento de tener esas posibilidades.



¿Qué piensa del grupo que nos tocó en los Juegos Olímpicos?

Mi experiencia de tantos años en torneos me dice que en estas competencias no hay grupos fáciles, todos son difíciles, los rivales son de alto nivel, nosotros somos un país pequeño que con un gran esfuerzo hacemos cada cosa. Para nosotros todos los rivales son importantes; Corea del Sur tiene una gran selección, es un fútbol que ha crecido mucho. Rumanía eliminó a Inglaterra, por algo tiene que ser que echó a equipos tan importantes como al resto de Europa. Nueva Zelanda, hemos tenido varios partidos contra ellos, algunos a favor y otros en contra, el grupo será difícil pero Honduras se va a ir a parar y a hacer las cosas bien. Estaremos en la Copa Oro y las Olimpiadas al mismo tiempo, es mucha exigencia para el cuerpo técnico y jugadores.



¿Quiénes acompañarán a Miguel Falero en Tokio?

El mismo cuerpo técnico que estuvo ahorita en ambas selecciones se conserva para este proceso que continúa en el mes de julio. Están todos completos en la Liga de Naciones, en julio se divide, los que participaron en Guadalajara en el Preolímpico viajan a Tokio y los que estuvieron en la gira de la mayor se quedan en la Copa Oro que también es de suma importancia para la Federación. Tenemos tantas competencias porque en la Liga de Naciones también vamos por buscar el primer lugar.



¿Cuál es la planificación previa de esta Sub 23 de Honduras?

La concentración, ahorita con el Covid, tiene que ser en Honduras, todo el proceso debe de ser aquí. En el mes de mayo ya se inician trabajos las selecciones, luego tenemos un proceso de la mayor a finales de mayo con el viaje a Estados Unidos para las semifinales en Denver ante Estados Unidos, ahí se juntan las selecciones Olímpicas y la mayor, luego los dos partidos de la Liga de Naciones, y se están planificando unos encuentros amistosos para esas fechas también en Estados Unidos. Luego el trabajo permanente de la Sub 23 que se va a concentrar en Honduras para en ese proceso.

Jorge Salomón confirmó a Miguel Falero para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.



¿Qué amistosos tendrá esta selección olímpica previo a la competición?

En estos tiempos hay que tener sumo cuidado. Los partidos amistosos serán ya cuando vayamos para Asia porque no podemos ir y venir con este tema de Covid, es bien delicado en las entradas y salidas en los países así que los amistosos serán en el camino de ida a Asia. Estamos por definir dónde podemos hacer esos juegos amistosos a finales de junio e inicios de julio.



Con el tema de las vacunas de Covid-19 para la delegación hondureña ¿qué saben?

Nosotros somos una Federación de fútbol y todavía no tenemos conocimiento, esperamos que el Comité Olímpico, responsable del evento en Tokio, puedan coordinar esa vacunación, ojalá lo logren hacer, sino, pues se viajará con los protocolos que tenemos en estos momentos.



¿Cuánto cuesta este tipo de eventos? ¿Lo costea Fenafuth o el Comité Olímpico?

En este momento esperamos el apoyo del Comité Olímpico, que no nos de la espalda, sé que la única categoría que está participando por Honduras es el fútbol y espero que el Comité Olímpico no le de la espalda a este grupo de muchachos en esta participación.



Miguel Falero dice que usará refuerzos. ¿Cuándo se enviará la lista y cuándo es la fecha límite para hacerla llegar?

No sé cuál es la fecha límite para mandar la lista de 50 nombres, Hay suficiente tiempo para eso. Son 50 días antes del evento para enviar la lista y el profesor tomará sus decisiones para escoger ese grupo exclusivo de 18 jugadores que viajarán a Tokio. En esa lista se tendría que incluir los posibles refuerzos.



Usted como presidente de la Fenafuth ¿qué posiciones cree que se debería reforzar para los Juegos Olímpicos?

Realmente ese es trabajo de los directores técnicos, no solo tienen que analizar lo de los Juegos Olímpicos, sino que primero lo de la Liga de Naciones, que es el primer evento que tenemos a inicio de julio y luego la Copa Oro. Creo que tienen que evaluar las dos cosas para ver quiénes van a un lado y quiénes al otro porque son dos eventos importantes para el fútbol hondureño. Recuerden que todo esto es un preámbulo para las preparaciones que estamos buscando para septiembre que arrancan las eliminatorias, todo esto es una preparación para eso.



¿Ya pidieron el permiso a los clubes de los futbolistas que serán convocados?

