David Suazo sobre la 'H': "Hay buen material humano para clasificar a Qatar 2022"

El laureado exfutbolista hondureño, David Suazo, habló ampliamente este lunes en entrevista para TDTV sobre la Selección Nacional de Honduras, Sub-23 y el trabajo de Fabián Coito camino a Qatar 2022.

No es un secreto que la trayectoria de "La Pantera" fue brillante destacando en clubes de Italia como Cagliari e Inter, además de sus participaciones en Juegos Olímpicos de Sydney 2000, eliminatorias, Copa Oro y finalmente el Mundial de Sudáfrica 2010.

En palabras de Suazo "yo pienso que el profesor tendrá buen material para hacer un grupo importante. Ya pasó un Mundial, el otro hay que agarrarlo de nuevo. Hay buen material humano. Los muchachos de la Sub-23 nos han abierto los ojos".

Además alabó la clasificación a los Juegos Olímpico de Tokio y el trabajo de jugadores de la Sub-23 como Denil Maldonado, Edwin Rodríguez, Luis Palma y Alex Naíd.

"La cosa fundamental es que ellos ya dejaron un legado importante, ir a afrontar a México, en México y dejar una bonita imagen es lindo, a todos nos dejó una bonita imagen. Lo único negativo de esto es que la Federación piensa que basta poquito para hacer estos logros, cuando se requiere un poco de trabajo y programación, algún campo más", señaló David Suazo.

También guardó lugar para dejar un consejo a la joven plantilla catracha que busca abrirse paso en el fútbol:

"Ellos saben la oportunidad grande que les viene, más allá de lo que van a representar a la selección, son las oportunidades que se vienen atrás. Es la visión que tiene esta competición y ellos han demostrado que pueden estar, yo pienso que ellos tienen que vivir esta competición como un Mundial porque es el Premundial para estar en uno. No puedes pedir otra cosas, es el Mundial de ellos porque después no se sabe quiénes llegarán".

RECUERDO DE SU GOL ANTE NIGERIA

En los JJOO de Sydney 2000, David Suazo fue uno de los anotadores ante Nigeria. Hoy recordó ese pasaje como una anécdota inolvidable.

"Llegamos con mucha emoción, teníamos que jugar contra el campeón. Cuando llegó el profe "Primi" me dijo -déjate de pajita que vos y Julio van jugando- entonces no teníamos que dormir, fue un viaje largo, pero a esa edad se podía. Fue un buen partido a pesar de que era nuestra primera aventura en una Olimpiada. Se hizo un buen papel a pesar que no pasamos a la siguiente ronda", comentó.

Finalmente, hizo énfasis en que el entrenador uruguayo ha tenido un proceso diferente con el combinado catracho a diferencia de Reinaldo Rueda camino a Sudáfrica, "la pandemia ha limitado el trabajo del profe", sin embargo, considera que habrá que tenerle paciencia y que confía en que se clasifique a una cuarta Copa del Mundo.