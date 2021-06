¿Cuál es el premio para el campeón?: Las 10 cosas que debes saber del Final Four de Concacaf

Con los juegos Estados Unidos vs. Honduras y México vs. Costa Rica se pone en marchaen Denver, Colorado el Final Four de la Nations League de la Concacaf.

La Liga de Naciones se puso en marcha en el mes de septiembre de 2019 y tenía calendarizado jugar las finales en junio de 2020, pero se postergó para este 2021 por la pandemia de covid-19.

Honduras avanzó hasta esta instancia al cerrar como líder del Grupo C y Estados Unidos terminó primero del A en la Liga A.

Los ganadores de estos encuentros se enfrentarán el domingo 6 de junio en la final para definir al campeón. Los perdedores se medirán por el tercer lugar.

¿Cuál fue el objetivo de la creación de la Nations League?, ¿Qué se llevará el equipo que se corone? A continuación las 10 cosas que debes saber del certamen.

1 SEPTIEMBRE DE 2019 La Liga de Naciones de la Concacaf la conforman 41 selecciones divididas en tres ligas; A, B y C con ascensos y descensos. El objetivo fue sustituir los amistosos en Fechas FIFA para que equipos no jugaban más de 10 partidos en 4 años tuvieran mayor actividad y ayudar así al desarrollo de dichas naciones.

2 ¿pOR QUÉ GUATEMALA A LIGA C? La Selección de Guatemala fue inscrita en la Liga C. Perdió el derecho a formar parte de las A o B por una sanción de dos años impuesta por la FIFA.

3 los mejor rankeados La Liga la conformaron los 12 equipos mejor rankeados. Se divirieron en cuatro grupos de tres equipos. Honduras conformó el C junto a Martinica y Trinidad y Tobago.

4 ascensos y descensos {Cuba, Haití, Trinidad y Tobago y Haití descendieron a la Liga B. Sus lugares los pasarán a ocupar Granada, El Salvador, Jamaica y Surinam que lograron su ascenso.

5 Clasificados a Copa Oro 2021 Los dos primeros lugares de la Liga A y los líderes de la Liga B se clasificaron directo a Copa Oro 2021. Los terceros de la Liga A, los segundos del B y los primeros de la C se disputa los tres boletos restantes.

6 Avanzaron al final four Los cuatro líderes de la Liga A; Estados, Unidos, México, Honduras y Costa Rica se miden en Denver en el Final Four para definir al campeón de la Liga de Naciones.

7 Trofeo con diamantes En Mayo de 2021 la Concacaf presentó el trofeo que se llevará el campeón. Fue hecho en Milán, Italia y en su base tiene grabados los nombres de las 41 selecciones participantes y la misma cantidad de diamantes.

8 Posición EN EL RANKING Los puntos sumados por las selecciones en la Nations League sirvió a cinco equipos para posicionarse mejor en el ranking FIFA y asegurar un boleto al octagonal final rumbo a Qatar 2022.

9 ¿el premio para el campeón? El campeón se llevará el trofeo y la medallas de oro. Pero no recibirá remuneración económica, no se estipuló en el reglamento de la comperencia.