Roger Espinoza y Romell Quioto palpitan la semifinal entre Honduras y Estados Unidos

En una nota para Diario La Prensa, los futbolsitas Roger Espinoza y Romell Quioto palpitaron el encuentro entre Honduras y Estados Unidos por el Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf.

En un principio Romell Quioto iba a estar en la Liga de Naciones, anteriormente iba a atender el llamado del seleccionado en la gira europea de marzo pero no pudo por motivos relacionados al Covid-19. "Ha sido bastante duro, es algo que yo ya días lo estoy esperando, he estado trabajando para eso. Siempre ha sido mi anhelo estar en la selección, representar a mi país, pero debido a tantas situaciones no se ha podido dar la oportunidad. Toca seguir trabajando, tener paciencia, en su momento se va a dar la oportunidad de nuevo", declaró el delantero del CF Montreal.



Palpitando el duelo semifinal entre Honduras y Estados Unidos por la Liga de Naciones, el mediocampista de Kansas City, Roger Espinoza, habló sobre la altura en Denver "va a afectar un poco, pero la mentalidad juega muchísimo, a veces uno en la MLS juega partidos en la altura y los gana. Tiene que ver mucho con la mentalidad y como salgan en el partido", avisó.



El "Kung Fu" aceptó que el seleccionado nacional "tiene un grupo que gusta muchísimo y creo que tiene la mentalidad bien alta", y también consideró "los jugadores de Estados Unidos tampoco son de la altura, sé que estuvieron en Suiza pero no es lo mismo vivir en la altura que entrenar unos días. Sé que los jugadores de la selección están bien preparados y les va a ir muy bien. Sobre el mismo tema Quioto contó su experiencia personal "las pocas veces que he jugado ahí sí se siente un poco, sobre todo al principio, en los arranques uno se ahoga un poco, pero cuando encontrás el ritmo del partido se va pasando", aseguró.



Consultado sobre la nueva camada de la Selección Nacional y qué jugadores le gusta, Espinoza fue honesto "siempre me gusta hablar de los mayores porque son los que dan la pauta y la confianza en la selección; de los jóvenes Kervin Arriaga anda muy bien, como todo jugador hondureño juega muy bien, con mucha garra; con un poquito de cuidado de no perder la cabeza le va a ir muy bien. (Bryan) Acosta que está aquí en el FC Dallas me gusta muchísimo, Alex López para mí está en su mejor momento futbolístico y para mí podría jugar en cualquier equipo" elogió.



Roger Espinoza sigue agrandando su legado con el Sporting KC de la MLS Quioto también dio su opinión sobre los jóvenes de la "H" y conincidio con Roger cuando apuntó que "Arriaga anda en buen nivel, el mismo Edwin Rodríguez viene haciendo las cosas de la mejor manera, también está Deiby Flores en la mediacancha; hay varios jovenes que vienen haciendo las cosas bien".



Sobre el duelo de esta noche ante Estados Unidos y su estilo de juego, Quioto aseguró que a "Honduras debe salir a jugar, no puede estar todo el tiempo esperando, ellos tienen buenos jugadores que les gusta jugar mucho", Espinoza, capitán del Sporting KC habló de la presión que puede ejercer el equipo de Fabián Coito "tiene que saber cuándo presionar, debe intentar tener el balón, tiene jugadores para hacerlo, la presión va a estar ahí, en el Preolímpico lo hizo, imagino que va a intentar hacer los mismo por momentos del partido", analizó.



La falta de ritmo Maynor Figueroa no los preocupa, Roger afirmó que está confiado ya que el gran capitán de la selección tiene "ese profesionalismo que lo marca a él, trabaja muy fuerte y sé que si tiene que jugar 90 o 120 minutos lo va a hacer a tope. Él sabe como se tiene que preparar, seguro está preparando a los jóvenes de buena manera".



Romell Quioto estaba citado a la Selección Nacional pero una lesión lo apartó de la convocatoria Si bien la Selección de las Barras y las Estrellas tiene una generación con mucho talento, también tiene futbolistas muy jóvenes; mientras que Honduras tiene en varios jugadores una trayectoria y una experiencia importante. "Es algo que le puede ayudar mucho a Honduras, a veces la experiencia le puede ganar a la juventud", apuntó Quioto, y complementó Roger "Yo la verdad estoy muy positivo, los jugadores saben manejar bien los tiempos, los jóvenes igual, me acuerda mucho cuando iniciamos en 2011-2012. La Selección tiene muchísima experiencia y eso me deja tranquilo".



Finalmente, ambos jugadores tuvieron históricas participaciones en Juegos Olímpicos, Roger Espinoza fue la figura en Londres 2012 y Romell Quioto una de los jugadores preponderantes de Río 2016. Preguntados sobre los próximos Olímpicos de Tokio, ambos recordaron sus papeles.



"Le debo mucho a las generaciones anteriores, ya son cuatro Olimpiadas seguidas y eso tiene mucho que ver. Poco a poco Honduras va creciendo, esta generación va con mucha mentalidad y es posible que se lleven la medalla de oro, por qué no soñar así si la generación de Quioto fue la que llegó más lejos (...) vi muy bien a esta selección en México, con jugadores con hambre de triunfar".



Por su parte Romell Sammir apuntó "es una linda experiencia las Olimpiadas, se disfruta bastante, ellos tienen que ir con la misma mentalidad o una mayor que la que han tenido las anteriores generaciones, han crecido mucho, ojalá puedan hacer un buen papel", deseó.