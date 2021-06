La durísima historia de vida de Alex Güity, el portero que debutó con la Selección de Honduras ante México

La vida no siempre le sonríe de la misma manera a todas las personas y hay quienes sufren un poco más para poder ganarse el pan de cada día y sacar adelante a los suyos.

Para doña Suyapa Mabel Barrios, madre de Alexander Güity Barrios, portero del Olimpia y que el sábado 12 de junio debutó con la selección de Honduras, recuerda lo difícil que ha sido poder sacar adelante a sus cinco hijos, entre ellos a Ricardo Barrios, ex futbolista de Motagua,

En medio del tráfico que impera en la capital (Tegucigalpa), DIEZ logró llegar a la colonia Alemán (Comayagüela), donde muy gentil nos recibió doña Suyapa en una casa donde renta.

Mientras la pequeña Deena Barrios (su hija menor) hacía sus tareas en las gradas de la puerta principal, pedimos permiso para ingresar, nos invitó a pasar a la sala y comenzó a contarnos una dura historia.

Suyapa Mabel Barrios es madre soltera con cinco hijos (tres varones y dos mujeres), pero después de muchos años comienza a ver una luz de esperanza ahora que dos de sus retoños trabajan y se han convertido en futbolistas.

Alex Naíd ha tenido el honor de pararse bajo los tres palos y defender el arco de la selección de Honduras en su primer partido con la Selección de Honduras a sus 23 años.

En 2019 hizo su debut en Liga Nacional Puerto Cortés ante Platense por la lesión de Donis Escober y la ausencia de Edrick Menjivar, ahora lo hizo por el mismo motivo, Buba López cayó lesionado.



"Yo a ellos los he criado sola y con el esfuerzo de la familia que cuando han podido me han apoyado. Ahora que ellos tienen ese trabajito, ahí vamos saliendo como sea", dice con una voz llena de esperanzas.

Y es que la familia Barrios pasó momentos duros, nunca han conocido la comodidad, pues ella junto a sus pequeños tenían que dormir en un pequeño cuarto por la dura condición económica que tenían.

La mamá de Alex ha pasado duros momentos para poder sacar adelante a sus cinco hijos, dos de ellos se han convertido en futbolistas. Foto Ronald Aceituno

"Ha sido dura, bastante. Nosotros antes vivíamos en una cuartería pequeña donde dormíamos juntos, amontonados. Para mí es una alegría ahora que ellos están jugando y sé que Dios los va llevar más largo porque se lo merecen", recuerda.

Con su mirada puesta en una de las fotos de sus hijos, doña Suyapa Barrios trae a su mente el momento en el que sus hijos comenzaron a sentir el deseo por practicar fútbol, pero en su bolsillo no habían los recursos suficientes para tener los implementos necesarios.

"Ellos empezaron a ir a entrenar al Emilio Larach y recuerdo que habían veces que no tenían (dinero) para ir y yo les decía ¿cómo van a ir?. 'No mami, no se preocupe, nosotros vamos a llegar", me decían ellos", recuerda con voz quebrantada.

Con el sueño de querer un día figurar en la Liga Nacional, Ricardo Barrios y Alex Güity tenían que hacer de las suyas e ingeniárselas para poder llegar desde la colonia Rivas (por Camosa), hasta la Kennedy.

"Me cuentan ahora que a veces se paraban y le decían a algún busero: "denos jalón al Emilio y ellos les decían súbanse" y así es como ellos han llegado hasta donde hoy están".

Y agrega: "Ellos se iban a entrenar a veces a las 6:00 pm y llegaban a veces a las 9:00 de la noche y a veces se venían caminando. Yo les digo que por el esfuerzo que han hecho deben de aprovecharlo".

Mientras Alex Güity se sentaba en uno de los sillones de la sala y con su celular en mano chateaba con sus amigos, su madre recuerda las peticiones que hacía al Todo Poderoso en aquel duro momento que vivía. "Yo le decía a Dios: 'algún día me vas a sacar de aquí con mis hijos'. Cuando vivíamos ahí, solo uno sabe lo que sufríamos".

El joven arquero tiene 23 años jugó su primer partido con la Selección Mayor de Honduras y será titular en Tokio 2021.

Diferente a muchas familias, Alex Güity Barrios tampoco tuvo la oportunidad de crecer bajo el amor y rigor de un padre, pues el suyo (Alex Humberto Güity) se fue a Estados Unidos, cuando este era un niño.

"Le agradezco de Dios bastante. Yo tengo 43 años y me las he visto 'tile' con ellos cuando estaban pequeños porque nunca conviví con los papás de ellos. Yo saqué modista y trabajaba, pero no ganaba mucho para poder mantenerlos a todos. Yo me preguntaba ¿como vamos hacer?, pero Ricky ya estaba entrenando con reservas de Motagua y empezábamos a pagar poco a poco", recuerda.

FELICIDAD POR SUS HIJOS EN EL FÚTBOL



Tras una vida de lucha y sacrificio, la mayor alegría que hoy nos cuenta doña Suyapa Barrios es el momento en el que sus hijos han debutado en la Liga Nacional. Barrios lo hizo vestido de azul profundo y Alex Güity con el Olimpia.

"Me siento orgullosa de ellos, ya el primero que debutó fue Ricky (Ricardo Barrios) y ahora miro a Alex y es un orgullo para mí", dice muy feliz.

Ricardo Barrios, hermano de Alex, debutó como futbolista en Motagua. Foto Ronald Aceituno

Además agradece a los directivos de los equipos capitalinos. "Yo le agradezco a Motagua por el tiempo que lo tuvo y ahora con Olimpia que ahí está Alex (Barrios) los voy a apoyar".

Con una voz de deshago, la madre de Alex Güity Barrios asegura sentirse reconfortada por lo que sus hijos están logrando en el fútbol. "Hoy puedo ver un poco de bendición y se lo agradezco a Dios. Esto ahora empieza, yo sé que Alex va a llegar largo y le agradezco al Olimpia desde que lo ha tenido ahí desde reservas".

Y es que los recuerdos vienen a la mete y al consultarle como fue Alex en su infancia, doña Suyapa es claro. "Él ha sido un poco inquieto y uno de mamá con los hijos siempre reniega, pero de malcriadezas nada. Mis hijos nunca han sido malcriados. Así como yo les he dado respeto, ellos me han respetado".

El primer equipo de Alex fue el club Recreativo de Tegucigalpa. Foto Ronald Aceituno

Doña Suyapa Barrios no es fanática del fútbol, pero si de sus hijos, pues el corazón ha estado dividido por los dos equipos capitalinos. "Yo nunca he tenido un equipo en particular. Cuando Ricky estaba en Motagua, yo apoyaba al Motagua, ya que de ahí nos alimentábamos, pero ahora que Alex está en el Olimpia, soy pura Olimpia y estamos aquí comiendo por ellos. Nos están sacando adelante".