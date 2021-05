Fabián Coito habla de Romell Quioto, se acuerda de Henry Figueroa y le manda un mensaje claro a "Patón" Mejía

Follow @GustavoRocaGOL

Fabián Coito habló con DIEZ y despejó algunas dudas sobre lo que se viene en la Selección de Honduras. El uruguayo cumplió 29 meses de trabajo al frente de las representaciones hondureñas de fútbol y ha sacado sus valoraciones de ello.

VER MÁS: Romell Quioto es baja y se suma un nuevo delantero a la "H"

Asimismo, el estratega uruguayo, otrora futbolista del Olimpia de Honduras, se sintió satisfecho de la dura pelea futbolística que se tienen Edrick Menjívar y Luis López en la portería del elenco hondureño. No perdió la oportunidad para enviarle un mensaje al "Patón" Mejía, quien pide a gritos desesperados un llamado a la bicolor.

Coito, con respecto a la Sub-23 también confirmó que sí harán uso de los refuerzos, que ya tienen una lista elaborada pero que todavía no tienen definidos a los tres jugadores que podrían reforzar al elenco olímpico en Tokio 2021.

LA ENTREVISTA DE DIEZ A FABIÁN COITO:

De forma breve, profe, ¿cómo resume estos 29 meses trabajando en Honduras?

No es fácil hacerlo brevemente pero desde el punto de vista profesional, estoy satisfecho de cómo hemos aprovechado el tiempo, más allá de que nos interrumpió un año, el 2020, que fue excepcional para todos. Nos cortó la continuidad de un trabajo, nos puso un poquito en el freezer y vos volvió al fútbol sobre el final del año. Pero creo que hemos intentado aprovecharlo, lo hemos trabajado mucho con la Sub-23 en busca de los objetivos de que ganaran experiencia a través de los entrenamientos y partidos que hemos podido tener. También apuntalando y apoyando futbolistas para que su desarrollo personal sea en beneficio de la selección nacional.

Edrick Menjívar y Luis López son los dos porteros más importantes en la actualidad.

¿Cómo valora el nivel alcanzado por Edrick Menjívar de un año hacia aquí, que de hecho no era ni convocado y ahora es el titular?

Ha tenido un crecimiento muy bueno fruto del trabajo, de la continuidad, de la confianza. Tiene condiciones, tiene un gran físico y una buena edad, realmente estamos muy contentos porque en una posición como es el marco tener muy buenos jugadores actuales es bueno y también porque es un proyecto a futuro.



¿Ya le sacó mucha ventaja en la portería a "Buba" López?

Esa es una parte de la información a los efectos de la determinación final, en ese sentido la continuidad que ha tenido Edrick, los resultados lo hacen a él un portero de mayor experiencia de lo que era hace un tiempo. La experiencia ganada en Olimpia, la confianza, el rendimiento ha sido bueno, pero Buba le ha dado cosas muy importantes al fútbol y también los entrenadores, en esa confianza que hablamos de Edrick se vio a través de la repetición y el apoyo porque no podemos olvidar que un equipo es más que un futbolista y Buba hace muchos años es el portero de la selección y también tiene un buen nivel.



Sabemos que Romell Quioto anda en un nivel óptimo, lo ha demostrado en MLS, pero ¿qué espera de diferente de él ahora que ha regresado?

Yo a Romell Quioto lo considero de buenas características, muy potente, se ha ido ubicando en la parte central del ataque, ha dejado un poco lo que era un trabajo en la banda que a mi me parecer lo beneficia a él porque es la zona donde el más influye porque está cerca del arco rival y de la zona defensiva rival, por lo tanto nos obliga a nosotros a buscar futbolistas de banda que tengan lo que Romell le podía aportar al equipo que era un gran recorrido, la llegada del lado contrario con un jugador de mucho porte físico a la zona del segundo palo y sobre todo la intención de contar con él para ver en qué lugar del campo nos beneficia más. Lógicamente que quisiéramos contar siempre con él pero las situaciones sanitarias nos han impedido muchas veces contar con Romell pero ahora nos vemos beneficiados por ese nivel que ha mostrado en el Montreal que no la tenía en el Dynamo porque no tenía continuidad.

Alberth Elis se convirtió en un referente de la escuadra hondureña. Juega con el Boavista.

Tras un año en Portugal con el Boavista ¿qué nuevas cosas ha adquirido en Europa Alberth Elis?

