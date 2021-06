"Tata" Martino: "Es el peor momento en cuanto a resultados, pero estamos a tiempo para salir del decaimiento"

Gerardo "Tata" Martino, dio la cara tras el empate 0-0 de México ante Honduras en amistoso disputado en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Negó estar en deuda, pero reconoció que es el peor momento en cuanto a resultados.

"No hemos ganado tres juegos, en un proceso de cuatro años hay momentos buenos y otros no tanto, no estoy preocupado con el rendimiento, pero es verdad: es el peor momento en cuanto a resultados, pero estamos a tiempo para salir del decaimiento, para salir adelante", dijo en conferencia de prensa.

En el duelo ante la Bicolor, el Tri apenas tuvo una jugada de peligro; el remate de Jesús Corona que se estrelló en el palo.

"Al equipo le faltó terminación, de cara a una jugada de gol, en algunas oportunidades nos falta gente en el área. No hemos retrocedido en cuanto a rendimiento, pero sí en cuanto a resultados", dijo son respecto al encuentro ante la "H".

Y agregó: "Hemos terminado mal las jugadas, lo que empezamos por los costados lo hemos terminado mal, y por dentro de igual forma. Ante este tipo rivales, que juega 90 minutos dentro del arco, hace que el rival vaya creciendo".

Negó estar en deuda con la selección mexicana, pese a la mala racha. "Para analizar un proceso habría que analizar dos años y medio. No podemos estar permanentemente pensando si estamos en deuda cada dos o tres partidos. Ni cuando fuimos campeones teníamos saldo a favor, ni ahora al revés. Lo vamos a ir reafirmando. No es nuestra mejor época en cuando a resultados conseguidos", recalcó.

Sobre los problemas en el ataque

Al mexicano le preguntaron si la ausencia de Raúl Jiménez le pasó factura a su equipo.

"La época de menos contundencia ha coincidido con la ausencia de Raúl, también pasó con el Wolverhampton. Pero el que no esté Raúl no es fácil de disimular. Ni lo que pasa en la defensiva tiene que ver sólo con la defensa, ni lo del ataque es del centro delantero. Hubo cinco ocasiones de gol, Orbelín, Edson, Carlitos Rodríguez, una de Uriel, una de Alan. Generamos, no hemos concluido”.

Sobre la actuación de Alan Pulido: "No lo vamos a juzgar por un partido, nadie queda fuera de la Selección por un juego, ni está dentro por un juego", cerró