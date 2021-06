Fabián Coito responde a las críticas tras el llamado de Benguché y manda mensaje a Estados Unidos

Fabián Coito ya palpita el duelo de semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf ante su similar de Estados Unidos en Denver, Colorado, este jueves a las 5:30 de la tarde (hora Honduras).

El estratega uruguayo de la Selección de Honduras le ha otorgado una entrevista a DIEZ donde habla de este duelo que sostendrán ante los gringos, también se refirió al llamado de Jorge Benguché, criticado por un sector de la prensa y afición hondureña.

LA ENTREVISTA DE DIEZ A COITO:

Último entrenamiento antes del juego: "Tuvimos una actividad a nivel grupo transmitiendo la idea e intentar anticipar cosas que van a suceder en el juego. Observamos a los rivales, para eso pensamos la estrategia y elegimos futbolistas para llevar adelante la estrategia. Buscamos imágenes y hablando situaciones, después llevamos eso al campo y hay cosas que no se pueden reproducir; transmitimos una idea, la plasmamos en el campo, se corrige, se mejora, la repetimos y se sigue mejorando."

Edrick o Buba López: "Es la duda para toda Honduras, no es duda para mí, ya está definido pero como la información es poder, la vamos a dar cuando demos todo el equipo".

Jorge Benguché realizó la gira europea con la selección hondureña.



Quién acompañará a Maynor Figueroa: "Ahí se da como una doble elección, primero ir formando un continuador de figura de Maynor que me gustaría que el tiempo no pasara y lo tuviéramos para siempre, no solamente por su nivel, que ahí podríamos entrar en eso muy subjetivo, sino en lo que transmite, en lo que genera, sería lindo mantenerlo siempre, por lo tanto no podemos negarnos al inexorable paso del tiempo y también saber que tarde o temprano vamos a tener que ir encontrando un sustituto a Maynor, si no de momento cuál es el mejor complemento para esa defensa central. Vamos a jugar con tres defensores, y estamos en la búsqueda de ese jugador, que la personalidad de Maynor no lo opaque y que al contrario, sienta confianza y posibilidades de tener un buen rendimiento al lado de Maynor".



El llamado de Jorge Benguché: "La decisión tiene que recaer sobre mi porque en nada para venir influyó Jorge, de hecho, en la primera convocatoria no estaba. Las diferencias entre Jorge y quien podría haber estado, no voy a dar nombres para no entrar en polémicas, pero yo tengo en vista más de algún nombre que circula pero que lamentablemente en los últimos tiempos ha sufrido lesiones y le ha quitado continuidad, la diferencia, para mi gusto, no son significativas, desde el punto de vista futbolístico. Jorge estuvo con nosotros en Europa, otros no pudieron estar, me encargué de averiguar cómo entrenó estos últimos días en el Boavista, me parece que está en una buena edad que debemos recuperar a ese futbolista que no hace mucho tiempo se pedía para la selección. No encontró en Boavista el lugar ideal para desarrollar su fútbol, su juego, el fútbol europeo cuesta en adaptación. La selección no es para recuperar jugadores, pero sí para mantener y darle confianza a jugadores en los que creemos y me pareció que era una buena oportunidad para contar con Jorge. Aparte, la ausencia de Romell Quioto dentro de los jugadores elegibles, me parece que Jorge, como lo íbamos a utilizar en la zona central a Quioto, estaba un poco cercano en lo que podía darle al equipo".

Honduras se ha entrenado en Denver pensando en Estados Unidos.



Versión que se verá de Honduras: "Yo tengo una buena expectativa en lo que podemos llegar a dar, quisiera un equipo que sepa lo que hemos intentado transmitir en los entrenamientos, que parte de la estrategia es limitar el rival y respetar las fortalezas de Estados Unidos. Tener carácter, tener personalidad, no claudicar nunca, tener convencimiento y compromiso con la idea".



Están por merecimiento en las semifinales: "Lo ganamos legítimamente, lo conseguimos dos fechas antes, nadie nos regaló nada, pero al margen de eso que pasó hace mucho tiempo, nos permitió seguir ganando en observación y fútbol. Hay futbolistas de Honduras que podrían estar en mejores ligas, nosotros deben de luchar para que nuestros jugadores jueguen en mejores ligas porque están capacitados, pueden hacerlo, deben de atacar esos puntos del porqué no pasan esas situaciones. Ahí está un gran tema para el desarrollo del fútbol hondureño, sino siempre vamos a estar diciendo lo mismo cuando haya un torneo, que somos la cenicienta, son mejores que nosotros, juegan en mejores ligas o venimos al torneo solo a participar. El desafío de Honduras es clasificar, pero aparte, ir a los eventos mundiales a luchar por un buen posicionamiento".