La convocatorias de junio son en fechas FIFA, no hay ningún problema, para los Juegos Olímpicos esperemos que no hayan inconvenientes y que tengamos el apoyo de todas las federaciones del mundo con este tema, toda la vida se ha tenido, solo que tenemos que saber que estamos viviendo unos tiempos diferentes a los de siempre, pero esperemos no tener contratiempos con estas cosas.

La Sub 23 de Honduras jugará en Tokio ante Nueva Zelanda, Rumania y Corea del Sur.



¿Qué avances han tenido con el tema de papeleo de Danny Acosta?

Ese es un trámite personal del jugador, de Danny Acosta. Es él quien tiene tomar su decisión de jugar con la Selección de Honduras y firmar su documento. Este es un tema muy personal de él, ya no tiene nada que ver el cuerpo técnico o la Federación, es que el jugador decida estar con el fútbol hondureño y después ver si es tomado en cuenta, pero esto es un tema muy personal de Danny si quiere jugar o no con nosotros y desistir de la Selección de Estados Unidos. Cuando la tome nos lo notificará y se tomará una decisión. El mundo y el fútbol continúa y tenemos que seguir con los muchachos que sí están interesados en jugar con la Selección de Honduras.



¿Habrá amistosos antes de Copa Oro?

En el mes de junio tenemos la semifinal contra Estados Unidos y luego la posible final o segundo y tercer lugar, después un amistoso y posterior a eso pasamos a la Copa Oro. Estamos haciendo los últimos trámites legales para hacer la publicación de este partido amistoso que será siempre en Estados Unidos.



¿Será una selección de Concacaf?

Una vez que tengamos la información confirmada y firmada por ambas partes la haremos pública, no podemos especular porque ustedes ya saben cómo es esto.



¿El epílogo de la Liga de Naciones y la Copa Oro será un parámetro para medir el futuro de Coito previo a las eliminatorias?

No, para nada. Esto es una preparación, recuerde que hemos tenido un año difícil para prepararnos y todo lo que tenemos ahorita hacia adelante es una preparación para llegar bien a la eliminatoria para que pueda conformar el equipo con sus jugadores. Él está contratado para toda la eliminatoria. La idea es tener un trabajo con el profesor Coito hasta el 2026, este un trabajo que va en camino y proceso, con toda la esperanza que todo salga bien. Tenemos dos meses con mucho futbol y competencia y al final es terminar con un buen grupo de jugadores para enfrentar las eliminatorias.



¿Se jugará con público las eliminatorias?

Creo que como todo en la vida en este tema tenemos que ir con paciencia para ver cómo va avanzando el país y conforme a eso, se irán tomando las decisiones, esperemos en Dios que se pueda jugar con público y que para esa época estemos con más tranquilidad aquí en Honduras. Con respecto al torneo de Liga Nacional, todavía no está definido, hay una posibilidad que pueda haber una porcentaje pequeña de gente en el estadio pero todavía eso está en evaluación.



Usted como presidente de la Fenafuth ¿qué piensa de las quejas del América de México luego del juego ante Olimpia?

Ellos perdieron un partido en su estadio contra un equipo hondureño. Gran mérito para el Olimpia, es una hazaña deportiva para un club hondureño ganarle al América y en el Azteca. Ellos han utilizado este tema para desviar la atención del partido al tema del jugador, para un disuasivo de información, buscando que no salga que el América perdió sino que la lesión de su jugador. Felicitar al Olimpia por ese gran resultado, es importante para el fútbol hondureño.

¿Siente que siguen menospreciando el fútbol hondureño?

Es un disuasivo que ellos utilizaron para desviar la atención de una derrota en su casa contra un equipo centroamericano. Ustedes y nosotros sabemos cómo funcionan los códigos de disciplina, no funcionan de esa manera, Yustin Arboleda hizo una jugada accidental y lastimosamente salió lesionado el rival, hasta ahí llega, lastimosamente el muchacho López salió lesionado pero creo que fue accidental.



Han reactivado el fútbol en todas sus categorías...

Sí, los departamentales ya empezaron, el futbol amateur está jugando a nivel nacional, es para sacar el ascendido a la Segunda División, el ascenso también está en medio de su torneo y la Liga Nacional pues va encaminado. Ahorita sumamos un torneo Sub 18, es invitacional y es para reactivar a esa generación de fútbolistas que estaban parados y que tengan una opción a seguir creciendo como jugadores y puedan ser tomados en cuenta en pretemporada de los clubes en julio y que lleguen en forma para competir. Participarán todos los equipos, a excepción del Honduras Progreso y Real Sociedad, su lugar fue tomado por Juticalpa y Atlético Choloma.

¿Fabián Coito no está en Honduras, volvió a viajar a Uruguay?

Es un asunto personal pero este viernes ya regresa a Honduras.