Fabián Coito explica por qué llamó a Marlon Licona y habla de Roger Espinoza y Danny Acosta

El técnico de la Selección de Honduras, Fabián Coito, explicó los motivos por los que llamó al arquero Marlon Licona. Además, porqué incluyó a Roger Espinoza en lista preliminar a Copa Oro y se refirió a Danny Acosta.

"A Licona fue primero por los antecedentes de gente de mi confianza que lo conocen, lo he visto, me gustan algunos desplazamientos y movimientos en el arco, la voz de mando que tiene y su experiencia. Está detrás de un arquero importante como Jonathan Rougier, no es fácil para él ganarse un lugar y tengo sensación que puede ser un buen aporte, dijo en entrevista a Radio Cadena Voces.

Y agregó: "No lo estoy convocando para Juegos Olímpicos, sino como posibilidad para Copa Oro".

A Coito le consultaron también el por qué incluyó a Roger Espinoza en la lista preliminar para Copa Oro cuando ya ha confirmado que no está para Selección.

"Cualquier decisión de Roger es pensada, madura, de alguien que sabe su estado y las responsabilidades de una Selección. Yo me tomé el atrevimiento de incluirlo en la lista, es no significa que vaya a participar, porque yo respeto su decisión porque sé que no es caprichosa, sino muy pensada. Lo que decida lo voy a respetar, pero allí no va a terminar su participación porque tenemos conversaciones seguidas, hablamos de fútbol, él tiene conocimiento del deporte hondureño".

Otra de las preguntas fue sobre Danilo Acosta, quien ya está habilitado para vestir la camisa de la Bicolor.

"Danilo tiene edad para Sub-23 y estamos evaluando en qué grupo lo vamos a considerar", sentenció.

El timonel de la "H" en lista preliminar para Copa Oro tiene a Romell Quioto y Andy Najar. "Sería buena posibilidad en Copa Oro para contar con ellos dos".

Sobre Jerry Bengtson:



"Está convocado. Se lo dije a él, el convertir goles es un don, lógicamente cuanto más duras y exigente es la competencia, anotar a ese nivel acredita más la posibilidad de estar. Los convierte en Liga Nacional donde compite y es algo bueno, lo hablé y tiene claro que debe prepararse no para mantenerer el promedio de goles, pero sí la capacidad para convertir en un torneo internacional".

Sobre la posición del Choco Lozano:

"Es un jugador con mucha capacidad para jugar en una zona donde no abundan los jugadores; entre la linea de mediocampistas rivales y defensiva rival, sabe recibir balones y filtrar. Lo haría mejor como en Cádiz, con otro delantero más. Si habláramos con tres delanteros, con dos por fuera que tuvieran la capacidad de aprovechar los espacios que él crea. Le veo su experiencia y capacidad para jugar en la zona 14, como decimos en el fútbol".

Base para Copa Oro:

"Vamos a llevar, dentro de las posibilidades, el mejor potencial que podamos poner. Se puede superponer algunos temas de pretemporada sobretodo los que juegan en Europa y sería la única dificultad para contar con algunos. Aparte, los que tienen edad Sub-23 van a ir a Tokio y allí se abren espacios para otros jugadores".

El objetivo en Copa Oro:

"La última vez quedamos en deuda, lo tenemos claro. Vamos a ir en busca de mejorar la imagen que dejamos y seguir creciendo pensando en lo que tenemos por delante, porque ente septiembre y marzo nos jugamos mucho para el fútbol hondureño".

Pensando en la eliminatoria:

"No hay eliminatoria en el mundo que sea sencilla. Primero por lo que está en juego, después porque las selecciones se juntan, juegan tres partidos y no se vuelve a ver. No hay un seguimiento. Por eso toda esta preparación previa. Sabemos que tenemos un equipo que puede competir, pero tenemos que estar en las mejores posibilidades, por eso apuntar a que los jugadores lleguen a septiembre en competencia y ritmo. No hipotecar lo de septiembre por intentar cosas que quitan potencial para la eliminatoria".