Hay conceptos del juego que de repente no son tan importantes o no son tan fáciles de observar a los ojos del espectador pero es a partir de los grandes conceptos del juego de cómo debe el futbolista promoverlos, provocarlos y estimularlos. Alberth era un jugador que jugaba mucho en función del balón, que estaba muy pendiente del ataque, hacía de su juego algo un poco monótono, jugar por banda, aprovechar su velocidad, jugar al uno contra uno o ir en busca del duelo aunque el rival propusiera jugar. Cobertura, relevo y él igual lo intentaba, ahora jugando al frente del ataque tiene más espacios y libertades, tiene que identificar más los espacios y diferenciar cuándo es un delantero de apoyo y cuándo es un delantero de ruptura y desmarque, eso debemos trabajarlo acá a nivel de formativa a partir del concepto del juego cómo un jugador lo provoca. Para mi, clave en él, son los perfiles, en cualquiera pero él lo ha mejorado, cómo debe de recibir, cómo se debe de perfilar, qué debe de buscar, cuál es su fortaleza y cómo debe de estimularla, lo que pasa que una de sus diferenciales es su carácter y eso lo ha llevado a que se haya podido imponer en un fútbol tan difícil como el europeo, yo lo he hablado con él y se lo transmito a los futbolistas que se están formando, el carácter que él ha tenido y el desafío que ha buscado con ir al fútbol europeo cuando estaba cómodo en el fútbol de la MLS que es competitiva pero Europa es la meta del fútbol y él no dudó en ir a conquistar un mercado como el europeo y habla de muchas cosas y eso es de las cosas más importantes que él tiene.



Con respecto a Boniek García, quien está jugando como central, pero usted ¿en qué posición lo utilizará en la selección?

Como volante él tiene cosas muy importantes, quizá hoy producto del paso inexorable del tiempo que a todos nos afecta, todos lo vamos pasando, lógicamente que va ganando la experiencia y el entendimiento del juego y va perdiendo lo que son recorridos, desplazamientos que es muy importante para la posición. Yo lo he visto jugar como marcador central y me ha sorprendido gratamente. Domina la posición, rompe hacia adelante, le da salida al equipo pero después hay situaciones del juego particulares como son los duelos aéreos en el área que él no está acostumbrado, no los ha hecho habitualmente, los riesgos que impone jugar en la última línea defensiva que él los tiene que adquirir, sabiendo lo que está rindiendo en el Dynamo, puede jugar en cualquiera de las dos opciones y depende de las características del rival. Aparte es una posición donde hemos perdido para mi gusto un gran jugador como era Henry Figueroa, un gran defensa central, de los jugadores que más me sorprendió cuando yo llegué a Honduras, hoy Henry tiene un impasse que no podemos contar con él a corto plazo. Denil Maldonado está con una lesión, tenemos pocos futbolistas en esta posición, Maynor, si hablamos que Boniek le está pasando factura la edad, también a Maynor, por supuesto, eso es innegable, por lo tanto debemos buscar buenos futbolistas, es importante que aparezcan. Boniek pudiera ser una solución a corto plazo.

Fabián Coito asegura que le encantaría volver a poder contar con el defensor Henry Figueroa.

¿Ha hablado con Henry Figueroa?

La última vez que hablé con él fue cuando estábamos haciendo el viaje en marzo a Europa, luego intenté localizarlo y no he podido, siempre he intentado hablar con él y hemos hablado aún cuando él ha estado fuera de la selección. Me siento cómodo charlando con él, me gustaría por supuesto volver a tenerlo.



Patón Mejía ha pedido a gritos un llamado a la Selección de Honduras, pide solo una, ¿por qué no lo ha considerado?

Sí, cómo no. Opino que es un mediocampista de carácter, de temperamento, muy importante para la posición, es un volante central del mejor equipo del fútbol local, si no ha sido considerado en estos momentos es porque los que hemos convocado me parece que tienen mejores posibilidades que él, no está descartado y en esto, de tanta competencia, jugadores con carácter y temperamento son importantes.

¿Le pide paciencia?

Sí, claro.



Con respecto a Emilio Izaguirre, ¿siente que el ciclo de él en la selección culminó?

No. Emilio tiene una gran experiencia que podría volcarlo en los planteles en los que esté, eso lo considero de mucha importancia, por lo tanto, de ninguna manera puedo decir que está acabado, lo cual ni prometo ni digo nada a futuro porque eso no lo sabe nada.



HABLÓ SOBRE LA SUB 23



¿Qué planes hay con la Sub-23, ya se confirmó amistoso ante Japón, pero cuándo inician los trabajos y cuándo viajan?

El grupo viaja los primeros días de julio, entre el 5 y el 8, depende de los amistosos que haya, Japón es uno, el otro estaba por confirmarse porque habrá dos amistosos más, estamos en la decisión de los futbolistas que puedan reforzar a la Olímpica para que le den un aporte a los jugadores jóvenes.

Gustavo Roca, periodista de DIEZ, junto al técnico de la selección hondura, Fabián Coito. FOTO: Jeffry Ayala.

¿Harán uso de los tres refuerzos, ya tienen los nombres?

Tenemos un número de nombres que excede el límite a las posibilidades de los cuales estamos manejando. No puedo dar nombres porque no se los hemos dicho ni a ellos, porque también está la Copa Oro, no podemos desproteger a la selección mayor. Veremos con qué futbolistas podemos contar.

El último informe que tuvo de Denil Maldonado ¿qué decía y tiene posibilidades de llegar a tiempo?

Da la impresión que sí, él está poniendo el máximo de lo que él puede aportar, creemos que pueda llegar.

Carlos Pineda sueña con Tokio, pero ¿usted cómo lo ve?

Yo hablo con Carlos, no lo he visto, él está haciendo todo lo posible para llegar y por supuesto que sería un refuerzo poder contar con Carlitos en los Juegos Olímpicos.