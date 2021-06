El blog de Ponce Morazán: "Me estoy cansando de poner el pecho por el Choco Lozano y de más fracasos"

¿Hasta cuándo el perder tendrá consecuencias en la selección mayor de fútbol de Honduras?

El debate resurge después de la derrota contra la inflada representación de los Estados Unidos que nos echó de la final en la Liga de Naciones de la Concacaf, torneo experimental

No siempre el resultado es el producto del juego, así lo evidenció el referido encuentro ante una mal denominada generación de oro de Estados Unidos que por ahora no ha ganado nada y que en honor a la verdad por ahora no intimida a rivales competitivos.

Aunque eso es lo que brota mi preocupación: se perdió ante una selección de jóvenes talentosos, algunos de ellos en equipos de la élite europea, pero muy inferiores aún a otras selecciones de EEUU que yo he visto.

EL PROCESO DE COITO: BUENAS SENSACIONES, PERO NO HAY RESULTADOS

El fallo ante Estados Unidos le ha pasado factura a Lozano y le han llovidos muchas críticas.

Debo reconocer y eso ya es mucho, que por antecedentes de encuentros anteriores, el estilo de fútbol de la Bicolor a mi no me venía agradando y peor los resultados, pero ante Estados Unidos me quedaron otros síntomas en la percepción .Quizá fue por el rival, nada que ver con el que me vendieron.

Sin embargo, los errores siguen siendo los mismos en la lucha por ganar y no perder los partidos decisivos, como ya ocurrió en el 2018 en la Copa Oro, en los inicios con el uruguayo Fabián Coito. No hay goles por más fáciles que parezcan y los terminamos recibiendo en el final de las cuentas.

Debo destacar el orden defensivo de la representación nacional con un sistema 4-4-1-1 desde el sacrificio de Ellis y Lozano en la tarea defensiva, como soporte para Deybi Flores, el más lúcido de los medios, con Alex López intermitente, igual con Rigo Rivas y Jonathan Rubio.

ASÍ VIERON A LA H PERIODISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Si de destacar se trata, en la órbita sobresalen Kevin Álvarez, Maynor Figueroa, Marcelo Pereira, mientras estuvo en la cancha, y el arquero Luis López solvente siempre que le tocó resolver.

Estados Unidos con una selección de mucho ruido y pocas nueces ejerció peligro en los movimientos de Gio Reyna, Cristian Pulisic, con menos influencia; más la salida de conexión con los atacantes del zaguero Jhon Brooks y los volantes Yueil y Mackennie.

La escuadra hondureña tenía bien calculadas sus transiciones en el juego con Elis en los explosivos desbordes y Lozano en la función de enganche más que de delantero, ya sea de espalda o de frente a la portería rival .

El encuentro se iba consumiendo y parecía por lo menos para el empate y los penales hasta que se produjo la trágica jugada que tradujo el gol de los Estados Unidos, a tres minutos del final. Esa una historia ya muchs veces contada. Somos campeones en las desconcentraciones.

Antes de semejante epílogo, Buba López nos salvó dos veces y Honduras tuvo dos claras de gol una que evitó en la línea de meta Sargent y la otra en la que el Choco Lozano falló increíblemente por una mala decisión de él.

La referida jugada fue producto de una contra de Honduras que surge de una destrucción de Maynor a un ataque de Estados Unidos, la que dejó en un mano a mano al delantero del Cádiz con el arquero Steffen en momentos cruciales del compromiso .

Yo estoy cansado de "poner el pecho" por este delantero cada vez que tiene enormes errores en la definición y he llegado a la conclusión que debemos olvidarnos de él como solución goleadora .

Por eso hemos insistido que se requiere otras opciones como centros delanteros, tales como Bryan Rochez o Jerry Bengtson, por más que broten muchos anticuerpos contra estos dos futbolistas. Al fin y al cabo la selección no es un concurso de popularidad .

Tampoco a Elis lo veo como el 'pistolero",por lo que vi incluso en el referido choque ante Estados Unidos,aunque si podrá ser un gran aporte para el 9 que se busca afanosamente.

Elis ha tenido mucha evolución con su juego ahora en el Boavista de Portugal con una buena mezcla de técnica y velocidad, lo que pudo verse contra los norteamericanos aunque no resultó suficiente para lograr el objetivo .

De lo que también me estoy fastidiando es de tantos partidos sin ganar por más que las sensaciones del juego sean buenas como ante Estados Unidos y no ganar nada en eventos oficiales con la selección mayor .

Ahora hay que disputar el encuentro por el tercer puesto contra Costa Rica, en el clásico centroamericano, sin perder de vista el resultado, puesto que el último lugar no será ni masticable.

Los ticos con muchísimas bajas, entre ellos Keylor Navas, Kendal Waston y Ronald Matarrita, frenaron la artillería pesada de México y solo pudieron perder en penales. Al igual que Honduras la escuadra dirigida por Ronald González no gana desde hace varios meses.

Contra Costa Rica solo importa ganar, si lo demás vien, bienvenido. Ya es tiempo señor Coito de acabar con esa amnesia de no poderle ganar a ningún rival. No lleguemos al extremo del que perder tenga consecuencias pronto.